https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/minguzzi-ailesine-tehdit-davasinda-yeni-gelisme-tahliye-edildi-1097328276.html

Minguzzi ailesine tehdit davasında yeni gelişme: Tahliye edildi

Minguzzi ailesine tehdit davasında yeni gelişme: Tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yargılanan sanıklardan biri tahliye edildi. 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T16:19+0300

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yasemin minguzzi

andrea minguzzi

mattia ahmet minguzzi

tehdit

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İstanbul Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi yönelik tehdit davasında mahkeme tutuklu yargılanan sanıklardan birinin tahliyesine karar verdi. Savcı iki sanık için de tahliye istediBugün görülen duruşmada savcı, tehdit ve suçluyu övme suçundan yedi yıla kadar hapis istemiyle yargılanan iki sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme sanıklardan Barış A.'nın tahliyesine karar verirken diğer sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

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yasemin minguzzi, andrea minguzzi, mattia ahmet minguzzi, tehdit