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Taşıt kredilerinde son faizler: Hangi banka ne faiz veriyor?
Taşıt kredilerinde son faizler: Hangi banka ne faiz veriyor?
Sputnik Türkiye
Taşıt kredisi kullanmayı planlayanların gözü banka faizlerinde. 400 bin TL limit için 36 ay vadede bankalarda faiz oranları en düşük yüzde 3,45’ten başlarken... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T08:32+0300
2025-07-17T08:32+0300
ekonomi̇
kuveyt türk
taşıt kredisi
faiz oranları
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 24 Temmuz Perşembe günü kritik faiz kararı açıklanacak. Piyasalarda, 250-350 baz puan civarında bir faiz indirimi beklentisi öne çıkıyor.Taşıt kredi faizlerinde indirimler başladıBu hafta itibarıyla taşıt kredisi faiz oranlarında düşüş gözlemlendi. Daha önce yüzde 3,45 olan en düşük faiz oranı, 400 bin TL kredi ve 36 ay vade için yüzde 3,20 ve 3,25 seviyelerine kadar geriledi. Taşıt kredilerinde 20-25 baz puanlık bir indirim dikkat çekti.48 ay vade ile 200 bin TL taşıt kredisi çekilmek istendiğinde ise faizler yüzde 3,05’e kadar düşüyor.400 bin TL kredi çeken ne ödüyor?400 bin TL, 36 ay vade ve yüzde 3,20 faiz oranıyla taşıt kredisi çekildiğinde, aylık ödeme tutarı yaklaşık 21.650 TL oluyor.Güncel banka taşıt kredileri faizleri: 2. el 36 ay vade üzerinden
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kuveyt türk, taşıt kredisi, faiz oranları, faiz oranı
kuveyt türk, taşıt kredisi, faiz oranları, faiz oranı

Taşıt kredilerinde son faizler: Hangi banka ne faiz veriyor?

08:32 17.07.2025
© AAAraç satış
Araç satış - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
© AA
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Taşıt kredisi kullanmayı planlayanların gözü banka faizlerinde. 400 bin TL limit için 36 ay vadede bankalarda faiz oranları en düşük yüzde 3,45’ten başlarken, oranlar yüzde 4,00 seviyelerine kadar çıkıyordu. İşte banka banka taşıt kredisi faizlerinde son durum.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 24 Temmuz Perşembe günü kritik faiz kararı açıklanacak. Piyasalarda, 250-350 baz puan civarında bir faiz indirimi beklentisi öne çıkıyor.

Taşıt kredi faizlerinde indirimler başladı

Bu hafta itibarıyla taşıt kredisi faiz oranlarında düşüş gözlemlendi. Daha önce yüzde 3,45 olan en düşük faiz oranı, 400 bin TL kredi ve 36 ay vade için yüzde 3,20 ve 3,25 seviyelerine kadar geriledi. Taşıt kredilerinde 20-25 baz puanlık bir indirim dikkat çekti.
48 ay vade ile 200 bin TL taşıt kredisi çekilmek istendiğinde ise faizler yüzde 3,05’e kadar düşüyor.

400 bin TL kredi çeken ne ödüyor?

400 bin TL, 36 ay vade ve yüzde 3,20 faiz oranıyla taşıt kredisi çekildiğinde, aylık ödeme tutarı yaklaşık 21.650 TL oluyor.
Güncel banka taşıt kredileri faizleri: 2. el 36 ay vade üzerinden
Akbank - %3,25
Kuveyt Türk - %3,20
Vakıf Katılım - %3,35
Dünya Katılım - % 3,45
İş Bankası - %3,70
Garanti BBVA - %3,79
Türkiye Finans - %3,99
Alternatif Bank - %3,79
Şekerbank - %4,00
Ziraat Katılım - %4,29
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