https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/mehmet-perincek-ukrayna-sovyet-askerlerini-kendi-dusmani-olarak-goruyor-1097966086.html
Mehmet Perinçek: Ukrayna Sovyet askerlerini kendi düşmanı olarak görüyor
Mehmet Perinçek: Ukrayna Sovyet askerlerini kendi düşmanı olarak görüyor
Sputnik Türkiye
Lvov Belediye Başkanı’nın Rusya’ya, mezarları açılan Sovyet askerlerinin cenazelerini Ukraynalı esirlerle takas etme önerisini değerlendiren Doç. Dr. Mehmet... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
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Lvov Belediye Başkanı Andrey Sadovıy, Nazizme karşı zafer kazanan Sovyet askerlerinin mezarlarını açtı ve Rusya’ya, cenazeleri Ukraynalı esirlerle takas etme önerisinde bulundu. Tarihçi Doç. Dr. Mehmet Perinçek, Sputnik’e demecinde Ukraynalı yetkilinin yapmış olduğu açıklamanın ahlaki bir çürümeye işaret ettiğini vurguladı.“Elbette bu teklif, bir insan ölüsüne yönelik saygısızlığa işaret ediyor. Kim olursa olsun, seneler önce ölüp defnedilmiş kişiler ile ilgili böyle konuşmak, alay etmek, bu tür tekliflerde bulunmak ahlaki bir çürümeye işaret ediyor. Fakat mesele, bunun ötesinde bir işin başka ideolojik boyutu da vardır, o da Ukraynalı yetkilinin Alman faşizmine karşı savaşmış Sovyet askerlerine düşman muamelesi yapmasıdır. Çünkü takas ettiğiniz zaman, siz düşman askerini takas ediyorsunuz” diyen Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:Doç. Dr. Perinçek, “Tabi gelinen nokta da oldukça çarpıcıdır, ilk başta Rusya’ya düşman oldular, sonra Ukrayna’daki Ruslara, ardından Rusya’daki Ruslara düşman oldular, daha sonra Rus diline, Rus kültürüne, edebiyatına, sanatına düşman oldular. Sonra da Rusların heykellerine düşman olmaya başladılar, Puşkin heykellerini yıktılar, sadece Sovyet anıtlarına değil, Rus heykellerine dahi, Rusya’nın tarihine düşman oldular. Şimdi gelinen noktada artık Rusların ölülerine, şu anki savaşta değil, çok önceki bir savaşta ölmüş Rusların ölülerine de düşman olarak bakmaya başladılar, bu da ırkçı ideolojinin yansımasıdır, emperialist devletlerin elinde bir oyuncağa dönüşmüş neo-Nazi fikrinin, ideolojisinin net bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ukraynada-insan-olumlerine-alayci-ve-insanlik-disi-tutum-kendini-bir-kez-daha-gosterdi-1097965134.html
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ukrayna, lvov, mehmet perinçek, bandera, rusya
Mehmet Perinçek: Ukrayna Sovyet askerlerini kendi düşmanı olarak görüyor
Lvov Belediye Başkanı’nın Rusya’ya, mezarları açılan Sovyet askerlerinin cenazelerini Ukraynalı esirlerle takas etme önerisini değerlendiren Doç. Dr. Mehmet Perinçek, söz konusu teklifin ahlaki bir çürümeye işaret ettiğini, fakat asıl meselenin Ukraynalı yetkililerin Sovyet askerlerini düşman olarak görmesi olduğunu vurguladı.
Lvov Belediye Başkanı Andrey Sadovıy, Nazizme karşı zafer kazanan Sovyet askerlerinin mezarlarını açtı ve Rusya’ya, cenazeleri Ukraynalı esirlerle takas etme önerisinde bulundu. Tarihçi Doç. Dr. Mehmet Perinçek, Sputnik’e demecinde Ukraynalı yetkilinin yapmış olduğu açıklamanın ahlaki bir çürümeye işaret ettiğini vurguladı.
“Elbette bu teklif, bir insan ölüsüne yönelik saygısızlığa işaret ediyor. Kim olursa olsun, seneler önce ölüp defnedilmiş kişiler ile ilgili böyle konuşmak, alay etmek, bu tür tekliflerde bulunmak ahlaki bir çürümeye işaret ediyor. Fakat mesele, bunun ötesinde bir işin başka ideolojik boyutu da vardır, o da Ukraynalı yetkilinin Alman faşizmine karşı savaşmış Sovyet askerlerine düşman muamelesi yapmasıdır. Çünkü takas ettiğiniz zaman, siz düşman askerini takas ediyorsunuz” diyen Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ukrayna tarafı Rusya’nın düşmanı olan kendi askerlerini almak ve karşılığında kendi düşmanı olan Rus askerlerin naaşlarını Rus tarafına vermek istiyor. Sovyet askerlerini Rus tarafına vermek, onların düşman askeri olduğunu düşünmek demektir. Eğer Sovyet askeri Ukaynalı yetkililerin düşmanı ise o zaman onlar açıkça Alman Faşizminin tarafında, Nazilerin tarafında olduklarını kabul etmiş oluyor. Bence bu teklifteki en çarpıcı, en korkunç, en dehşetli durum budur, Ukrayna açık bir şekilde Sovyet askerlerini düşman olarak görürken, işgalci Alman ordularını da müttefik, dost olarak kabul etmekte, onun tarafında bulunduğunu itiraf etmektedir. Tabii ki kendileri dayandığı Bandera geleneği de aslında bu yaklaşımı da desteklemektedir. Bunun yanında ölmüş askerler belki Sovyet iktidarına karşı tepkili olabilirler, fakat sıradan Sovyet askerlerini bile, hata içlerinde birçok Ukrayna askerinin bulunması da muhtemeldir, onları düşman görmek ve onların ölülerine nefretle bakmak oldukça korkunç bir durumdur.
Doç. Dr. Perinçek, “Tabi gelinen nokta da oldukça çarpıcıdır, ilk başta Rusya’ya düşman oldular, sonra Ukrayna’daki Ruslara, ardından Rusya’daki Ruslara düşman oldular, daha sonra Rus diline, Rus kültürüne, edebiyatına, sanatına düşman oldular. Sonra da Rusların heykellerine düşman olmaya başladılar, Puşkin heykellerini yıktılar, sadece Sovyet anıtlarına değil, Rus heykellerine dahi, Rusya’nın tarihine düşman oldular. Şimdi gelinen noktada artık Rusların ölülerine, şu anki savaşta değil, çok önceki bir savaşta ölmüş Rusların ölülerine de düşman olarak bakmaya başladılar, bu da ırkçı ideolojinin yansımasıdır, emperialist devletlerin elinde bir oyuncağa dönüşmüş neo-Nazi fikrinin, ideolojisinin net bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.