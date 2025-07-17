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İstanbul’un kilit noktalarından biri: Çalışma başladı, otoyola girişler kapatıldı
İstanbul’un kilit noktalarından biri: Çalışma başladı, otoyola girişler kapatıldı
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İstanbul’un en yoğun trafiğe sahip bölgelerinden biri olan Ispartakule’de otoyol gişeleri kaldırılarak serbest geçiş sistemine geçiliyor. Çalışmalar nedeniyle... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T09:59+0300
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İstanbul’da şehir içi otoyol gişelerinin kaldırılması ve serbest geçiş sistemine geçilmesi yönündeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Son uygulama, Avcılar ilçesine bağlı Ispartakule bölgesinde başladı. Bu sabah itibarıyla bölgede trafik yoğunluğu gözle görülür şekilde arttı.Gişeler kaldırılıyor, serbest geçiş geliyorKarayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki gişe noktalarını modernize etmek amacıyla başlattığı projeye Ispartakule’yi de dahil etti. Gişelerin kaldırılmasıyla birlikte, bölgede serbest geçiş sistemi devreye girecek. Bu değişiklikle hem trafik akışının hızlanması hem de araç yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.TEM’e girişler kapatıldı, çıkışlar kontrollüKarayolları'nın yayınladığı yol durumu bültenine göre, Avrupa Otoyolu’nun 0-1. kilometreleri arasında, Ispartakule gişelerinden TEM otoyoluna girişler tamamen kapatıldı. Sürücüler, bu süreçte D-100 karayolu üzerinden alternatif yollara yönlendiriliyor.
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i̇stanbul, tem otoyolu, tem otoyolu, yol çalışması
i̇stanbul, tem otoyolu, tem otoyolu, yol çalışması

İstanbul’un kilit noktalarından biri: Çalışma başladı, otoyola girişler kapatıldı

09:59 17.07.2025
Ispartakule gişeleri
 Ispartakule gişeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
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İstanbul’un en yoğun trafiğe sahip bölgelerinden biri olan Ispartakule’de otoyol gişeleri kaldırılarak serbest geçiş sistemine geçiliyor. Çalışmalar nedeniyle TEM'e girişler kapatıldı, çıkışlar ise kontrollü sağlanıyor. Alternatif güzergâhlar D-100 üzerinden yönlendiriliyor.
İstanbul’da şehir içi otoyol gişelerinin kaldırılması ve serbest geçiş sistemine geçilmesi yönündeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Son uygulama, Avcılar ilçesine bağlı Ispartakule bölgesinde başladı. Bu sabah itibarıyla bölgede trafik yoğunluğu gözle görülür şekilde arttı.

Gişeler kaldırılıyor, serbest geçiş geliyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki gişe noktalarını modernize etmek amacıyla başlattığı projeye Ispartakule’yi de dahil etti. Gişelerin kaldırılmasıyla birlikte, bölgede serbest geçiş sistemi devreye girecek. Bu değişiklikle hem trafik akışının hızlanması hem de araç yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

TEM’e girişler kapatıldı, çıkışlar kontrollü

Karayolları'nın yayınladığı yol durumu bültenine göre, Avrupa Otoyolu’nun 0-1. kilometreleri arasında, Ispartakule gişelerinden TEM otoyoluna girişler tamamen kapatıldı. Sürücüler, bu süreçte D-100 karayolu üzerinden alternatif yollara yönlendiriliyor.
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