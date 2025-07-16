https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/sosyal-medyada-bir-gaziye-hakaret-eden-supheli-tutuklandi-7-8-aydir-baris-surecindeyiz-bu-nedenle-1097940561.html

Sosyal medyada bir gaziye hakaret eden şüpheli tutuklandı: '7-8 aydır barış sürecindeyiz bu nedenle yazdım'

Sosyal medyada bir gaziye hakaret eden şüpheli tutuklandı: '7-8 aydır barış sürecindeyiz bu nedenle yazdım'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da, sosyal medya üzerinden bir gaziye yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı tespit edilen şüpheli 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T21:19+0300

2025-07-16T21:19+0300

2025-07-16T21:19+0300

hakaret

türki̇ye

gazi

sosyal medya

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İstanbul'da, sosyal medyada bir gaziye yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli A.S. tutuklandı.Şahsın hakimlikteki sorgusunda "7-8 aydır barış sürecindeyiz. Bu nedenle yazdım. Aile bireylerimden cezaevinde olanlar vardır. Dağda ölen akrabalarım vardır. Barış sürecinde acı çekenler olduğu gibi menfaatçi olanlar da vardır. Menfaatçi olunmasına karşı yazdığım yazıdır. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.Hakim, şüpheli A.S'nin 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan tutuklanmasına hükmetti.A.S., gazinin "Ayaklarımı geri verin, barışalım" paylaşımına "Aldığın paraları geri ver" yorumunu yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/sosyal-medyada-gaziye-hakaret-edildi-sahis-polis-tarafindan-yakalandi-1097910176.html

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