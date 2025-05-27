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Sosyal medyada 'Perili Bebek' çılgınlığının sonu gelmiyor: Annabelle bebek bilinmezine dair tüm detaylar
Sosyal medyada 'Perili Bebek' çılgınlığının sonu gelmiyor: Annabelle bebek bilinmezine dair tüm detaylar
Sputnik Türkiye
Conjuring filmlerinin ünlü lanetli bebeği Annabelle'in kaybolduğu iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada yayılan söylentiler, Louisiana'daki bir yangınla ilişkilendirilerek paranoya seviyesine ulaştı.
2025-05-27T11:34+0300
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anabel
annabelle
lanetli bebek
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Korku dünyasının en meşhur objelerinden biri olan 'perili' Annabelle bebeği, sosyal medya kullanıcılarının gündeminden düşmüyor. Ed &amp; Lorraine Warren çiftinin yıllar önce şeytani varlık taşıdığı gerekçesiyle cam kutuya hapsettiği ve adına yapılan film serisiyle dünya çapında ünlenen Annabelle, bu kez ritüel dualarla hapsedildiği, yerinden kaçtığı iddialarıyla konuşuluyor.Geçtiğimiz haftalarda New England Psişik Araştırma Derneği (NESPR) tarafından turneye çıkarılan Annabelle bebeği, sergilendiği yerlerde ortaya çıkan gizemli olaylarla yeniden "lanet" tartışmalarını başlattı. Sosyal medyada kullanıcılar, bebeğin kutusundan kaçtığını ve bulunduğu bölgede paranormal olaylara neden olduğunu öne sürmeye başladı.Yangınlar, kazalar, gölge varlıklar: Her şey Annabelle'e bağlandıÖzellikle Chicago’da başlayan söylentiler, bebekle hiçbir ilgisi olmayan kentlerdeki yangın ve kazaların bile Annabelle’e bağlanmasına neden oldu. NESPR bu iddiaları “Annabelle burada. Chicago'da değil ve hiçbir zaman orada olmadı” açıklamasıyla yalanladı.Yalanlama açıklaması ise yerel gazetelerde "Chicago rahatlayabilir, Anabel bebek burada değilmiş” gibi başlıklarla manşetlerde yer aldı. Oyuncak bebeğin kutusundan kaçmadığı açıklansa da bu sefer sosyal medyada “gerçek Annabelle’in yerine başka bir oyuncak konuldu” teorileri yayılmaya devam ediyor.Annabelle’in gerçek hikayesi nedir?Annabelle, 1970'lerde Hartford’daki bir hemşireye hediye edilen sıradan bir Raggedy Ann (oyuncak bebek markası) bebeğiydi. Ancak kısa süre içinde, kendi başına hareket etmesi, korkunç mesajlar bırakması ve hatta bir kişiye saldırması gibi hakkında paranormal olaylar ihbar edildi. Bu olaylar, ünlü 'iblis bilimci ve gizemli olaylar araştırmacıları' Ed ve Lorraine Warren tarafından araştırıldı. Çift, bebeğin “şeytani bir varlık” tarafından ele geçirildiğini iddia ederek onu Warren Okült Müzesi’ne götürdü. Burada 'ritüellerle kutsanmış cam kutu' içinde tutulmaya başlandı.Kutunun üstüne "kesinlikle açmayın" ibaresi konuldu. 2006'da kocası ölen Lorraine, "Bir rahip gelip müzeyi, Annabelle'i de dahil olmak üzere kutsuyor" açıklamasını yapmış bu bebeğin ününü daha da büyütmüştü.Conjuring ile efsaneleşen Lanetli BebekAnnabelle, The Conjuring (Korku Seansı) filmiyle küresel bir fenomene dönüştü. Filmde, bebek biraz daha korkunç tasarlanarak “masumiyet ve dehşet arasındaki sınırda” konumlandırıldı.Gerçek hayattaki iddialar ise çok daha karanlık: Müze ziyaretçisi genç bir adamın Annabelle ile dalga geçtikten sonra ölümcül bir motosiklet kazası geçirdiği iddiası gibi olaylar, bebeğin lanetini daha da güçlendirdi.Annabelle gerçekten kaçtı mı?26 Mayıs Pazartesi günü yapılan resmi açıklamada Warren Okült Müzesi, "Annabelle burada" dedi. Ancak sosyal medya kullanıcıları, “bu gerçek Annabelle değil” diyerek iddiaları sürdürdü.Sosyal medya ve korku tutkunlarının ilgisiyle birlikte Annabelle bir kez daha gündemin zirvesinde yer alırken, 'perili oyuncak' efsanesi her geçen gün büyüyor.
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Sosyal medyada 'Perili Bebek' çılgınlığının sonu gelmiyor: Annabelle bebek bilinmezine dair tüm detaylar

11:34 27.05.2025 (güncellendi: 11:46 27.05.2025)
© Fotoğraf : New England Psişik Araştırma Derneği (NESPR)Sosyal medyada 'Perili Oyuncak' çılgınlığının sonu gelmiyor: Annabelle bebek nerede?
Sosyal medyada 'Perili Oyuncak' çılgınlığının sonu gelmiyor: Annabelle bebek nerede? - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© Fotoğraf : New England Psişik Araştırma Derneği (NESPR)
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Conjuring - Korku Seansı filmleriyle ünlenen ve lanetli olduğu iddia edilen Annabelle bebeğinin turnede kaybolduğu iddiaları sosyal medyada panik yarattı. ABD'de bebeğin sergilenmediği yerlerdeki olaylardan "perili bebek" sorumlu tutuldu. "Annabelle kaçtı" söylentilerine açıklama geldi ancak komplo teorileri hız kesmiyor.
Korku dünyasının en meşhur objelerinden biri olan 'perili' Annabelle bebeği, sosyal medya kullanıcılarının gündeminden düşmüyor. Ed & Lorraine Warren çiftinin yıllar önce şeytani varlık taşıdığı gerekçesiyle cam kutuya hapsettiği ve adına yapılan film serisiyle dünya çapında ünlenen Annabelle, bu kez ritüel dualarla hapsedildiği, yerinden kaçtığı iddialarıyla konuşuluyor.
Geçtiğimiz haftalarda New England Psişik Araştırma Derneği (NESPR) tarafından turneye çıkarılan Annabelle bebeği, sergilendiği yerlerde ortaya çıkan gizemli olaylarla yeniden "lanet" tartışmalarını başlattı. Sosyal medyada kullanıcılar, bebeğin kutusundan kaçtığını ve bulunduğu bölgede paranormal olaylara neden olduğunu öne sürmeye başladı.

Yangınlar, kazalar, gölge varlıklar: Her şey Annabelle'e bağlandı

Özellikle Chicago’da başlayan söylentiler, bebekle hiçbir ilgisi olmayan kentlerdeki yangın ve kazaların bile Annabelle’e bağlanmasına neden oldu. NESPR bu iddiaları “Annabelle burada. Chicago'da değil ve hiçbir zaman orada olmadı” açıklamasıyla yalanladı.
Yalanlama açıklaması ise yerel gazetelerde "Chicago rahatlayabilir, Anabel bebek burada değilmiş” gibi başlıklarla manşetlerde yer aldı.
Oyuncak bebeğin kutusundan kaçmadığı açıklansa da bu sefer sosyal medyada “gerçek Annabelle’in yerine başka bir oyuncak konuldu” teorileri yayılmaya devam ediyor.

Annabelle’in gerçek hikayesi nedir?

Annabelle, 1970'lerde Hartford’daki bir hemşireye hediye edilen sıradan bir Raggedy Ann (oyuncak bebek markası) bebeğiydi. Ancak kısa süre içinde, kendi başına hareket etmesi, korkunç mesajlar bırakması ve hatta bir kişiye saldırması gibi hakkında paranormal olaylar ihbar edildi.
Bu olaylar, ünlü 'iblis bilimci ve gizemli olaylar araştırmacıları' Ed ve Lorraine Warren tarafından araştırıldı. Çift, bebeğin “şeytani bir varlık” tarafından ele geçirildiğini iddia ederek onu Warren Okült Müzesi’ne götürdü. Burada 'ritüellerle kutsanmış cam kutu' içinde tutulmaya başlandı.
Kutunun üstüne "kesinlikle açmayın" ibaresi konuldu. 2006'da kocası ölen Lorraine, "Bir rahip gelip müzeyi, Annabelle'i de dahil olmak üzere kutsuyor" açıklamasını yapmış bu bebeğin ününü daha da büyütmüştü.

Conjuring ile efsaneleşen Lanetli Bebek

Annabelle, The Conjuring (Korku Seansı) filmiyle küresel bir fenomene dönüştü. Filmde, bebek biraz daha korkunç tasarlanarak “masumiyet ve dehşet arasındaki sınırda” konumlandırıldı.
Gerçek hayattaki iddialar ise çok daha karanlık: Müze ziyaretçisi genç bir adamın Annabelle ile dalga geçtikten sonra ölümcül bir motosiklet kazası geçirdiği iddiası gibi olaylar, bebeğin lanetini daha da güçlendirdi.

Annabelle gerçekten kaçtı mı?

26 Mayıs Pazartesi günü yapılan resmi açıklamada Warren Okült Müzesi, "Annabelle burada" dedi. Ancak sosyal medya kullanıcıları, “bu gerçek Annabelle değil” diyerek iddiaları sürdürdü.
Sosyal medya ve korku tutkunlarının ilgisiyle birlikte Annabelle bir kez daha gündemin zirvesinde yer alırken, 'perili oyuncak' efsanesi her geçen gün büyüyor.
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