https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/rusya-ukraynaya-1000-askerin-daha-cenazesini-teslim-etti-1097952005.html
Rusya, Ukrayna'ya 1000 askerin daha cenazesini teslim etti
Rusya, Ukrayna'ya 1000 askerin daha cenazesini teslim etti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde varılan anlaşmalar taraflarca uygulanmaya devam ediyor. 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T11:27+0300
2025-07-17T11:27+0300
2025-07-17T11:37+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir medinskiy
ukrayna
rusya
i̇stanbul
cenaze
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Ukrayna'yla müzakerelerde Rus tarafına başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, İstanbul'daki görüşmelerde varılan mutabakatlar uyarınca Ukrayna tarafına 1000 askerin daha cenazesini teslim ettiklerini duyurdu.Medinskiy, Rus tarafının ise 19 askerinin cenazesini teslim aldığını bildirdi.Telegram hesabından açıklama yapan Medinskiy, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/rusya-ukrayna-500den-fazla-kimyasal-saldiri-gerceklestirdi-1097950121.html
ukrayna
rusya
i̇stanbul
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vladimir medinskiy, ukrayna, rusya, i̇stanbul, cenaze
vladimir medinskiy, ukrayna, rusya, i̇stanbul, cenaze
Rusya, Ukrayna'ya 1000 askerin daha cenazesini teslim etti
11:27 17.07.2025 (güncellendi: 11:37 17.07.2025)
İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde varılan anlaşmalar taraflarca uygulanmaya devam ediyor.
Ukrayna'yla müzakerelerde Rus tarafına başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, İstanbul'daki görüşmelerde varılan mutabakatlar uyarınca Ukrayna tarafına 1000 askerin daha cenazesini teslim ettiklerini duyurdu.
Medinskiy, Rus tarafının ise 19 askerinin cenazesini teslim aldığını bildirdi.
Telegram hesabından açıklama yapan Medinskiy, şu ifadeleri kullandı:
İstanbul'da varılan anlaşmaların devamı olarak bugün 1000 Ukrayna askerinin cenazesi daha Ukrayna'ya teslim edildi. Biz ise hayatını kaybeden 19 askerimizin cenazesini aldık. Anavatanlarında huzur içinde yatsınlar.