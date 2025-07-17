https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ayse-tokyaz-cinayetine-iliskin-yeni-gelisme-2-mufettis-gorevlendirildi-1097960320.html

Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yeni gelişme: 2 müfettiş görevlendirildi

Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yeni gelişme: 2 müfettiş görevlendirildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığınca, Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye ve bir polis müfettişinin görevlendirildiği bildirildi. 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T14:25+0300

2025-07-17T14:25+0300

2025-07-17T14:25+0300

türki̇ye

ayşe tokyaz

cinayet

adli tıp kurumu

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Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili 2 müfettiş görevlendirildi.Ayşe Tokyaz Cinayetine 2 Müfettiş: Soruşturmada Yeni GelişmeBakanlıktan yapılan açıklamada, "Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirilmiştir. Ayşe Tokyaz'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.Ayşe Tokyaz olayı nedir?Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde, pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu belirleyen polis, cesedin daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.Ayşe Tokyaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Hatay'da defnedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ayse-tokyaz-cinayeti-cemil-koc-ve-6-kisi-tutuklandi-1097940589.html

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