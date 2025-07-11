https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/unlu-komedyen-sahan-gokbakarin-iskelesi-yikildi-kacak-karari-cikmisti-1097810462.html
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın iskelesi yıkıldı: Kaçak kararı çıkmıştı
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın iskelesi yıkıldı: Kaçak kararı çıkmıştı
Sputnik Türkiye
Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te bulunan evinin önündeki kaçak iskelesi yıkıldı. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T13:25+0300
2025-07-11T13:25+0300
2025-07-11T13:25+0300
yaşam
şahan gökbakar
i̇mar, i̇skan ve belediye bakanlığı
kaçak yapılaşma
kaçak yapılar
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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris Delikyol mevkiindeki evinin önündeki izin almadan yaptırdığı iskele yıkıldı. Gökbakar'ın evindeki kaçak bölümlerle ilgili soruşturma ise hala sürüyor. Kaçak olduğu tespit edildi Şahan Gökbakar, 2018'de Marmaris'in Delikyol mevkiinde satın aldığı evin önündeki kumsala izin almadan bir iskele yaptırmıştı. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, geçtiğimiz yıllarda yaptığı incelemede; Datça - Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki 'Doğal Karakteri Korunacak Alan'daki iskelenin kaçak olduğunu tespit ederek yıkımı için karar aldı. Habertürk'ün haberine göre, iskele mahkeme kararıyla yıkıldı. Evi için de soruşturma başlatılmıştıŞahan Gökbakar'ın eviyle ilgili soruşturma, Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlatıldı. Müdürlük, yaptığı suç duyurusunda Gökbakar'ın Turgut Mahallesi’nde yer alan yapıya izinsiz fiziki ve inşai müdahalede bulunduğunu öne sürdü. Söz konusu taşınmazda kaçak olarak beton dolgu üzerine ahşap iskele, taş duvar, bir adet konut yapısı, bir adet depo yapısı, çardak, güneş paneli ve su deposu inşa edildiği kaydedildi. İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise söz konusu yerin yapı ruhsatına tabi yapılardan olduğunu belirterek, şüphelilerin ilgili kurumlara herhangi bir ruhsat başvurusunda bulunmadığı ve bu konu hakkında yıkım kararı alındığını belirtti.Hazırlanan iddianamede ise Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar, Çağrı Özeren ve Osman Bayındır’ın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nu ihlal ve imar kirliliğine neden olma suçlarından 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/sahan-gokbakar-dunyanin-her-yerinde-malikane-alabilirim-niye-agac-kesip-sit-alanina-kacak-villa-1087860487.html
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şahan gökbakar, i̇mar, i̇skan ve belediye bakanlığı, kaçak yapılaşma, kaçak yapılar
şahan gökbakar, i̇mar, i̇skan ve belediye bakanlığı, kaçak yapılaşma, kaçak yapılar
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın iskelesi yıkıldı: Kaçak kararı çıkmıştı
Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te bulunan evinin önündeki kaçak iskelesi yıkıldı.
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris Delikyol mevkiindeki evinin önündeki izin almadan yaptırdığı iskele yıkıldı. Gökbakar'ın evindeki kaçak bölümlerle ilgili soruşturma ise hala sürüyor.
Kaçak olduğu tespit edildi
Şahan Gökbakar, 2018'de Marmaris'in Delikyol mevkiinde satın aldığı evin önündeki kumsala izin almadan bir iskele yaptırmıştı. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, geçtiğimiz yıllarda yaptığı incelemede; Datça - Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki 'Doğal Karakteri Korunacak Alan'daki iskelenin kaçak olduğunu tespit ederek yıkımı için karar aldı. Habertürk'ün haberine göre, iskele mahkeme kararıyla yıkıldı.
Evi için de soruşturma başlatılmıştı
Şahan Gökbakar'ın eviyle ilgili soruşturma, Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlatıldı. Müdürlük, yaptığı suç duyurusunda Gökbakar'ın Turgut Mahallesi’nde yer alan yapıya izinsiz fiziki ve inşai müdahalede bulunduğunu öne sürdü. Söz konusu taşınmazda kaçak olarak beton dolgu üzerine ahşap iskele, taş duvar, bir adet konut yapısı, bir adet depo yapısı, çardak, güneş paneli ve su deposu inşa edildiği kaydedildi. İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise söz konusu yerin yapı ruhsatına tabi yapılardan olduğunu belirterek, şüphelilerin ilgili kurumlara herhangi bir ruhsat başvurusunda bulunmadığı ve bu konu hakkında yıkım kararı alındığını belirtti.
Hazırlanan iddianamede ise Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar, Çağrı Özeren ve Osman Bayındır’ın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nu ihlal ve imar kirliliğine neden olma suçlarından 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.