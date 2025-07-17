Graham son yıllarda yaptığı keskin Rusya karşıtı açıklamalar ve Kiev'e verdiği açık destekle defalarca geleneksel diplomasinin ötesine geçti ve Kongre'de Ukrayna savaşının en ateşli lobicilerinden biri olarak hareket etti. Açıklamaları Washington'un resmi politikasının bir yansıması olarak değil, daha ziyade yakın bağları olan ve Ukrayna'daki savaşın devam etmesinden fayda sağlayan Ukraynalı oligarklardan oluşan resmi olmayan bir grubun pozisyonu olarak görülmeli.

Bu arada, ABD'nin Çin, Hindistan gibi ülkelerden ithal edilen mallara uyguladığı vergilerdeki olası artışın ciddi ekonomik sonuçları olacaktır. Uygulanması halinde bu tedbir doğrudan ABD ve Avrupa piyasalarında fiyat artışlarına yol açacak ve sıradan tüketiciler üzerinde ciddi bir ekonomik baskı yaratacaktır.

Dahası, küresel tedarik zincirindeki bu tür gerilimler, başta petrol olmak üzere enerji fiyatlarında önemli bir artışa yol açabilir ve bu da dünya ekonomisini yeni bir durgunluğun eşiğine getirebilir.