Minguzzi ailesine tehdit davasında yeni gelişme: Tahliye edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerika'nın hayat damarları petrolle ilgilidir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP Milletvekili Gürer: Zeytinliklerin madene açılması bir katliam
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ilgın Su: 'Babam kendi kuşağının babasıydı'
11:05
69 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Oyuncu Ahmet Dursun: 'Çocukluğumda okulda çok zor zamanlar geçirdim'
12:15
73 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Orhun Yazıtlarından, Ahilik teşkilatına dayanışmanın hikâyesi
14:05
2 dk
TARİHTE BUGÜN
9 Mayıs Zafer Günü Geçit Törenleri'nin ilkinde neler oldu?
14:32
3 dk
ANKARA FARKI
İran-İsrail çatışmasında ateşkes süreci
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘İsrail bu işten asla vazgeçmez’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ilgın Su: '12 Mart öncesi tembihli çocuklardık'
18:14
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Zaman tükendi, Üsküdar geçildi
19:06
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:13
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya faciasına soruşturma izni vermedi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Erdal Atılgan: 'İşletmelerin en büyük sıkıntısı personel'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Kahkahadan kedere: Ataların sessiz uyarısı’
15:05
2 dk
SESLİ HABER
Sürüyü kim yönlendiriyor? Bilimin çözdüğü kolektif hareket sırrı
15:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Müsilaj yine Marmara’da: Ekosistem alarm veriyor
17:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/minguzzi-ailesine-tehdit-davasinda-yeni-gelisme-tahliye-edildi-1097328276.html
Minguzzi ailesine tehdit davasında yeni gelişme: Tahliye edildi
Minguzzi ailesine tehdit davasında yeni gelişme: Tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yargılanan sanıklardan biri tahliye edildi. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T16:19+0300
2025-06-25T16:19+0300
türki̇ye
yasemin minguzzi
andrea minguzzi
mattia ahmet minguzzi
tehdit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094084967_0:279:2651:1770_1920x0_80_0_0_462b878c81c00b5a2594150f8740c09a.png
İstanbul Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi yönelik tehdit davasında mahkeme tutuklu yargılanan sanıklardan birinin tahliyesine karar verdi. Savcı iki sanık için de tahliye istediBugün görülen duruşmada savcı, tehdit ve suçluyu övme suçundan yedi yıla kadar hapis istemiyle yargılanan iki sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme sanıklardan Barış A.'nın tahliyesine karar verirken diğer sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/minguzzi-cinayetine-iliskin-davanin-durusmasi-17-temmuza-ertelendi-1097197257.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094084967_0:30:2651:2018_1920x0_80_0_0_f6ebe368bb8993cda79736be328e10f9.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yasemin minguzzi, andrea minguzzi, mattia ahmet minguzzi, tehdit
yasemin minguzzi, andrea minguzzi, mattia ahmet minguzzi, tehdit

Minguzzi ailesine tehdit davasında yeni gelişme: Tahliye edildi

16:19 25.06.2025
© AAAhmet Mattia Minguzzi
Ahmet Mattia Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yargılanan sanıklardan biri tahliye edildi.
İstanbul Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi yönelik tehdit davasında mahkeme tutuklu yargılanan sanıklardan birinin tahliyesine karar verdi.

Savcı iki sanık için de tahliye istedi

Bugün görülen duruşmada savcı, tehdit ve suçluyu övme suçundan yedi yıla kadar hapis istemiyle yargılanan iki sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme sanıklardan Barış A.'nın tahliyesine karar verirken diğer sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.
Yasemin Minguzzi sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
TÜRKİYE
Minguzzi cinayetine ilişkin davanın duruşması 17 Temmuz'a ertelendi: Mahkeme başkanı davadan çekildi
20 Haziran , 16:42

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала