https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/mehmet-perincek-ukrayna-sovyet-askerlerini-kendi-dusmani-olarak-goruyor-1097966086.html

Mehmet Perinçek: Ukrayna Sovyet askerlerini kendi düşmanı olarak görüyor

Mehmet Perinçek: Ukrayna Sovyet askerlerini kendi düşmanı olarak görüyor

Sputnik Türkiye

Lvov Belediye Başkanı’nın Rusya’ya, mezarları açılan Sovyet askerlerinin cenazelerini Ukraynalı esirlerle takas etme önerisini değerlendiren Doç. Dr. Mehmet... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T18:20+0300

2025-07-17T18:20+0300

2025-07-17T18:20+0300

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Lvov Belediye Başkanı Andrey Sadovıy, Nazizme karşı zafer kazanan Sovyet askerlerinin mezarlarını açtı ve Rusya’ya, cenazeleri Ukraynalı esirlerle takas etme önerisinde bulundu. Tarihçi Doç. Dr. Mehmet Perinçek, Sputnik’e demecinde Ukraynalı yetkilinin yapmış olduğu açıklamanın ahlaki bir çürümeye işaret ettiğini vurguladı.“Elbette bu teklif, bir insan ölüsüne yönelik saygısızlığa işaret ediyor. Kim olursa olsun, seneler önce ölüp defnedilmiş kişiler ile ilgili böyle konuşmak, alay etmek, bu tür tekliflerde bulunmak ahlaki bir çürümeye işaret ediyor. Fakat mesele, bunun ötesinde bir işin başka ideolojik boyutu da vardır, o da Ukraynalı yetkilinin Alman faşizmine karşı savaşmış Sovyet askerlerine düşman muamelesi yapmasıdır. Çünkü takas ettiğiniz zaman, siz düşman askerini takas ediyorsunuz” diyen Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:Doç. Dr. Perinçek, “Tabi gelinen nokta da oldukça çarpıcıdır, ilk başta Rusya’ya düşman oldular, sonra Ukrayna’daki Ruslara, ardından Rusya’daki Ruslara düşman oldular, daha sonra Rus diline, Rus kültürüne, edebiyatına, sanatına düşman oldular. Sonra da Rusların heykellerine düşman olmaya başladılar, Puşkin heykellerini yıktılar, sadece Sovyet anıtlarına değil, Rus heykellerine dahi, Rusya’nın tarihine düşman oldular. Şimdi gelinen noktada artık Rusların ölülerine, şu anki savaşta değil, çok önceki bir savaşta ölmüş Rusların ölülerine de düşman olarak bakmaya başladılar, bu da ırkçı ideolojinin yansımasıdır, emperialist devletlerin elinde bir oyuncağa dönüşmüş neo-Nazi fikrinin, ideolojisinin net bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ukraynada-insan-olumlerine-alayci-ve-insanlik-disi-tutum-kendini-bir-kez-daha-gosterdi-1097965134.html

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