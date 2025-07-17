https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/istanbulda-imara-acilan-askeri-arazilere-luks-konut-ve-ticaret-projeleri-yapiliyor-iddiasina-dmm-1097969746.html
'İstanbul'da imara açılan askeri arazilere lüks konut ve ticaret projeleri yapılıyor' iddiasına DMM yanıt verdi
'İstanbul'da imara açılan askeri arazilere lüks konut ve ticaret projeleri yapılıyor' iddiasına DMM yanıt verdi
Sputnik Türkiye
'İstanbul'da imara açılan askeri arazilere ticaret projelerinin yapıldığı iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "kamuoyunu yanıltma ve provoke etme... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T23:08+0300
2025-07-17T23:08+0300
2025-07-17T23:09+0300
dezenformasyonla mücadele merkezi
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
i̇stanbul
türki̇ye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "İstanbul'da imara açılan askeri arazilere lüks konut ve ticaret projeleri yapılıyor. Bakanlık bazı alanlarda kimsenin haberi olmadan bu planları yapıyor" iddiası üzerine açıklama yaptı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın tüm planlama çalışmalarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak yürüttüğü ve bu görüşler doğrultusunda gerekli değerlendirmeleri yaptığı belirtilen açıklamada deprem vurgusu yapıldı."İstanbul'daki konut projeleri şehrin deprem gerçeği dikkate alınarak bu doğrultuda planlanmakta ve konut alanları üretilmektedir" ifadesinin yer aldığı açıklamaya şöyle devam edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/hukumet-kamu-iscileri-icin-son-zam-teklifini-yarin-verecek-1097968752.html
i̇stanbul
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dezenformasyonla mücadele merkezi, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, i̇stanbul
dezenformasyonla mücadele merkezi, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, i̇stanbul
'İstanbul'da imara açılan askeri arazilere lüks konut ve ticaret projeleri yapılıyor' iddiasına DMM yanıt verdi
23:08 17.07.2025 (güncellendi: 23:09 17.07.2025)
'İstanbul'da imara açılan askeri arazilere ticaret projelerinin yapıldığı iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "kamuoyunu yanıltma ve provoke etme amacı taşımaktadır" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "İstanbul'da imara açılan askeri arazilere lüks konut ve ticaret projeleri yapılıyor. Bakanlık bazı alanlarda kimsenin haberi olmadan bu planları yapıyor" iddiası üzerine açıklama yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın tüm planlama çalışmalarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak yürüttüğü ve bu görüşler doğrultusunda gerekli değerlendirmeleri yaptığı belirtilen açıklamada deprem vurgusu yapıldı.
"İstanbul'daki konut projeleri şehrin deprem gerçeği dikkate alınarak bu doğrultuda planlanmakta ve konut alanları üretilmektedir" ifadesinin yer aldığı açıklamaya şöyle devam edildi:
Planlama süreçlerinde hiçbir kurumun haberdar olmadığı yönündeki iddialar doğru değildir. İddialara konu bazı alanlarda ise konut üretimine yönelik planlanan tüm projeler, yalnızca sosyal konut üretimini kapsamaktadır. Bu alanlarda ticari amaçlı veya lüks konut projeleri gerçekleştirilmemektedir. Bazı iddialarda yer alan '19 Mart yolsuzluk operasyonlarından sonra konut planlama süreçlerinin hızlandığı' şeklindeki söylemler ise somut veriye dayanmamakta, kamuoyunu yanıltma ve provoke etme amacı taşımaktadır.