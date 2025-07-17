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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/rusya-ukrayna-500den-fazla-kimyasal-saldiri-gerceklestirdi-1097950121.html
Rusya: Ukrayna, 500'den fazla kimyasal saldırı gerçekleştirdi
Rusya: Ukrayna, 500'den fazla kimyasal saldırı gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya'nın yürüttüğü özel askeri harekat sırasında 500'den fazla kimyasal saldırı düzenlediği açıklandı. 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T11:15+0300
2025-07-17T12:04+0300
ukrayna kri̇zi̇
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ukrayna
rusya
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
kimyasal
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kimyasal silah
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Aleksey Rtişev, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat sürecinde Kiev'in zehirli olanlar da dahil kimyasal maddeler kullanarak 500'den fazla saldırı düzenlediğini belirtti.Ukrayna ve Batılı ülkelerin Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne ilişkin ihlalleri hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Rtişev, "Özel askeri harekat sırasında Ukrayna tarafının ayaklanmaları kontrol etmeye yönelik kimyasal maddeler (kloroasetofenon, CS) ve psikotropik (BZ) ve genel toksik maddeler (klor siyanür, hidrosiyanik asit) kullandığı 500'den fazla vaka kaydedildi" dedi."Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 2025 yılı başından itibaren kopter tipi insansız hava araçlarını kullanarak Rusya Silahlı Kuvvetleri mevzilerine düzenli olarak CS ve kloropikrinli el yapımı mühimmat içeren konteynerler fırlatıyor" diye devam eden Rtişev, bu vakalara özellikle Harkov Bölgesi'nin Liman Perviy köyü ve Belgorod Bölgesi'ndeki Kolotilovka yerleşiminde rastlandığını bildirdi.'Ukrayna, kimyasal provokasyon hazırlıyor' Rtişev, Kiev'in Rusya'yı suçlamak amacıyla Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novotroitskoye yerleşimindeki bir tesiste amonyak salınımını içeren bir provokasyon hazırladığını da vurguladı.Rus askeri yetkili, "3 Temmuz'daki operasyonel faaliyetler sırasında, Ukrayna ordusunun Novotroitskoye yerleşimindeki büyük bir amonyak dağıtım noktasına anten direği ekipmanı yerleştirdiği tespit edildi. İşletme birinci derecede tehlike arz eden bir tesis olup, bir saldırı sonucu hasar görmesi halinde, çevreye 550 tondan fazla sıvı amonyak salınabilir. Ülkemizi provokasyon sonrasında kasıtlı teknojenik bir felaket yaratmakla suçlama ve ülkemizin itibarını zedeleme hesapları yapıyorlar" diye konuştu.Rtişev, 'Ukrhimtrans-ammiak' şirketinin müdür yardımcısının, tesiste askeri teçhizatın konuşlandırıldığını doğrulayan yazısının aslını da bölge askeri idaresi başkanına sunduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/rusyada-enerji-tesisini-patlatacakti-ukrayna-adina-calisan-sabotajci-yakalandi-1097949538.html
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haberler, ukrayna, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), kimyasal, kimyasal saldırı, kimyasal silah
haberler, ukrayna, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), kimyasal, kimyasal saldırı, kimyasal silah

Rusya: Ukrayna, 500'den fazla kimyasal saldırı gerçekleştirdi

11:15 17.07.2025 (güncellendi: 12:04 17.07.2025)
© Министерство обороны РФ / Multimedya arşivine gidinSırbistan, Rusya, koronavirüs yardımı
Sırbistan, Rusya, koronavirüs yardımı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
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Ukrayna ordusunun Rusya'nın yürüttüğü özel askeri harekat sırasında 500'den fazla kimyasal saldırı düzenlediği açıklandı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Aleksey Rtişev, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat sürecinde Kiev'in zehirli olanlar da dahil kimyasal maddeler kullanarak 500'den fazla saldırı düzenlediğini belirtti.

Ukrayna ve Batılı ülkelerin Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne ilişkin ihlalleri hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Rtişev, "Özel askeri harekat sırasında Ukrayna tarafının ayaklanmaları kontrol etmeye yönelik kimyasal maddeler (kloroasetofenon, CS) ve psikotropik (BZ) ve genel toksik maddeler (klor siyanür, hidrosiyanik asit) kullandığı 500'den fazla vaka kaydedildi" dedi.

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 2025 yılı başından itibaren kopter tipi insansız hava araçlarını kullanarak Rusya Silahlı Kuvvetleri mevzilerine düzenli olarak CS ve kloropikrinli el yapımı mühimmat içeren konteynerler fırlatıyor" diye devam eden Rtişev, bu vakalara özellikle Harkov Bölgesi'nin Liman Perviy köyü ve Belgorod Bölgesi'ndeki Kolotilovka yerleşiminde rastlandığını bildirdi.

'Ukrayna, kimyasal provokasyon hazırlıyor'

Rtişev, Kiev'in Rusya'yı suçlamak amacıyla Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novotroitskoye yerleşimindeki bir tesiste amonyak salınımını içeren bir provokasyon hazırladığını da vurguladı.

Rus askeri yetkili, "3 Temmuz'daki operasyonel faaliyetler sırasında, Ukrayna ordusunun Novotroitskoye yerleşimindeki büyük bir amonyak dağıtım noktasına anten direği ekipmanı yerleştirdiği tespit edildi. İşletme birinci derecede tehlike arz eden bir tesis olup, bir saldırı sonucu hasar görmesi halinde, çevreye 550 tondan fazla sıvı amonyak salınabilir. Ülkemizi provokasyon sonrasında kasıtlı teknojenik bir felaket yaratmakla suçlama ve ülkemizin itibarını zedeleme hesapları yapıyorlar" diye konuştu.

Rtişev, 'Ukrhimtrans-ammiak' şirketinin müdür yardımcısının, tesiste askeri teçhizatın konuşlandırıldığını doğrulayan yazısının aslını da bölge askeri idaresi başkanına sunduğunu belirtti.
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
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