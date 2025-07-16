Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/sosyal-medyada-bir-gaziye-hakaret-eden-supheli-tutuklandi-7-8-aydir-baris-surecindeyiz-bu-nedenle-1097940561.html
Sosyal medyada bir gaziye hakaret eden şüpheli tutuklandı: '7-8 aydır barış sürecindeyiz bu nedenle yazdım'
Sosyal medyada bir gaziye hakaret eden şüpheli tutuklandı: '7-8 aydır barış sürecindeyiz bu nedenle yazdım'
Sputnik Türkiye
İstanbul'da, sosyal medya üzerinden bir gaziye yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı tespit edilen şüpheli 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T21:19+0300
2025-07-16T21:19+0300
hakaret
türki̇ye
gazi
sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/03/1095882622_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_85a3bab055c58e411201adfc06a6108c.jpg
İstanbul'da, sosyal medyada bir gaziye yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli A.S. tutuklandı.Şahsın hakimlikteki sorgusunda "7-8 aydır barış sürecindeyiz. Bu nedenle yazdım. Aile bireylerimden cezaevinde olanlar vardır. Dağda ölen akrabalarım vardır. Barış sürecinde acı çekenler olduğu gibi menfaatçi olanlar da vardır. Menfaatçi olunmasına karşı yazdığım yazıdır. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.Hakim, şüpheli A.S'nin 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan tutuklanmasına hükmetti.A.S., gazinin "Ayaklarımı geri verin, barışalım" paylaşımına "Aldığın paraları geri ver" yorumunu yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/sosyal-medyada-gaziye-hakaret-edildi-sahis-polis-tarafindan-yakalandi-1097910176.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/03/1095882622_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_afc4f0386fd6724fefa0b618e75125da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakaret, gazi, sosyal medya
hakaret, gazi, sosyal medya

Sosyal medyada bir gaziye hakaret eden şüpheli tutuklandı: '7-8 aydır barış sürecindeyiz bu nedenle yazdım'

21:19 16.07.2025
© AATelefon
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© AA
Abone ol
İstanbul'da, sosyal medya üzerinden bir gaziye yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı tespit edilen şüpheli 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan tutuklandı.
İstanbul'da, sosyal medyada bir gaziye yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli A.S. tutuklandı.
Şahsın hakimlikteki sorgusunda "7-8 aydır barış sürecindeyiz. Bu nedenle yazdım. Aile bireylerimden cezaevinde olanlar vardır. Dağda ölen akrabalarım vardır. Barış sürecinde acı çekenler olduğu gibi menfaatçi olanlar da vardır. Menfaatçi olunmasına karşı yazdığım yazıdır. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Hakim, şüpheli A.S'nin 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan tutuklanmasına hükmetti.
A.S., gazinin "Ayaklarımı geri verin, barışalım" paylaşımına "Aldığın paraları geri ver" yorumunu yapmıştı.
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
TÜRKİYE
Sosyal medyada gaziye hakaret edildi: Şahıs polis tarafından yakalandı
Dün, 20:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала