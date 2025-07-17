https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/rusyada-enerji-tesisini-patlatacakti-ukrayna-adina-calisan-sabotajci-yakalandi-1097949538.html
Rusya’da enerji tesisini patlatacaktı: Ukrayna adına çalışan sabotajcı yakalandı
Rusya’da enerji tesisini patlatacaktı: Ukrayna adına çalışan sabotajcı yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Voronej kentinde bir enerji altyapı tesisine yönelik saldırı hazırlığı yapan bir sabotajcı tutuklandı. 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T10:20+0300
2025-07-17T10:20+0300
2025-07-17T10:36+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
voronej
ukrayna
sabotaj
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
ukrayna savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0b/1069523451_0:0:1628:917_1920x0_80_0_0_6f16bfa6b6e090375362da1cce3202f0.jpg
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, Voronej kentinde bir enerji altyapı tesisini patlatmayı planlayan ve Ukrayna askeri istihbaratına Rus hava savunma sistemleri hakkında bilgi veren Rusya vatandaşı bir kişiye karşı vatana ihanet davası açıldığı bildirildi.Açıklamada, “Voronej'de, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün çıkarları doğrultusunda vatana ihanet ve sabotaj yaptığı iddiasıyla 1984 doğumlu bir Rusya vatandaşının yasadışı faaliyeti durduruldu” ifadesine yer verildi.Şüphelinin, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün bir çalışanıyla WhatsApp üzerinden proaktif bir şekilde iletişim kurduğu ve sürdürdüğü tespit edildi. İstihbarat ve yıkıcı faaliyetlere katılmayı kabul eden söz konusu kişinin, Voronej Bölgesi'nde bulunan Rus hava savunma sistemleri hakkında bilgi toplayarak düşmana ilettiği belirlendi.Ayrıca sanığın, amirinin görevini yerine getirirken, "bölgesel enerji altyapı tesisine yönelik sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla" el yapımı patlayıcı düzenek elde ettiği anlatılan açıklamada, “Alınan tedbirler sonucunda söz konusu şahıs kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı, yasadışı faaliyetlerde kullanılan el yapımı patlayıcı ve haberleşme teçhizatına el konuldu” dendi.Saldırgana karşı vatana ihanet suçlamasıyla dava açıldığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/rusya-ermenileri-birligi-baskani-abramyandan-ermenistan-basbakani-pasinyana-istifa-cagrisi-1097946177.html
rusya
voronej
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0b/1069523451_267:0:1628:1021_1920x0_80_0_0_50e2a1c1d7416983af1759bc1ffecf1f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, voronej, ukrayna, sabotaj, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna savunma bakanlığı
rusya, voronej, ukrayna, sabotaj, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna savunma bakanlığı
Rusya’da enerji tesisini patlatacaktı: Ukrayna adına çalışan sabotajcı yakalandı
10:20 17.07.2025 (güncellendi: 10:36 17.07.2025)
Rusya’nın Voronej kentinde bir enerji altyapı tesisine yönelik saldırı hazırlığı yapan bir sabotajcı tutuklandı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, Voronej kentinde bir enerji altyapı tesisini patlatmayı planlayan ve Ukrayna askeri istihbaratına Rus hava savunma sistemleri hakkında bilgi veren Rusya vatandaşı bir kişiye karşı vatana ihanet davası açıldığı bildirildi.
Açıklamada, “Voronej'de, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün çıkarları doğrultusunda vatana ihanet ve sabotaj yaptığı iddiasıyla 1984 doğumlu bir Rusya vatandaşının yasadışı faaliyeti durduruldu” ifadesine yer verildi.
Şüphelinin, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün bir çalışanıyla WhatsApp üzerinden proaktif bir şekilde iletişim kurduğu ve sürdürdüğü tespit edildi. İstihbarat ve yıkıcı faaliyetlere katılmayı kabul eden söz konusu kişinin, Voronej Bölgesi'nde bulunan Rus hava savunma sistemleri hakkında bilgi toplayarak düşmana ilettiği belirlendi.
Ayrıca sanığın, amirinin görevini yerine getirirken, "bölgesel enerji altyapı tesisine yönelik sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla" el yapımı patlayıcı düzenek elde ettiği anlatılan açıklamada, “Alınan tedbirler sonucunda söz konusu şahıs kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı, yasadışı faaliyetlerde kullanılan el yapımı patlayıcı ve haberleşme teçhizatına el konuldu” dendi.
Saldırgana karşı vatana ihanet suçlamasıyla dava açıldığı kaydedildi.