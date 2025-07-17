https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/marmara-denizini-kirleten-tersaneye-37-milyon-lira-ceza-1097960766.html
Marmara Denizi'ni kirleten tersaneye 3.7 milyon lira ceza
Marmara Denizi'ni kirleten tersaneye 3.7 milyon lira ceza
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'da denize atık su deşarj ederek Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T15:48+0300
2025-07-17T15:48+0300
2025-07-17T15:48+0300
türki̇ye
marmara depremi
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
marmara denizi
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Marmara Denizi'ni kirleten tersaneye 3.7 milyon lira ceza kesildi.Tersaneden denize kirli suBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Yalova'daki Beşiktaş Tersanesi'nden denize atık su deşarjını tespit etmesi üzerine ekiplerce bölgede denetim ve inceleme yapıldı.3 milyon cezaYapılan analizler sonrası Çevre Kanunu kapsamında Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza kesildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/unlu-komedyen-sahan-gokbakarin-iskelesi-yikildi-kacak-karari-cikmisti-1097810462.html
türki̇ye
marmara denizi
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marmara depremi, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, marmara denizi
marmara depremi, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, marmara denizi
Marmara Denizi'ni kirleten tersaneye 3.7 milyon lira ceza
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'da denize atık su deşarj ederek Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza uyguladı.
Marmara Denizi'ni kirleten tersaneye 3.7 milyon lira ceza kesildi.
Tersaneden denize kirli su
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Yalova'daki Beşiktaş Tersanesi'nden denize atık su deşarjını tespit etmesi üzerine ekiplerce bölgede denetim ve inceleme yapıldı.
Yapılan analizler sonrası Çevre Kanunu kapsamında Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza kesildi.