https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/rusya-ukraynaya-1000-askerin-daha-cenazesini-teslim-etti-1097952005.html

Rusya, Ukrayna'ya 1000 askerin daha cenazesini teslim etti

Rusya, Ukrayna'ya 1000 askerin daha cenazesini teslim etti

Sputnik Türkiye

İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde varılan anlaşmalar taraflarca uygulanmaya devam ediyor. 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T11:27+0300

2025-07-17T11:27+0300

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ukrayna kri̇zi̇

vladimir medinskiy

ukrayna

rusya

i̇stanbul

cenaze

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Ukrayna'yla müzakerelerde Rus tarafına başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, İstanbul'daki görüşmelerde varılan mutabakatlar uyarınca Ukrayna tarafına 1000 askerin daha cenazesini teslim ettiklerini duyurdu.Medinskiy, Rus tarafının ise 19 askerinin cenazesini teslim aldığını bildirdi.Telegram hesabından açıklama yapan Medinskiy, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/rusya-ukrayna-500den-fazla-kimyasal-saldiri-gerceklestirdi-1097950121.html

ukrayna

rusya

i̇stanbul

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vladimir medinskiy, ukrayna, rusya, i̇stanbul, cenaze