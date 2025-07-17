https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/rusyada-enerji-tesisini-patlatacakti-ukrayna-adina-calisan-sabotajci-yakalandi-1097949538.html

Rusya’da enerji tesisini patlatacaktı: Ukrayna adına çalışan sabotajcı yakalandı

Rusya’da enerji tesisini patlatacaktı: Ukrayna adına çalışan sabotajcı yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Voronej kentinde bir enerji altyapı tesisine yönelik saldırı hazırlığı yapan bir sabotajcı tutuklandı. 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T10:20+0300

2025-07-17T10:20+0300

2025-07-17T10:36+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

voronej

ukrayna

sabotaj

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna savunma bakanlığı

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, Voronej kentinde bir enerji altyapı tesisini patlatmayı planlayan ve Ukrayna askeri istihbaratına Rus hava savunma sistemleri hakkında bilgi veren Rusya vatandaşı bir kişiye karşı vatana ihanet davası açıldığı bildirildi.Açıklamada, “Voronej'de, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün çıkarları doğrultusunda vatana ihanet ve sabotaj yaptığı iddiasıyla 1984 doğumlu bir Rusya vatandaşının yasadışı faaliyeti durduruldu” ifadesine yer verildi.Şüphelinin, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün bir çalışanıyla WhatsApp üzerinden proaktif bir şekilde iletişim kurduğu ve sürdürdüğü tespit edildi. İstihbarat ve yıkıcı faaliyetlere katılmayı kabul eden söz konusu kişinin, Voronej Bölgesi'nde bulunan Rus hava savunma sistemleri hakkında bilgi toplayarak düşmana ilettiği belirlendi.Ayrıca sanığın, amirinin görevini yerine getirirken, "bölgesel enerji altyapı tesisine yönelik sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla" el yapımı patlayıcı düzenek elde ettiği anlatılan açıklamada, “Alınan tedbirler sonucunda söz konusu şahıs kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı, yasadışı faaliyetlerde kullanılan el yapımı patlayıcı ve haberleşme teçhizatına el konuldu” dendi.Saldırgana karşı vatana ihanet suçlamasıyla dava açıldığı kaydedildi.

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rusya, voronej, ukrayna, sabotaj, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna savunma bakanlığı