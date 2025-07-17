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Marmara Denizi'ni kirleten tersaneye 3.7 milyon lira ceza
Marmara Denizi'ni kirleten tersaneye 3.7 milyon lira ceza
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'da denize atık su deşarj ederek Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
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Marmara Denizi'ni kirleten tersaneye 3.7 milyon lira ceza kesildi.Tersaneden denize kirli suBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Yalova'daki Beşiktaş Tersanesi'nden denize atık su deşarjını tespit etmesi üzerine ekiplerce bölgede denetim ve inceleme yapıldı.3 milyon cezaYapılan analizler sonrası Çevre Kanunu kapsamında Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza kesildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/unlu-komedyen-sahan-gokbakarin-iskelesi-yikildi-kacak-karari-cikmisti-1097810462.html
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marmara depremi, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, marmara denizi
marmara depremi, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, marmara denizi

Marmara Denizi'ni kirleten tersaneye 3.7 milyon lira ceza

15:48 17.07.2025
© ÇŞİDBMarmara Denizi'ni kirleten tersaneye 3,7 milyon lira ceza
Marmara Denizi'ni kirleten tersaneye 3,7 milyon lira ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
© ÇŞİDB
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'da denize atık su deşarj ederek Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza uyguladı.
Marmara Denizi'ni kirleten tersaneye 3.7 milyon lira ceza kesildi.

Tersaneden denize kirli su

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Yalova'daki Beşiktaş Tersanesi'nden denize atık su deşarjını tespit etmesi üzerine ekiplerce bölgede denetim ve inceleme yapıldı.

3 milyon ceza

Yapılan analizler sonrası Çevre Kanunu kapsamında Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza kesildi.
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