https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/sariyerde-plaja-meyve-getiren-kadinla-isletmeciler-arasindaki-arbede-goruntulendi-1097942347.html

Sarıyer'de plaja meyve getiren kadınla işletmeciler arasındaki arbede görüntülendi

Sarıyer'de plaja meyve getiren kadınla işletmeciler arasındaki arbede görüntülendi

Sputnik Türkiye

İstanbul Sarıyer'de bir plaja dışardan meyve sokmak isteyen İran uyruklu kadınla işletmeciler arasında çıkan kavga arbedeye dönüştü. Olay anına ait görüntüler... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T00:23+0300

2025-07-17T00:23+0300

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türki̇ye

sarıyer

kavga

plaj

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Sarıyer'deki bir özel plaja ailesi ve arkadaşıyla gelen İran uyruklu kadın içeri meyve sokmak isteyince işletme görevlileri içeriye yiyecekle girmenin yasak olduğu konusunda uyarıda bulundu.Meyveleri çocukları için yanında getirdiğini söyleyen Aynaz B. isimli kadın ile görevliler arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetmek isteyen kadın ile görevliler arasında arbede çıktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.İran uyruklu bir doktor olduğu belirtilen Aynaz B. halası, arkadaşı ve 3 çocuğuyla Kumköy'deki özel bir işletmeye ait plaja gitmişti.

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türki̇ye

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sarıyer, kavga, plaj