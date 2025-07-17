https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/iranli-uzman-abdli-senator-grahamin-rusya-karsiti-aciklamalari-geleneksel-diplomasinin-otesine-1097942795.html
İranlı uzman: ABD’li Senatör Graham'ın Rusya karşıtı açıklamaları geleneksel diplomasinin ötesine geçiyor
İranlı uzman: ABD’li Senatör Graham'ın Rusya karşıtı açıklamaları geleneksel diplomasinin ötesine geçiyor
Sputnik Türkiye
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Amin Şeyholislam, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Rusya karşıtı açıklamaları ve Kiev'e verdiği açık destekle... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T00:36+0300
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Graham'ın son açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Şeyholislam, senatörün açıklamalarını Washington'un resmi politikasının bir yansıması olarak değil, daha ziyade yakın bağları olan ve Ukrayna'daki savaşın devam etmesinden fayda sağlayan Ukraynalı oligarklardan oluşan resmi olmayan bir grubun pozisyonu olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, şunları ifade etti:ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri, mühimmat, F-16 bombaları ve çeşitli askeri ekipmanların teslimatının süreceğini ancak bu sevkiyatların Avrupa Birliği ülkeleri tarafından finanse edilmesi gerektiğini açıklamıştı. “ABD’nin cebinden tek kuruş çıkmayacak” diyen Trump, Rusya’nın 50 gün içinde Ukrayna ile ateşkes sağlamaması halinde, Rusya ve ticari ortaklarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını ifade etmişti.Bu açıklamanın ardından Avrupa Birliği fonları ve NATO mekanizması aracılığıyla Ukrayna’ya sevkiyatın süreceği duyurulmuştu. Trump’ın açıklamaları ABD'deki neocon siyasetçilerin desteğini alırken, özellikle Senatör Lindsey Graham, bu gelişmeleri “Ukrayna savaşında dönüm noktası” olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/abd-uzmani-hacir-trumpin-yine-bir-blof-politikasi-uyguladigini-dusunuyorum-1097940369.html
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lindsey graham, abd, rusya, ukrayna, avrupa birliği, nato, f-16, kongre, patriot, washington
lindsey graham, abd, rusya, ukrayna, avrupa birliği, nato, f-16, kongre, patriot, washington
İranlı uzman: ABD’li Senatör Graham'ın Rusya karşıtı açıklamaları geleneksel diplomasinin ötesine geçiyor
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Amin Şeyholislam, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Rusya karşıtı açıklamaları ve Kiev'e verdiği açık destekle defalarca geleneksel diplomasinin ötesine geçtiğini ve Kongre'de Ukrayna savaşının en ateşli lobicilerinden biri olduğunu ifade etti.
Graham'ın son açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Şeyholislam, senatörün açıklamalarını Washington'un resmi politikasının bir yansıması olarak değil, daha ziyade yakın bağları olan ve Ukrayna'daki savaşın devam etmesinden fayda sağlayan Ukraynalı oligarklardan oluşan resmi olmayan bir grubun pozisyonu olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, şunları ifade etti:
Graham son yıllarda yaptığı keskin Rusya karşıtı açıklamalar ve Kiev'e verdiği açık destekle defalarca geleneksel diplomasinin ötesine geçti ve Kongre'de Ukrayna savaşının en ateşli lobicilerinden biri olarak hareket etti. Açıklamaları Washington'un resmi politikasının bir yansıması olarak değil, daha ziyade yakın bağları olan ve Ukrayna'daki savaşın devam etmesinden fayda sağlayan Ukraynalı oligarklardan oluşan resmi olmayan bir grubun pozisyonu olarak görülmeli.
Bu arada, ABD'nin Çin, Hindistan gibi ülkelerden ithal edilen mallara uyguladığı vergilerdeki olası artışın ciddi ekonomik sonuçları olacaktır. Uygulanması halinde bu tedbir doğrudan ABD ve Avrupa piyasalarında fiyat artışlarına yol açacak ve sıradan tüketiciler üzerinde ciddi bir ekonomik baskı yaratacaktır.
Dahası, küresel tedarik zincirindeki bu tür gerilimler, başta petrol olmak üzere enerji fiyatlarında önemli bir artışa yol açabilir ve bu da dünya ekonomisini yeni bir durgunluğun eşiğine getirebilir.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri, mühimmat, F-16 bombaları ve çeşitli askeri ekipmanların teslimatının süreceğini ancak bu sevkiyatların Avrupa Birliği ülkeleri tarafından finanse edilmesi gerektiğini açıklamıştı. “ABD’nin cebinden tek kuruş çıkmayacak” diyen Trump, Rusya’nın 50 gün içinde Ukrayna ile ateşkes sağlamaması halinde, Rusya ve ticari ortaklarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını ifade etmişti.
Bu açıklamanın ardından Avrupa Birliği fonları ve NATO mekanizması aracılığıyla Ukrayna’ya sevkiyatın süreceği duyurulmuştu. Trump’ın açıklamaları ABD'deki neocon siyasetçilerin desteğini alırken, özellikle Senatör Lindsey Graham, bu gelişmeleri “Ukrayna savaşında dönüm noktası” olarak nitelendirmişti.