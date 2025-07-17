Peskov: Ukrayna'yla üçüncü tur müzakerelerin tarihi takaslar sona erdiğinde belirlenecek
13:03 17.07.2025 (güncellendi: 13:08 17.07.2025)
© SputnikDmitriy Peskov
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Ukrayna'yla temaslara ve üçüncü tur müzakerelerin tarihine ilişkin açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'yla yapılacak üçüncü tur müzakerelerin tarihinin iki ülke arasındaki cenaze takasları tamamlandıktan sonra belirleneceğini söyledi.
Peskov'un Ukrayna'yla ilgili açıklamaları şöyle:
🔹Moskova, Medinskiy ve onun muhatabı aracılığıyla Kiev ile temaslarını sürdürüyor
🔹İstanbul'daki anlaşmalar çerçevesinde başlatılan takas süreci henüz tamamlanmadı, ek mutabakatlar gerçekleştiriliyor
🔹Takaslar tamamlandıktan sonra müzakereler için yeni bir tarih belirlenmesi gerekecek
🔹Moskova, Ukrayna'dan tarih konusunda teklif bekliyor
🔹Kiev rejiminin temsilcileriyle doğrudan görüşmeler yürütüyoruz
🔹Üçüncü tur düzenlememiz ve tarafların daha önce birbirlerine ilettiği mutabakat taslaklarını üçüncü turda ele almaya başlamamız gerekiyor
🔹Burada doğrudan görüşmelerden bahsediyoruz, bunlar ABD'nin arabuluculuk çabalarıyla yürütülüyor
🔹Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump son açıklamalarını analiz etmeyi sürdürüyor
Peskov'un Ukrayna'yla ilgili açıklamaları şöyle:
🔹Moskova, Medinskiy ve onun muhatabı aracılığıyla Kiev ile temaslarını sürdürüyor
🔹İstanbul'daki anlaşmalar çerçevesinde başlatılan takas süreci henüz tamamlanmadı, ek mutabakatlar gerçekleştiriliyor
🔹Takaslar tamamlandıktan sonra müzakereler için yeni bir tarih belirlenmesi gerekecek
🔹Moskova, Ukrayna'dan tarih konusunda teklif bekliyor
🔹Kiev rejiminin temsilcileriyle doğrudan görüşmeler yürütüyoruz
🔹Üçüncü tur düzenlememiz ve tarafların daha önce birbirlerine ilettiği mutabakat taslaklarını üçüncü turda ele almaya başlamamız gerekiyor
🔹Burada doğrudan görüşmelerden bahsediyoruz, bunlar ABD'nin arabuluculuk çabalarıyla yürütülüyor
🔹Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump son açıklamalarını analiz etmeyi sürdürüyor