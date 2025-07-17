Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/peskov-ukraynayla-ucuncu-tur-muzakerelerin-tarihi-takaslar-sona-erdiginde-belirlenecek-1097955812.html
Peskov: Ukrayna'yla üçüncü tur müzakerelerin tarihi takaslar sona erdiğinde belirlenecek
Peskov: Ukrayna'yla üçüncü tur müzakerelerin tarihi takaslar sona erdiğinde belirlenecek
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Ukrayna'yla temaslara ve üçüncü tur müzakerelerin tarihine ilişkin açıklama geldi. 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T13:03+0300
2025-07-17T13:08+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kiev
rusya
moskova
dmitriy peskov
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092975695_0:0:1125:633_1920x0_80_0_0_dcabad14346ee925e5ecf7d37061324d.png
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'yla yapılacak üçüncü tur müzakerelerin tarihinin iki ülke arasındaki cenaze takasları tamamlandıktan sonra belirleneceğini söyledi.Peskov'un Ukrayna'yla ilgili açıklamaları şöyle: 🔹Moskova, Medinskiy ve onun muhatabı aracılığıyla Kiev ile temaslarını sürdürüyor🔹İstanbul'daki anlaşmalar çerçevesinde başlatılan takas süreci henüz tamamlanmadı, ek mutabakatlar gerçekleştiriliyor🔹Takaslar tamamlandıktan sonra müzakereler için yeni bir tarih belirlenmesi gerekecek🔹Moskova, Ukrayna'dan tarih konusunda teklif bekliyor🔹Kiev rejiminin temsilcileriyle doğrudan görüşmeler yürütüyoruz🔹Üçüncü tur düzenlememiz ve tarafların daha önce birbirlerine ilettiği mutabakat taslaklarını üçüncü turda ele almaya başlamamız gerekiyor🔹Burada doğrudan görüşmelerden bahsediyoruz, bunlar ABD'nin arabuluculuk çabalarıyla yürütülüyor 🔹Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump son açıklamalarını analiz etmeyi sürdürüyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/rusya-ukraynaya-1000-askerin-daha-cenazesini-teslim-etti-1097952005.html
ukrayna
kiev
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092975695_0:0:993:745_1920x0_80_0_0_a2e84f4dc8c5d6eb4fa031b0de932c80.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, kiev, rusya, moskova, dmitriy peskov, kremlin
ukrayna, kiev, rusya, moskova, dmitriy peskov, kremlin

Peskov: Ukrayna'yla üçüncü tur müzakerelerin tarihi takaslar sona erdiğinde belirlenecek

13:03 17.07.2025 (güncellendi: 13:08 17.07.2025)
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
© Sputnik
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Ukrayna'yla temaslara ve üçüncü tur müzakerelerin tarihine ilişkin açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'yla yapılacak üçüncü tur müzakerelerin tarihinin iki ülke arasındaki cenaze takasları tamamlandıktan sonra belirleneceğini söyledi.

Peskov'un Ukrayna'yla ilgili açıklamaları şöyle:

🔹Moskova, Medinskiy ve onun muhatabı aracılığıyla Kiev ile temaslarını sürdürüyor

🔹İstanbul'daki anlaşmalar çerçevesinde başlatılan takas süreci henüz tamamlanmadı, ek mutabakatlar gerçekleştiriliyor

🔹Takaslar tamamlandıktan sonra müzakereler için yeni bir tarih belirlenmesi gerekecek

🔹Moskova, Ukrayna'dan tarih konusunda teklif bekliyor

🔹Kiev rejiminin temsilcileriyle doğrudan görüşmeler yürütüyoruz

🔹Üçüncü tur düzenlememiz ve tarafların daha önce birbirlerine ilettiği mutabakat taslaklarını üçüncü turda ele almaya başlamamız gerekiyor

🔹Burada doğrudan görüşmelerden bahsediyoruz, bunlar ABD'nin arabuluculuk çabalarıyla yürütülüyor

🔹Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump son açıklamalarını analiz etmeyi sürdürüyor
medinskiy ukrayna rusya cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya, Ukrayna'ya 1000 askerin daha cenazesini teslim etti
11:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала