https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/mor-eli-ve-sismis-ayagi-gundem-olmustu-trumpin-hastaligi-belli-oldu-1097969471.html

Mor eli ve şişmiş ayağı gündem olmuştu: Trump'ın hastalığı belli oldu

Mor eli ve şişmiş ayağı gündem olmuştu: Trump'ın hastalığı belli oldu

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ayak bileklerinde şişlik ve elinde morarma görüldükten sonra sağlık kontrolünden geçti. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T22:49+0300

2025-07-17T22:49+0300

2025-07-17T22:49+0300

dünya

donald trump

hastalık

abd hastalık kontrol ve önleme merkezi

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

salgın hastalık

kan

kan testi

kan pıhtılaşması

kan grubu

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ABD Başkanı Donald Trump’a, ayak bileklerindeki şişlik nedeniyle yapılan muayene sonucunda kronik venöz yetmezlik teşhisi konuldu.79 yaşındaki Trump’ın bu hafta başında FIFA Dünya Kupası’nı izlerken çekilen fotoğraflarında görülen şişkin ayak bilekleri ve morarmış eli, sosyal medyada sağlığı hakkında spekülasyonlara yol açtı.Leavitt, Trump’ın 'bacaklarında hafif şişlik' fark ettiğini ve yapılan testlerde derin ven trombozu (toplardamarda pıhtı oluşumu) veya atardamar hastalığına dair bir bulguya rastlanmadığını, ancak kronik venöz yetmezlik bulunduğunu söyledi. Bu durumun bacaklardaki kanın düzgün şekilde kalbe geri dönmemesi ve bacaklarda birikmesiyle oluştuğu açıklandı.Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt’e göre, Trump’ın elindeki morluk ise sık sık tokalaşma ve aspirin kullanımı nedeniyle oluştu. Trump’ın aspirini, 'standart kardiyovasküler önleyici tedavi protokolü' kapsamında kullandığı ifade edildi.Kronik venöz yetmezlik nedir?Uzmanlara göre, kronik venöz yetmezlik, bacak toplardamarlarının kanı kalbe geri göndermede yetersiz kaldığı bir durum olarak ifade edilir. Bu da, kanın tersine akmasına veya bacaklarda birikmesine yol açtığı açıklandı.Hastalığın yetişkinlerin yaklaşık yüzde 5’ini etkilediği ve genellikle 50 yaş üzerindeki kişilerde görüldüğü ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/trump-kolada-gercek-seker-kamisi-kullanilacak-cok-daha-iyi-1097942662.html

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