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Sarıyer'de plaja meyve getiren kadınla işletmeciler arasındaki arbede görüntülendi
Sarıyer'de plaja meyve getiren kadınla işletmeciler arasındaki arbede görüntülendi
Sputnik Türkiye
İstanbul Sarıyer'de bir plaja dışardan meyve sokmak isteyen İran uyruklu kadınla işletmeciler arasında çıkan kavga arbedeye dönüştü. Olay anına ait görüntüler... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T00:23+0300
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türki̇ye
sarıyer
kavga
plaj
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Sarıyer'deki bir özel plaja ailesi ve arkadaşıyla gelen İran uyruklu kadın içeri meyve sokmak isteyince işletme görevlileri içeriye yiyecekle girmenin yasak olduğu konusunda uyarıda bulundu.Meyveleri çocukları için yanında getirdiğini söyleyen Aynaz B. isimli kadın ile görevliler arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetmek isteyen kadın ile görevliler arasında arbede çıktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.İran uyruklu bir doktor olduğu belirtilen Aynaz B. halası, arkadaşı ve 3 çocuğuyla Kumköy'deki özel bir işletmeye ait plaja gitmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/sosyal-medyada-bir-gaziye-hakaret-eden-supheli-tutuklandi-7-8-aydir-baris-surecindeyiz-bu-nedenle-1097940561.html
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sarıyer, kavga, plaj
sarıyer, kavga, plaj

Sarıyer'de plaja meyve getiren kadınla işletmeciler arasındaki arbede görüntülendi

00:23 17.07.2025 (güncellendi: 00:56 17.07.2025)
İBB İstanbul Plajları
İBB İstanbul Plajları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
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İstanbul Sarıyer'de bir plaja dışardan meyve sokmak isteyen İran uyruklu kadınla işletmeciler arasında çıkan kavga arbedeye dönüştü. Olay anına ait görüntüler de ortaya çıktı.
Sarıyer'deki bir özel plaja ailesi ve arkadaşıyla gelen İran uyruklu kadın içeri meyve sokmak isteyince işletme görevlileri içeriye yiyecekle girmenin yasak olduğu konusunda uyarıda bulundu.
Meyveleri çocukları için yanında getirdiğini söyleyen Aynaz B. isimli kadın ile görevliler arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetmek isteyen kadın ile görevliler arasında arbede çıktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
İran uyruklu bir doktor olduğu belirtilen Aynaz B. halası, arkadaşı ve 3 çocuğuyla Kumköy'deki özel bir işletmeye ait plaja gitmişti.
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
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