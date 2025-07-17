https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/grand-kartal-otel-yangini-davasinda-dikkat-ceken-ifade-keskelerim-cok-fazla-tahliyemi-istemiyorum-1097949502.html

Grand Kartal Otel yangını davasında dikkat çeken ifade: 'Keşkelerim çok fazla, tahliyemi istemiyorum'

Grand Kartal Otel yangını davasında dikkat çeken ifade: 'Keşkelerim çok fazla, tahliyemi istemiyorum'

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 32 sanıklı davada duruşmalar sürüyor. 78 kişinin yaşamını yitirdiği olayda Otel Genel Müdürü Emir... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T10:44+0300

2025-07-17T10:44+0300

2025-07-17T10:44+0300

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak’ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin açılan davada yargılama sürüyor. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.Otel müdüründen dikkat çeken sözlerGrand Kartal Otel Genel Müdürü Emir Aras, savunmasında şu ifadeleri kullandı:“Yaşanan bu acıdan dolayı çok üzgünüm. Keşkelerim çok fazla, pişmanlıklarım çok fazla. Kendimi savunacak bir şey bulmuyorum. Tahliyemi istemiyorum. Kusurlarım olduğunu düşünüyorum. Savunacak bir yanımı bulamıyorum ama bunları bilerek yapmadım.”32 sanık yargılanıyorBolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, yöneticileri ve Bolu Belediyesi’nden bazı yetkililer de sanıklar arasında yer alıyor.Sanıklar hakkında ağır cezalar isteniyorAralarında otel sahipleri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, yöneticiler Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, teknik personel ve Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener gibi isimlerin yer aldığı 32 kişi için farklı suçlamalarla ceza isteniyor.Bu kapsamda 13 sanık hakkında 78 kez “olası kastla öldürme” ve “olası kastla kasten yaralama” suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.Teknik ve idari sorumlular da sanıkOlayda ihmalleri bulunduğu iddiasıyla otelin teknik personelleri, mutfak çalışanları, iş güvenliği uzmanları, resepsiyon görevlisi, enerji şirketi temsilcileri, sertifikasyon firması çalışanları ve İl Özel İdaresi’nden yetkililer de yargılanıyor.Bu isimler hakkında ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor.

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