https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/peskov-ukraynayla-ucuncu-tur-muzakerelerin-tarihi-takaslar-sona-erdiginde-belirlenecek-1097955812.html

Peskov: Ukrayna'yla üçüncü tur müzakerelerin tarihi takaslar sona erdiğinde belirlenecek

Peskov: Ukrayna'yla üçüncü tur müzakerelerin tarihi takaslar sona erdiğinde belirlenecek

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Ukrayna'yla temaslara ve üçüncü tur müzakerelerin tarihine ilişkin açıklama geldi. 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T13:03+0300

2025-07-17T13:03+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'yla yapılacak üçüncü tur müzakerelerin tarihinin iki ülke arasındaki cenaze takasları tamamlandıktan sonra belirleneceğini söyledi.Peskov'un Ukrayna'yla ilgili açıklamaları şöyle: 🔹Moskova, Medinskiy ve onun muhatabı aracılığıyla Kiev ile temaslarını sürdürüyor🔹İstanbul'daki anlaşmalar çerçevesinde başlatılan takas süreci henüz tamamlanmadı, ek mutabakatlar gerçekleştiriliyor🔹Takaslar tamamlandıktan sonra müzakereler için yeni bir tarih belirlenmesi gerekecek🔹Moskova, Ukrayna'dan tarih konusunda teklif bekliyor🔹Kiev rejiminin temsilcileriyle doğrudan görüşmeler yürütüyoruz🔹Üçüncü tur düzenlememiz ve tarafların daha önce birbirlerine ilettiği mutabakat taslaklarını üçüncü turda ele almaya başlamamız gerekiyor🔹Burada doğrudan görüşmelerden bahsediyoruz, bunlar ABD'nin arabuluculuk çabalarıyla yürütülüyor 🔹Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump son açıklamalarını analiz etmeyi sürdürüyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/rusya-ukraynaya-1000-askerin-daha-cenazesini-teslim-etti-1097952005.html

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