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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/rusya-ukraynaya-1000-askerin-daha-cenazesini-teslim-etti-1097952005.html
Rusya, Ukrayna'ya 1000 askerin daha cenazesini teslim etti
Rusya, Ukrayna'ya 1000 askerin daha cenazesini teslim etti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde varılan anlaşmalar taraflarca uygulanmaya devam ediyor. 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T11:27+0300
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Ukrayna'yla müzakerelerde Rus tarafına başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, İstanbul'daki görüşmelerde varılan mutabakatlar uyarınca Ukrayna tarafına 1000 askerin daha cenazesini teslim ettiklerini duyurdu.Medinskiy, Rus tarafının ise 19 askerinin cenazesini teslim aldığını bildirdi.Telegram hesabından açıklama yapan Medinskiy, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/rusya-ukrayna-500den-fazla-kimyasal-saldiri-gerceklestirdi-1097950121.html
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vladimir medinskiy, ukrayna, rusya, i̇stanbul, cenaze
vladimir medinskiy, ukrayna, rusya, i̇stanbul, cenaze

Rusya, Ukrayna'ya 1000 askerin daha cenazesini teslim etti

11:27 17.07.2025 (güncellendi: 11:37 17.07.2025)
medinskiy ukrayna rusya cenaze
medinskiy ukrayna rusya cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
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İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde varılan anlaşmalar taraflarca uygulanmaya devam ediyor.
Ukrayna'yla müzakerelerde Rus tarafına başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, İstanbul'daki görüşmelerde varılan mutabakatlar uyarınca Ukrayna tarafına 1000 askerin daha cenazesini teslim ettiklerini duyurdu.

Medinskiy, Rus tarafının ise 19 askerinin cenazesini teslim aldığını bildirdi.

Telegram hesabından açıklama yapan Medinskiy, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da varılan anlaşmaların devamı olarak bugün 1000 Ukrayna askerinin cenazesi daha Ukrayna'ya teslim edildi. Biz ise hayatını kaybeden 19 askerimizin cenazesini aldık. Anavatanlarında huzur içinde yatsınlar.

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