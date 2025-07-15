https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/en-buyuk-kabusu-gercek-oldu-beyoncenin-yayimlanmamis-sarkilari-calindi-1097897441.html
'En büyük kabusu' gerçek oldu: Beyonce'nin yayımlanmamış şarkıları çalındı
'En büyük kabusu' gerçek oldu: Beyonce'nin yayımlanmamış şarkıları çalındı
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Beyonce’nin yeni albümüne ait demo kayıtları Atlanta’da bir araçtan çalındı. Atlanta polisi, olay hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Öte... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T12:10+0300
2025-07-15T12:10+0300
2025-07-15T12:10+0300
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Beyoncé Giselle Knowles-Carter, sahne adıyla Beyoncé olarak tanınan ünlü şarkıcının yayınlanmamış müzikleri konser sırasında park halindeki arabasından çalındı. Georgia eyaletinin Atlanta kentinde yaşanan olayda, henüz resmi olarak yayımlanmamış şarkıların ve sahne şovlarının planlarının bulunduğu bir cihazın, sanatçının ekibinden birine ait araçtan çalındığı belirtildi.ABD basınına yansıyan haberlere göre, hırsızlık aracı kırarak gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi, cihazı alarak olay yerinden kaçtı. Çalınan dosyalar arasında, Beyonce’nin yeni projeleri için hazırladığı demo kayıtlarının da bulunduğu iddia ediliyor.Atlanta Polisi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve cihazın henüz bulunamadığını açıkladı. Beyonce cephesinden resmi bir açıklama gelmezken, sanatçıya yakın kaynaklar, “Beyonce şok ve hayal kırıklığı içinde” ifadelerini paylaştı.Müzik dünyasında ilk değilDünyaca ünlü şarkıcıların yayımlanmamış şarkılarının çalınması, müzik dünyasında ilk kez olan bir şey değil. Daha önce Madonna, Lady Gaga ve Taylor Swift gibi sanatçıların da yayınlanmamış şarkıları benzer yöntemlerle internete sızdırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/luks-tekne-bodrumda-alev-alev-yanmisti-sahibi-unlu-holdingin-yoneticisi-cikti-1097892192.html
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beyonce, beyonce yeni albüm, beyonce şarkı sızıntısı, yayınlanmamış şarkı çalındı, beyonce atlanta, atlanta haberleri, müzik sızıntısı, ünlüler
'En büyük kabusu' gerçek oldu: Beyonce'nin yayımlanmamış şarkıları çalındı
Ünlü sanatçı Beyonce’nin yeni albümüne ait demo kayıtları Atlanta’da bir araçtan çalındı. Atlanta polisi, olay hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Öte yandan, ünlü şarkıcı konu ile ilgili açıklama yapmazken sanatçıya yakın kaynaklar, 'Beyonce'nin şok ve hayal kırıklığı içinde' olduğunu söylüyor.
Beyoncé Giselle Knowles-Carter, sahne adıyla Beyoncé olarak tanınan ünlü şarkıcının yayınlanmamış müzikleri konser sırasında park halindeki arabasından çalındı. Georgia eyaletinin Atlanta kentinde yaşanan olayda, henüz resmi olarak yayımlanmamış şarkıların ve sahne şovlarının planlarının bulunduğu bir cihazın, sanatçının ekibinden birine ait araçtan çalındığı belirtildi.
ABD basınına yansıyan haberlere göre, hırsızlık aracı kırarak gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi, cihazı alarak olay yerinden kaçtı. Çalınan dosyalar arasında, Beyonce’nin yeni projeleri için hazırladığı demo kayıtlarının da bulunduğu iddia ediliyor.
Atlanta Polisi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve cihazın henüz bulunamadığını açıkladı. Beyonce cephesinden resmi bir açıklama gelmezken, sanatçıya yakın kaynaklar, “Beyonce şok ve hayal kırıklığı içinde” ifadelerini paylaştı.
Müzik dünyasında ilk değil
Dünyaca ünlü şarkıcıların yayımlanmamış şarkılarının çalınması, müzik dünyasında ilk kez olan bir şey değil. Daha önce Madonna, Lady Gaga ve Taylor Swift gibi sanatçıların da yayınlanmamış şarkıları benzer yöntemlerle internete sızdırılmıştı.