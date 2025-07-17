https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/luks-rezidansta-500-bin-liralik-hirsizlik-eski-bashekimin-evini-soydular-1097951627.html
Lüks rezidansta 500 bin liralık hırsızlık: Eski başhekimin evini soydular
Lüks rezidansta 500 bin liralık hırsızlık: Eski başhekimin evini soydular
Sputnik Türkiye
Bostancı'da lüks bir rezidansa giren kadın hırsızlar Prof. Dr. İsmail Cinel'in dairesine girdi. Kısa süre içerisinde evdeki 500 bin lira değerindeki ziynet... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T11:25+0300
2025-07-17T11:25+0300
2025-07-17T11:25+0300
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i̇smail cinel
bostancı
rezidans
hırsızlık
nitelikli hırsızlık
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İstanbul Bostancı'da lüks bir rezidansa gelen üç kadın hırsız, boş olduğunu anladıkları akademisyen ve eski başhekim Prof. Dr. İsmail Cinel'in evine girdi. Hasır şapka ile yüzlerini gizleyen kadın hırsızlar evde bulunan 500 bin lira değerinde ziynet eşyalarını çalarak kaçtı. Hasır şapkalarla yüzlerini gizledilerEkol TV'nin haberine göre lüks rezidansa giren ve yanlarında küçük bir çocuk bulunan üç kadın, binada kapı kapı dolaşarak boş daireleri tespit etti. Yanıt alamadıkları evlerin boş olduğunu anlayınca harekete geçen kadınlar Prof. Dr. İsmail Cinel’e ait eve girdi. Evde bulunan 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çalan kadınlar daha sonra sakince rezidanstan çıktı. Şapkalı kadın hırsız çetesi Olayla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyeti, “şapkalı kadın hırsız çetesi” olarak adlandırılan şüphelilerin kimliğini belirlemek için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/en-buyuk-kabusu-gercek-oldu-beyoncenin-yayimlanmamis-sarkilari-calindi-1097897441.html
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i̇smail cinel, bostancı, rezidans, hırsızlık, nitelikli hırsızlık
i̇smail cinel, bostancı, rezidans, hırsızlık, nitelikli hırsızlık
Lüks rezidansta 500 bin liralık hırsızlık: Eski başhekimin evini soydular
Bostancı'da lüks bir rezidansa giren kadın hırsızlar Prof. Dr. İsmail Cinel'in dairesine girdi. Kısa süre içerisinde evdeki 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çalan hırsızlar kayıplara karıştı.
İstanbul Bostancı'da lüks bir rezidansa gelen üç kadın hırsız, boş olduğunu anladıkları akademisyen ve eski başhekim Prof. Dr. İsmail Cinel'in evine girdi. Hasır şapka ile yüzlerini gizleyen kadın hırsızlar evde bulunan 500 bin lira değerinde ziynet eşyalarını çalarak kaçtı.
Hasır şapkalarla yüzlerini gizlediler
Ekol TV'nin haberine göre lüks rezidansa giren ve yanlarında küçük bir çocuk bulunan üç kadın, binada kapı kapı dolaşarak boş daireleri tespit etti. Yanıt alamadıkları evlerin boş olduğunu anlayınca harekete geçen kadınlar Prof. Dr. İsmail Cinel’e ait eve girdi. Evde bulunan 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çalan kadınlar daha sonra sakince rezidanstan çıktı.
Şapkalı kadın hırsız çetesi
Olayla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyeti, “şapkalı kadın hırsız çetesi” olarak adlandırılan şüphelilerin kimliğini belirlemek için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.