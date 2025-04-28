https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/kadikoyde-dairenin-balkonu-coktu-6-katli-bina-tahliye-edildi-1095727713.html

Kadıköy'de dairenin balkonu çöktü, 6 katlı bina tahliye edildi

Kadıköy'de dairenin balkonu çöktü, 6 katlı bina tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Kadıköy Dumlupınar Mahallesi'nde bir apartmanın 5. katındaki balkon çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, molozlar park halindeki bir otomobile zarar verdi... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T08:38+0300

2025-04-28T08:38+0300

2025-04-28T08:38+0300

yaşam

türkiye

kadıköy

balkon

tahliye

balkon çökmesi

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İstanbul, Kadıköy'de Dumlupınar Mahallesi Melih Cevdet Anday Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 5. katındaki dairenin balkonu, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, düşen molozlar park halindeki bir otomobile zarar verdi.Çökme nedeniyle binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Binanın mühürlenip mühürlenmeyeceğine, yapılacak uzman incelemesinin ardından karar verileceği öğrenildi.Olay anına tanık olan karşı apartman sakini Hakan Cevahir, saat 23.00 sularında bir sarsıntı hissettiklerini, ardından dışarıdan şiddetli bir gürültü geldiğini belirtti. Cevahir, camdan baktığında karşı binadaki balkonun çöktüğünü gördüğünü ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/samsunda-heyelan-nedeniyle-kopan-kaya-parcasi-bir-aracin-uzerine-dustu-yaralilar-var-1095723654.html

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türkiye, kadıköy, balkon, tahliye, balkon çökmesi