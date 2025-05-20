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Hristiyan din adamları bin 700 yıl sonra İznik’te bir araya geldi
Hristiyan din adamları bin 700 yıl sonra İznik’te bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Hristiyan din adamlarından oluşan bir heyet, bin 700 yıl önce düzenlenen Birinci İznik Konsili’ni anmak üzere Bursa’nın İznik ilçesini ziyaret etti. Heyet... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
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Hristiyan din adamları, Birinci İznik Konsili’nin bin 700. yılı dolayısıyla İznik’i ziyaret etti.Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun da önümüzdeki aylarda gerçekleştirmesi beklenen ziyaret öncesinde, farklı mezheplerden Hristiyan din adamlarından oluşan bir heyet Bursa'nın ilçesi İznik’e geldi.Heyet, Hristiyanlık tarihinin en önemli toplantılarından biri olan 325 yılında düzenlenen Birinci İznik Konsili’nin bin 700. yılı dolayısıyla ilçede çeşitli incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında Lefke Kapı, İznik Müzesi ve İznik Ayasofya Camisi gezildi. Ardından din adamları, İznik Gölü kıyısındaki bir restoranda bir araya gelerek dualar etti.Ziyaret sırasında konuşan Hollanda Süryani Ortodoks Metropoliti Mor Polikarpos Evgin Aydın “325 yılında bu kentte İmparator Konstantin tarafından ilk konsil toplandı. bin 700 yıl sonra biz bunu anmak için bir araya geldik. Birinci İznik Konsili, sadece Hristiyan alemi için değil tüm dinler için önemlidir” ifadelerini kullandı.Aydın ayrıca, yeni seçilen Papa 14. Leo’nun da önümüzdeki aylarda Patrik Hazretleriyle birlikte İznik’i ziyaret edeceğini belirterek, bu ziyaretin hem Hristiyan dünyası hem de inançlar arası diyalog açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/papa-francisin-vasiyetinin-turkiye-oldugu-ortaya-cikti-tarihi-cagriyla-izniki-neden-isaret-etti-1096151813.html
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i̇znik, i̇znik müzesi, hristiyan, din, din adamı, din görevlisi, din özgürlüğü, konsül, kilise, kilise çanı, katolik kilisesi
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Hristiyan din adamları bin 700 yıl sonra İznik’te bir araya geldi

20:34 20.05.2025
© AA / Semih Şahinİznik
İznik - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© AA / Semih Şahin
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Hristiyan din adamlarından oluşan bir heyet, bin 700 yıl önce düzenlenen Birinci İznik Konsili’ni anmak üzere Bursa’nın İznik ilçesini ziyaret etti. Heyet, İznik’teki tarihi yapıları gezerek göl kenarında dua etti. Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo’nun da önümüzdeki aylarda İznik’e gelmesi bekleniyor.
Hristiyan din adamları, Birinci İznik Konsili’nin bin 700. yılı dolayısıyla İznik’i ziyaret etti.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun da önümüzdeki aylarda gerçekleştirmesi beklenen ziyaret öncesinde, farklı mezheplerden Hristiyan din adamlarından oluşan bir heyet Bursa'nın ilçesi İznik’e geldi.
Heyet, Hristiyanlık tarihinin en önemli toplantılarından biri olan 325 yılında düzenlenen Birinci İznik Konsili’nin bin 700. yılı dolayısıyla ilçede çeşitli incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında Lefke Kapı, İznik Müzesi ve İznik Ayasofya Camisi gezildi. Ardından din adamları, İznik Gölü kıyısındaki bir restoranda bir araya gelerek dualar etti.
Ziyaret sırasında konuşan Hollanda Süryani Ortodoks Metropoliti Mor Polikarpos Evgin Aydın “325 yılında bu kentte İmparator Konstantin tarafından ilk konsil toplandı. bin 700 yıl sonra biz bunu anmak için bir araya geldik. Birinci İznik Konsili, sadece Hristiyan alemi için değil tüm dinler için önemlidir” ifadelerini kullandı.
Aydın ayrıca, yeni seçilen Papa 14. Leo’nun da önümüzdeki aylarda Patrik Hazretleriyle birlikte İznik’i ziyaret edeceğini belirterek, bu ziyaretin hem Hristiyan dünyası hem de inançlar arası diyalog açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
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