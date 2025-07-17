https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/istanbulda-imara-acilan-askeri-arazilere-luks-konut-ve-ticaret-projeleri-yapiliyor-iddiasina-dmm-1097969746.html

'İstanbul'da imara açılan askeri arazilere lüks konut ve ticaret projeleri yapılıyor' iddiasına DMM yanıt verdi

'İstanbul'da imara açılan askeri arazilere lüks konut ve ticaret projeleri yapılıyor' iddiasına DMM yanıt verdi

Sputnik Türkiye

'İstanbul'da imara açılan askeri arazilere ticaret projelerinin yapıldığı iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "kamuoyunu yanıltma ve provoke etme... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T23:08+0300

2025-07-17T23:08+0300

2025-07-17T23:09+0300

dezenformasyonla mücadele merkezi

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

i̇stanbul

türki̇ye

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "İstanbul'da imara açılan askeri arazilere lüks konut ve ticaret projeleri yapılıyor. Bakanlık bazı alanlarda kimsenin haberi olmadan bu planları yapıyor" iddiası üzerine açıklama yaptı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın tüm planlama çalışmalarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak yürüttüğü ve bu görüşler doğrultusunda gerekli değerlendirmeleri yaptığı belirtilen açıklamada deprem vurgusu yapıldı."İstanbul'daki konut projeleri şehrin deprem gerçeği dikkate alınarak bu doğrultuda planlanmakta ve konut alanları üretilmektedir" ifadesinin yer aldığı açıklamaya şöyle devam edildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/hukumet-kamu-iscileri-icin-son-zam-teklifini-yarin-verecek-1097968752.html

i̇stanbul

türki̇ye

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dezenformasyonla mücadele merkezi, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, i̇stanbul