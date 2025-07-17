https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/kritik-telefon-cumhurbaskani-erdogan-sara-ile-gorustu-1097963411.html
Kritik telefon: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü
Kritik telefon: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T16:28+0300
2025-07-17T16:28+0300
2025-07-17T16:28+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin ana gündemi, son dönemde İsrail’in Suriye’ye yönelik artan hava saldırıları oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu saldırıların yalnızca Suriye’yi değil, tüm bölgeyi tehdit ettiğini belirtti. Türkiye'nin bu tür saldırganlıkları kabul etmediğini vurgulayan Erdoğan, Suriye halkının yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.Türkiye, dürzilerle sağlanan ateşkesten memnunGörüşmede, Suriye’nin güneyinde Dürzi gruplarla sağlanan ateşkes süreci de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gelişmeyi olumlu ve umut verici bulduklarını dile getirdi. Türkiye, bölgede istikrarı destekleyen tüm adımları memnuniyetle karşıladığını yineledi.Suriye’den Türkiye’ye egemenlik teşekkürüSuriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, görüşmede ülkesinin siyasi birliğini, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruma çabalarına destek veren Türkiye’ye teşekkür etti. Şara, Türkiye’nin desteğinin bölgede barış ve bütünlük açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/suriye-ordusu-suveydadan-cekildi-kent-durzilerin-elinde-1097958200.html
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suriye, türkiye, haberler, egemen, egemenlik, telefon, ahmed hüseyin el-şara, ahmet şara, ahmed eş-şara, recep tayyip erdoğan
suriye, türkiye, haberler, egemen, egemenlik, telefon, ahmed hüseyin el-şara, ahmet şara, ahmed eş-şara, recep tayyip erdoğan
Kritik telefon: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları, Dürzilerle sağlanan ateşkes ve Suriye'nin toprak bütünlüğü gibi kritik başlıklar ele alındı. Türkiye’nin Suriye halkına desteği yeniden vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin ana gündemi, son dönemde İsrail’in Suriye’ye yönelik artan hava saldırıları oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu saldırıların yalnızca Suriye’yi değil, tüm bölgeyi tehdit ettiğini belirtti. Türkiye'nin bu tür saldırganlıkları kabul etmediğini vurgulayan Erdoğan, Suriye halkının yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.
Türkiye, dürzilerle sağlanan ateşkesten memnun
Görüşmede, Suriye’nin güneyinde Dürzi gruplarla sağlanan ateşkes süreci de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gelişmeyi olumlu ve umut verici bulduklarını dile getirdi. Türkiye, bölgede istikrarı destekleyen tüm adımları memnuniyetle karşıladığını yineledi.
Suriye’den Türkiye’ye egemenlik teşekkürü
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, görüşmede ülkesinin siyasi birliğini, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruma çabalarına destek veren Türkiye’ye teşekkür etti. Şara, Türkiye’nin desteğinin bölgede barış ve bütünlük açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.