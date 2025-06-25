https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/minguzzi-ailesine-tehdit-davasinda-yeni-gelisme-tahliye-edildi-1097328276.html
Minguzzi ailesine tehdit davasında yeni gelişme: Tahliye edildi
Minguzzi ailesine tehdit davasında yeni gelişme: Tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yargılanan sanıklardan biri tahliye edildi. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T16:19+0300
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İstanbul Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi yönelik tehdit davasında mahkeme tutuklu yargılanan sanıklardan birinin tahliyesine karar verdi. Savcı iki sanık için de tahliye istediBugün görülen duruşmada savcı, tehdit ve suçluyu övme suçundan yedi yıla kadar hapis istemiyle yargılanan iki sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme sanıklardan Barış A.'nın tahliyesine karar verirken diğer sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/minguzzi-cinayetine-iliskin-davanin-durusmasi-17-temmuza-ertelendi-1097197257.html
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yasemin minguzzi, andrea minguzzi, mattia ahmet minguzzi, tehdit
yasemin minguzzi, andrea minguzzi, mattia ahmet minguzzi, tehdit
Minguzzi ailesine tehdit davasında yeni gelişme: Tahliye edildi
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yargılanan sanıklardan biri tahliye edildi.
İstanbul Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi yönelik tehdit davasında mahkeme tutuklu yargılanan sanıklardan birinin tahliyesine karar verdi.
Savcı iki sanık için de tahliye istedi
Bugün görülen duruşmada savcı, tehdit ve suçluyu övme suçundan yedi yıla kadar hapis istemiyle yargılanan iki sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme sanıklardan Barış A.'nın tahliyesine karar verirken diğer sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.