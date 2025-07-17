https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/marmara-denizini-kirleten-tersaneye-37-milyon-lira-ceza-1097960766.html

Marmara Denizi'ni kirleten tersaneye 3.7 milyon lira ceza

Marmara Denizi'ni kirleten tersaneye 3.7 milyon lira ceza

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'da denize atık su deşarj ederek Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T15:48+0300

2025-07-17T15:48+0300

2025-07-17T15:48+0300

türki̇ye

marmara depremi

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

marmara denizi

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Marmara Denizi'ni kirleten tersaneye 3.7 milyon lira ceza kesildi.Tersaneden denize kirli suBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Yalova'daki Beşiktaş Tersanesi'nden denize atık su deşarjını tespit etmesi üzerine ekiplerce bölgede denetim ve inceleme yapıldı.3 milyon cezaYapılan analizler sonrası Çevre Kanunu kapsamında Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza kesildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/unlu-komedyen-sahan-gokbakarin-iskelesi-yikildi-kacak-karari-cikmisti-1097810462.html

türki̇ye

marmara denizi

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marmara depremi, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, marmara denizi