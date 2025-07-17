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Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yeni gelişme: 2 müfettiş görevlendirildi
Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yeni gelişme: 2 müfettiş görevlendirildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığınca, Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye ve bir polis müfettişinin görevlendirildiği bildirildi. 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T14:25+0300
2025-07-17T14:25+0300
türki̇ye
ayşe tokyaz
cinayet
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Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili 2 müfettiş görevlendirildi.Ayşe Tokyaz Cinayetine 2 Müfettiş: Soruşturmada Yeni GelişmeBakanlıktan yapılan açıklamada, "Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirilmiştir. Ayşe Tokyaz'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.Ayşe Tokyaz olayı nedir?Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde, pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu belirleyen polis, cesedin daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.Ayşe Tokyaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Hatay'da defnedilmişti.
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Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yeni gelişme: 2 müfettiş görevlendirildi

14:25 17.07.2025
© FotoğrafAyşe Tokyaz
Ayşe Tokyaz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
© Fotoğraf
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İçişleri Bakanlığınca, Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye ve bir polis müfettişinin görevlendirildiği bildirildi.
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili 2 müfettiş görevlendirildi.

Ayşe Tokyaz Cinayetine 2 Müfettiş: Soruşturmada Yeni Gelişme

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirilmiştir. Ayşe Tokyaz'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ayşe Tokyaz olayı nedir?

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde, pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.
Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu belirleyen polis, cesedin daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Ayşe Tokyaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Hatay'da defnedilmişti.
Ayşe Tokyaz cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
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