Sosyal medyada 'Perili Bebek' çılgınlığının sonu gelmiyor: Annabelle bebek bilinmezine dair tüm detaylar

Conjuring filmlerinin ünlü lanetli bebeği Annabelle'in kaybolduğu iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada yayılan söylentiler, Louisiana'daki bir yangınla ilişkilendirilerek paranoya seviyesine ulaştı.

Korku dünyasının en meşhur objelerinden biri olan 'perili' Annabelle bebeği, sosyal medya kullanıcılarının gündeminden düşmüyor. Ed & Lorraine Warren çiftinin yıllar önce şeytani varlık taşıdığı gerekçesiyle cam kutuya hapsettiği ve adına yapılan film serisiyle dünya çapında ünlenen Annabelle, bu kez ritüel dualarla hapsedildiği, yerinden kaçtığı iddialarıyla konuşuluyor.Geçtiğimiz haftalarda New England Psişik Araştırma Derneği (NESPR) tarafından turneye çıkarılan Annabelle bebeği, sergilendiği yerlerde ortaya çıkan gizemli olaylarla yeniden "lanet" tartışmalarını başlattı. Sosyal medyada kullanıcılar, bebeğin kutusundan kaçtığını ve bulunduğu bölgede paranormal olaylara neden olduğunu öne sürmeye başladı.Yangınlar, kazalar, gölge varlıklar: Her şey Annabelle'e bağlandıÖzellikle Chicago’da başlayan söylentiler, bebekle hiçbir ilgisi olmayan kentlerdeki yangın ve kazaların bile Annabelle’e bağlanmasına neden oldu. NESPR bu iddiaları “Annabelle burada. Chicago'da değil ve hiçbir zaman orada olmadı” açıklamasıyla yalanladı.Yalanlama açıklaması ise yerel gazetelerde "Chicago rahatlayabilir, Anabel bebek burada değilmiş” gibi başlıklarla manşetlerde yer aldı. Oyuncak bebeğin kutusundan kaçmadığı açıklansa da bu sefer sosyal medyada “gerçek Annabelle’in yerine başka bir oyuncak konuldu” teorileri yayılmaya devam ediyor.Annabelle’in gerçek hikayesi nedir?Annabelle, 1970'lerde Hartford’daki bir hemşireye hediye edilen sıradan bir Raggedy Ann (oyuncak bebek markası) bebeğiydi. Ancak kısa süre içinde, kendi başına hareket etmesi, korkunç mesajlar bırakması ve hatta bir kişiye saldırması gibi hakkında paranormal olaylar ihbar edildi. Bu olaylar, ünlü 'iblis bilimci ve gizemli olaylar araştırmacıları' Ed ve Lorraine Warren tarafından araştırıldı. Çift, bebeğin “şeytani bir varlık” tarafından ele geçirildiğini iddia ederek onu Warren Okült Müzesi’ne götürdü. Burada 'ritüellerle kutsanmış cam kutu' içinde tutulmaya başlandı.Kutunun üstüne "kesinlikle açmayın" ibaresi konuldu. 2006'da kocası ölen Lorraine, "Bir rahip gelip müzeyi, Annabelle'i de dahil olmak üzere kutsuyor" açıklamasını yapmış bu bebeğin ününü daha da büyütmüştü.Conjuring ile efsaneleşen Lanetli BebekAnnabelle, The Conjuring (Korku Seansı) filmiyle küresel bir fenomene dönüştü. Filmde, bebek biraz daha korkunç tasarlanarak “masumiyet ve dehşet arasındaki sınırda” konumlandırıldı.Gerçek hayattaki iddialar ise çok daha karanlık: Müze ziyaretçisi genç bir adamın Annabelle ile dalga geçtikten sonra ölümcül bir motosiklet kazası geçirdiği iddiası gibi olaylar, bebeğin lanetini daha da güçlendirdi.Annabelle gerçekten kaçtı mı?26 Mayıs Pazartesi günü yapılan resmi açıklamada Warren Okült Müzesi, "Annabelle burada" dedi. Ancak sosyal medya kullanıcıları, “bu gerçek Annabelle değil” diyerek iddiaları sürdürdü.Sosyal medya ve korku tutkunlarının ilgisiyle birlikte Annabelle bir kez daha gündemin zirvesinde yer alırken, 'perili oyuncak' efsanesi her geçen gün büyüyor.

