https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/merkez-bankasi-rezervi-aciklandi-1097964513.html

Merkez Bankası rezervi açıklandı

Merkez Bankası rezervi açıklandı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın resmi rezerv varlıkları, 11 Temmuz haftasında yüzde 1,1 artışla 166,2 milyar dolara yükseldi. Döviz rezervleri... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T16:59+0300

2025-07-17T16:59+0300

2025-07-17T16:59+0300

ekonomi̇

imf

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döviz rezervi

altın rezervi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Temmuz haftasına ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verilerini açıkladı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları bir önceki haftaya göre yüzde 1.1 artışla 166.2 milyar dolara çıktı.Döviz ve altın rezervlerinde yükselişSöz konusu haftada, döviz varlıkları yüzde 2,5 artış göstererek 73.8 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0.1 artışla 84.7 milyar dolar seviyesine ulaştı.Buna karşılık, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı yüzde 0.4 azalışla 7.7 milyar dolara geriledi.Kısa vadeli döviz yükümlülükleri azaldıKamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadeli döviz yükümlülükleri ise yüzde 0,8 düşüşle 121.3 milyar dolar olarak açıklandı.Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri yüzde 1.5 azalarak 61.8 milyar dolara indi. Aynı dönemde, şarta bağlı döviz yükümlülükleri de yüzde 0.1 gerileyerek 59.5 milyar dolar oldu.Swap i̇şlemleri kayda geçtiVerilere göre, TCMB’nin toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri bu hafta itibarıyla 19.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem, Türkiye'nin dış finansman dengesi açısından yakından izleniyor.

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