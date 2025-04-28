https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/kadikoyde-dairenin-balkonu-coktu-6-katli-bina-tahliye-edildi-1095727713.html
Kadıköy'de dairenin balkonu çöktü, 6 katlı bina tahliye edildi
Kadıköy'de dairenin balkonu çöktü, 6 katlı bina tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Kadıköy Dumlupınar Mahallesi'nde bir apartmanın 5. katındaki balkon çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, molozlar park halindeki bir otomobile zarar verdi... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T08:38+0300
2025-04-28T08:38+0300
2025-04-28T08:38+0300
yaşam
türkiye
kadıköy
balkon
tahliye
balkon çökmesi
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İstanbul, Kadıköy'de Dumlupınar Mahallesi Melih Cevdet Anday Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 5. katındaki dairenin balkonu, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, düşen molozlar park halindeki bir otomobile zarar verdi.Çökme nedeniyle binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Binanın mühürlenip mühürlenmeyeceğine, yapılacak uzman incelemesinin ardından karar verileceği öğrenildi.Olay anına tanık olan karşı apartman sakini Hakan Cevahir, saat 23.00 sularında bir sarsıntı hissettiklerini, ardından dışarıdan şiddetli bir gürültü geldiğini belirtti. Cevahir, camdan baktığında karşı binadaki balkonun çöktüğünü gördüğünü ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/samsunda-heyelan-nedeniyle-kopan-kaya-parcasi-bir-aracin-uzerine-dustu-yaralilar-var-1095723654.html
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türkiye, kadıköy, balkon, tahliye, balkon çökmesi
türkiye, kadıköy, balkon, tahliye, balkon çökmesi
Kadıköy'de dairenin balkonu çöktü, 6 katlı bina tahliye edildi
Kadıköy Dumlupınar Mahallesi'nde bir apartmanın 5. katındaki balkon çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, molozlar park halindeki bir otomobile zarar verdi. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
İstanbul, Kadıköy'de Dumlupınar Mahallesi Melih Cevdet Anday Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 5. katındaki dairenin balkonu, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, düşen molozlar park halindeki bir otomobile zarar verdi.
Çökme nedeniyle binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Binanın mühürlenip mühürlenmeyeceğine, yapılacak uzman incelemesinin ardından karar verileceği öğrenildi.
Olay anına tanık olan karşı apartman sakini Hakan Cevahir, saat 23.00 sularında bir sarsıntı hissettiklerini, ardından dışarıdan şiddetli bir gürültü geldiğini belirtti. Cevahir, camdan baktığında karşı binadaki balkonun çöktüğünü gördüğünü ifade etti.