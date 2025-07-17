https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/oyuncu-mehmet-ali-tuncer-57-yasinda-hayatini-kaybetti-1097968340.html
Oyuncu Mehmet Ali Tuncer 57 yaşında hayatını kaybetti
Oyuncu Mehmet Ali Tuncer 57 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Oyuncu Mehmet Ali Tuncer, 57 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tuncer, 'Aşkın Yolculuğu Yunus Emre', 'Konstantin'in Şifreleri' ve 'Deli... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
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Oyuncu Mehmet Ali Tuncer, geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Tuncer’in vefatını, iş insanı Ekrem Tuncer teyit etti. Ekrem Tuncer, amcasının bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü ve bugün yaşanan kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.1968 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Mehmet Ali Tuncer, ilkokul yıllarından itibaren tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Profesyonel tiyatro hayatına 1985 yılında Ulvi Alacakaptan, Hasan Nail Canat, Hüseyin Goncagül ve İbrahim Sadri gibi isimlerle adım attı. Hem geleneksel Türk tiyatrosunda hem de televizyon dizilerinde önemli roller üstlenen Tuncer, TRT 1’de yayınlanan 'Aşkın Yolculuğu Yunus Emre' dizisindeki Boluluzade Ali Taygu karakteriyle tanındı. Ayrıca 'Konstantin’in Şifreleri', 'Dur Yolcu', 'Aşkımızda Ölüm Var', 'Çarli İş Başında', 'Deli Yürek' ve 'Böylemi Olacaktı' gibi yapımlarda da rol aldı.Oyuncu Ahmet Yenilmez, rol arkadaşı Tuncer’in vefatı üzerine yaptığı açıklamada, “Bazı bilinmeyen, çok meşhur olmayan insanlar vardır. O insanlar, çok meşhur ve bilinen insanları bir arada tutar. Tuncer de öyle biriydi, hemşehrimdi. Oyuncu olmasının ötesinde saf, duru, tertemiz bir Anadolu münevveriydi, delikanlıydı. Allah mekanını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.
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Oyuncu Mehmet Ali Tuncer 57 yaşında hayatını kaybetti
Oyuncu Mehmet Ali Tuncer, 57 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tuncer, 'Aşkın Yolculuğu Yunus Emre', 'Konstantin'in Şifreleri' ve 'Deli Yürek' gibi yapımlarda rol almıştı. Sanatçıya yakın isimlerden Ahmet Yenilmez, Tuncer’i 'saf, tertemiz bir Anadolu münevveri' olarak tanımladı.
Oyuncu Mehmet Ali Tuncer, geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti.
Tuncer’in vefatını, iş insanı Ekrem Tuncer teyit etti. Ekrem Tuncer, amcasının bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü ve bugün yaşanan kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.
1968 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Mehmet Ali Tuncer, ilkokul yıllarından itibaren tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Profesyonel tiyatro hayatına 1985 yılında Ulvi Alacakaptan, Hasan Nail Canat, Hüseyin Goncagül ve İbrahim Sadri gibi isimlerle adım attı. Hem geleneksel Türk tiyatrosunda hem de televizyon dizilerinde önemli roller üstlenen Tuncer, TRT 1’de yayınlanan 'Aşkın Yolculuğu Yunus Emre' dizisindeki Boluluzade Ali Taygu karakteriyle tanındı. Ayrıca 'Konstantin’in Şifreleri', 'Dur Yolcu', 'Aşkımızda Ölüm Var', 'Çarli İş Başında', 'Deli Yürek' ve 'Böylemi Olacaktı' gibi yapımlarda da rol aldı.
Oyuncu Ahmet Yenilmez, rol arkadaşı Tuncer’in vefatı üzerine yaptığı açıklamada, “Bazı bilinmeyen, çok meşhur olmayan insanlar vardır. O insanlar, çok meşhur ve bilinen insanları bir arada tutar. Tuncer de öyle biriydi, hemşehrimdi. Oyuncu olmasının ötesinde saf, duru, tertemiz bir Anadolu münevveriydi, delikanlıydı. Allah mekanını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.