https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/tapu-sahipleri-icin-kritik-tarih-ekilmeyen-tarim-arazisi-kiraya-verilecek-uzmani-detaylari-acikladi-1097946981.html

Tapu sahipleri için kritik tarih: Ekilmeyen tarım arazisi kiraya verilecek, uzmanı detayları açıkladı

Tapu sahipleri için kritik tarih: Ekilmeyen tarım arazisi kiraya verilecek, uzmanı detayları açıkladı

Sputnik Türkiye

İki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazileri, 1 Eylül itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tapu sahibinin izni aranmadan kiraya verilecek. Gelir arazi... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T09:36+0300

2025-07-17T09:36+0300

2025-07-17T09:36+0300

ekonomi̇

tarım arazisi

i̇lan

kiracı

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İşlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan kiralama modeli için geri sayım başladı. 1 Eylül itibarıyla, iki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazileri, tapu sahibinin rızası aranmaksızın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üçüncü kişilere kiralanabilecek.Gelir kesintisiz sahibine aktarılacakYeni uygulamayla birlikte kiraya verilen arazilerden elde edilecek tüm gelirler, herhangi bir kesinti yapılmaksızın doğrudan tapu sahibinin hesabına aktarılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, uygulamanın işleyişini açıklarken, tespit edilen arazilerin her yıl 1 Eylül-31 Ağustos arası dönemde değerlendirileceğini bildirdi.Uzmandan kapsamlı değerlendirmeGayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, düzenlemeyle ilgili Milliyet'e yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:“Mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait olan ve üst üste 2 yıl işlenmeyen tarım arazilerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal amaçlı olarak sezonluk kiraya verilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.”İkameti yakın olanlar öncelikli olacakÖzelmacıklı, kiralamada belirlenen kriterleri şöyle sıraladı:“Bu arazilerle ilgili bazı kriterler belirlendi. Üst üste 2 yıl boyunca arazinin işlenmemesi, arazinin vasfının değiştirilmemesi, kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartları var. Kiralamanın öncelikli olarak tarım arazisinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarına yapılması belirlendi.”Kira bedeli rayiç altına düşmeyecekKira tutarlarının nasıl belirleneceğini de açıklayan Özelmacıklı:“Düzenlemede kira bedelinin komisyon tarafından takdir edilmesi ve kiranın rayiç kira bedelinden düşük olmaması belirlendi. Rayiçlerin tespitiyle ilgili Arazi Tespit Komisyonu oluşturulacak. Bu komisyon değerleri belirleyecek. Komisyon içerisinde il müdür yardımcısı, şube müdürü, varsa ilçe müdürü gibi toplam 5 asil, 2 yedek üyeden oluşan bir grup olacak.”Hangi araziler kiraya verilecek?Özelmacıklı, işlenmeyen arazilerin tespit sürecini şu şekilde aktardı:“İşlenmeyen tarım arazilerinin tespitinde aslında 1 Eylül tarihinden başlamak kaydıyla hasat dönemi de dikkate alınarak en geç takip eden yılın 31 Ağustos’una kadar olan süreler dikkate alınıyor. Kadastro, tapu verileri, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri ve yerinde yapılacak kontrollerle işlenmeyen araziler tespit edilip bu veriler Bakanlığa veriliyor.”Arazi küçükse kiralanmayabilirEkonomik verimlilik değerlendirmesinin önemine de vurgu yapan Özelmacıklı:“Ekonomik bütünlüğü sağlayan parseller olması lazım, tarımsal üretim yapılacak parsellerin komisyon tarafından tespiti önemli. Bu noktada arazi sınıfı, parsel büyüklüğü ekonomik açıdan verimli değilse o yıl için kiralama işlemlerine dahil edilmeyebilir.Kiralık listeler internetten duyurulacakKira bedelleri rayiçlerden belirlenecek. Aslında il müdürlüğü internet sayfasında ve elektronik ortamda hangi arazilerin kiralanacağına ilişkin kesinleşen listeler 7 gün süre ile ilan edilecek.Başvurular e-devlet üzerinden yapılacakİlan edilen tarım arazilerini kiralamak isteyenler bir talep formu dolduracak ve il müdürlüklerine başvuru yapacaklar. Kiralama başvuruları Tarım Arazileri Değerlendirme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.En yüksek teklif geçerli olacakBir yere birden fazla talep varsa en yüksek teklifi verene, orada ikamet eden ya da sivil toplum, meslek odalarından talep çıkmazsa öncelikli gruplar dışında istekli çıkması halinde onlardan birine de kiralama yapılabilecek.Kiracılar desteklerden faydalanabilecekTarım arazileri sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arazi teslim tutanağı ile kiracıya teslim edilecek. Kiracılar bu arazilerle ilgili varsa tarımsal desteklerden faydalanabilecekler.Arazi sahibi bulunamazsa ne olacak?Kira bedelleriyle ilgili kısımlar arazi sahibine ödenecek. Eğer kendilerine ulaşamazlarsa Bakanlık bu bedelleri kamu bankalarında mevduat hesaplarına nemalandıracak daha sonra hak sahiplerine payları oranında dağıtacak.İtiraz süresi ekim ayında başlıyorYani listelere itiraz yapılabilir ancak bununla ilgili ilan süresi içerisi içerisinde yazılı olarak ilgili il veya ilçe müdürlerine bunu yapmak lazım. Listeler ekim ayının ilk haftası içerisinde askıya çıkarılıyor. Bu süreyi kişilerin kaçırmaması gerekiyor.”

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