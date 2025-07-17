https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/tasit-kredilerinde-son-faizler-hangi-banka-ne-faiz-veriyor-1097945414.html

Taşıt kredilerinde son faizler: Hangi banka ne faiz veriyor?

Taşıt kredilerinde son faizler: Hangi banka ne faiz veriyor?

Sputnik Türkiye

Taşıt kredisi kullanmayı planlayanların gözü banka faizlerinde. 400 bin TL limit için 36 ay vadede bankalarda faiz oranları en düşük yüzde 3,45’ten başlarken... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T08:32+0300

2025-07-17T08:32+0300

2025-07-17T08:32+0300

ekonomi̇

kuveyt türk

taşıt kredisi

faiz oranları

faiz oranı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097104903_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6f0eccb8be300fca7127ab442cdd8a3d.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 24 Temmuz Perşembe günü kritik faiz kararı açıklanacak. Piyasalarda, 250-350 baz puan civarında bir faiz indirimi beklentisi öne çıkıyor.Taşıt kredi faizlerinde indirimler başladıBu hafta itibarıyla taşıt kredisi faiz oranlarında düşüş gözlemlendi. Daha önce yüzde 3,45 olan en düşük faiz oranı, 400 bin TL kredi ve 36 ay vade için yüzde 3,20 ve 3,25 seviyelerine kadar geriledi. Taşıt kredilerinde 20-25 baz puanlık bir indirim dikkat çekti.48 ay vade ile 200 bin TL taşıt kredisi çekilmek istendiğinde ise faizler yüzde 3,05’e kadar düşüyor.400 bin TL kredi çeken ne ödüyor?400 bin TL, 36 ay vade ve yüzde 3,20 faiz oranıyla taşıt kredisi çekildiğinde, aylık ödeme tutarı yaklaşık 21.650 TL oluyor.Güncel banka taşıt kredileri faizleri: 2. el 36 ay vade üzerinden

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/unlu-otomobil-markasi-yangin-tehlikesi-nedeniyle-700-bin-araci-geri-cagirdi-1097938372.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuveyt türk, taşıt kredisi, faiz oranları, faiz oranı