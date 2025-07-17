https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/mor-eli-ve-sismis-ayagi-gundem-olmustu-trumpin-hastaligi-belli-oldu-1097969471.html
Mor eli ve şişmiş ayağı gündem olmuştu: Trump'ın hastalığı belli oldu
Mor eli ve şişmiş ayağı gündem olmuştu: Trump'ın hastalığı belli oldu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ayak bileklerinde şişlik ve elinde morarma görüldükten sonra sağlık kontrolünden geçti. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T22:49+0300
2025-07-17T22:49+0300
2025-07-17T22:49+0300
dünya
donald trump
hastalık
abd hastalık kontrol ve önleme merkezi
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
salgın hastalık
kan
kan testi
kan pıhtılaşması
kan grubu
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ABD Başkanı Donald Trump’a, ayak bileklerindeki şişlik nedeniyle yapılan muayene sonucunda kronik venöz yetmezlik teşhisi konuldu.79 yaşındaki Trump’ın bu hafta başında FIFA Dünya Kupası’nı izlerken çekilen fotoğraflarında görülen şişkin ayak bilekleri ve morarmış eli, sosyal medyada sağlığı hakkında spekülasyonlara yol açtı.Leavitt, Trump’ın 'bacaklarında hafif şişlik' fark ettiğini ve yapılan testlerde derin ven trombozu (toplardamarda pıhtı oluşumu) veya atardamar hastalığına dair bir bulguya rastlanmadığını, ancak kronik venöz yetmezlik bulunduğunu söyledi. Bu durumun bacaklardaki kanın düzgün şekilde kalbe geri dönmemesi ve bacaklarda birikmesiyle oluştuğu açıklandı.Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt’e göre, Trump’ın elindeki morluk ise sık sık tokalaşma ve aspirin kullanımı nedeniyle oluştu. Trump’ın aspirini, 'standart kardiyovasküler önleyici tedavi protokolü' kapsamında kullandığı ifade edildi.Kronik venöz yetmezlik nedir?Uzmanlara göre, kronik venöz yetmezlik, bacak toplardamarlarının kanı kalbe geri göndermede yetersiz kaldığı bir durum olarak ifade edilir. Bu da, kanın tersine akmasına veya bacaklarda birikmesine yol açtığı açıklandı.Hastalığın yetişkinlerin yaklaşık yüzde 5’ini etkilediği ve genellikle 50 yaş üzerindeki kişilerde görüldüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/trump-kolada-gercek-seker-kamisi-kullanilacak-cok-daha-iyi-1097942662.html
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donald trump, hastalık, abd hastalık kontrol ve önleme merkezi, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), salgın hastalık, kan, kan testi, kan pıhtılaşması, kan grubu, kan testi, kan tahlili, kan davası, kan örneği
donald trump, hastalık, abd hastalık kontrol ve önleme merkezi, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), salgın hastalık, kan, kan testi, kan pıhtılaşması, kan grubu, kan testi, kan tahlili, kan davası, kan örneği
Mor eli ve şişmiş ayağı gündem olmuştu: Trump'ın hastalığı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump, ayak bileklerinde şişlik ve elinde morarma görüldükten sonra sağlık kontrolünden geçti. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, yapılan değerlendirme sonucunda Trump’ın kronik venöz yetmezlik teşhisi aldığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump’a, ayak bileklerindeki şişlik nedeniyle yapılan muayene sonucunda kronik venöz yetmezlik teşhisi konuldu.
79 yaşındaki Trump’ın bu hafta başında FIFA Dünya Kupası’nı izlerken çekilen fotoğraflarında görülen şişkin ayak bilekleri ve morarmış eli, sosyal medyada sağlığı hakkında spekülasyonlara yol açtı.
Leavitt, Trump’ın 'bacaklarında hafif şişlik' fark ettiğini ve yapılan testlerde derin ven trombozu (toplardamarda pıhtı oluşumu) veya atardamar hastalığına dair bir bulguya rastlanmadığını, ancak kronik venöz yetmezlik bulunduğunu söyledi. Bu durumun bacaklardaki kanın düzgün şekilde kalbe geri dönmemesi ve bacaklarda birikmesiyle oluştuğu açıklandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt’e göre, Trump’ın elindeki morluk ise sık sık tokalaşma ve aspirin kullanımı nedeniyle oluştu. Trump’ın aspirini, 'standart kardiyovasküler önleyici tedavi protokolü' kapsamında kullandığı ifade edildi.
Kronik venöz yetmezlik nedir?
Uzmanlara göre, kronik venöz yetmezlik, bacak toplardamarlarının kanı kalbe geri göndermede yetersiz kaldığı bir durum olarak ifade edilir. Bu da, kanın tersine akmasına veya bacaklarda birikmesine yol açtığı açıklandı.
Hastalığın yetişkinlerin yaklaşık yüzde 5’ini etkilediği ve genellikle 50 yaş üzerindeki kişilerde görüldüğü ifade edildi.