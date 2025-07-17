https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/rusya-ukrayna-500den-fazla-kimyasal-saldiri-gerceklestirdi-1097950121.html

Rusya: Ukrayna, 500'den fazla kimyasal saldırı gerçekleştirdi

Rusya: Ukrayna, 500'den fazla kimyasal saldırı gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Rusya'nın yürüttüğü özel askeri harekat sırasında 500'den fazla kimyasal saldırı düzenlediği açıklandı. 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T11:15+0300

2025-07-17T11:15+0300

2025-07-17T12:04+0300

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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Aleksey Rtişev, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat sürecinde Kiev'in zehirli olanlar da dahil kimyasal maddeler kullanarak 500'den fazla saldırı düzenlediğini belirtti.Ukrayna ve Batılı ülkelerin Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne ilişkin ihlalleri hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Rtişev, "Özel askeri harekat sırasında Ukrayna tarafının ayaklanmaları kontrol etmeye yönelik kimyasal maddeler (kloroasetofenon, CS) ve psikotropik (BZ) ve genel toksik maddeler (klor siyanür, hidrosiyanik asit) kullandığı 500'den fazla vaka kaydedildi" dedi."Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 2025 yılı başından itibaren kopter tipi insansız hava araçlarını kullanarak Rusya Silahlı Kuvvetleri mevzilerine düzenli olarak CS ve kloropikrinli el yapımı mühimmat içeren konteynerler fırlatıyor" diye devam eden Rtişev, bu vakalara özellikle Harkov Bölgesi'nin Liman Perviy köyü ve Belgorod Bölgesi'ndeki Kolotilovka yerleşiminde rastlandığını bildirdi.'Ukrayna, kimyasal provokasyon hazırlıyor' Rtişev, Kiev'in Rusya'yı suçlamak amacıyla Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novotroitskoye yerleşimindeki bir tesiste amonyak salınımını içeren bir provokasyon hazırladığını da vurguladı.Rus askeri yetkili, "3 Temmuz'daki operasyonel faaliyetler sırasında, Ukrayna ordusunun Novotroitskoye yerleşimindeki büyük bir amonyak dağıtım noktasına anten direği ekipmanı yerleştirdiği tespit edildi. İşletme birinci derecede tehlike arz eden bir tesis olup, bir saldırı sonucu hasar görmesi halinde, çevreye 550 tondan fazla sıvı amonyak salınabilir. Ülkemizi provokasyon sonrasında kasıtlı teknojenik bir felaket yaratmakla suçlama ve ülkemizin itibarını zedeleme hesapları yapıyorlar" diye konuştu.Rtişev, 'Ukrhimtrans-ammiak' şirketinin müdür yardımcısının, tesiste askeri teçhizatın konuşlandırıldığını doğrulayan yazısının aslını da bölge askeri idaresi başkanına sunduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/rusyada-enerji-tesisini-patlatacakti-ukrayna-adina-calisan-sabotajci-yakalandi-1097949538.html

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haberler, ukrayna, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), kimyasal, kimyasal saldırı, kimyasal silah