https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/iraktaki-avm-yangininda-en-50-kisi-hayatini-kaybetti-1097946481.html
Irak'taki AVM'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi
Irak'taki AVM'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Irak’ın Kut şehri Valisi Muhammed Cemil Meyyahi, kentteki “Hypermarket” alışveriş merkezindeki yangında 50 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Hayatını... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T09:52+0300
2025-07-17T09:52+0300
2025-07-17T10:51+0300
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Irak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kut şehrinde "Hypermarket" alışveriş merkezinde meydana gelen yangında 61 kişi hayatını kaybetti.Açıklamada, hayatını kaybedenlerin çoğunun, binadaki yoğun duman nedeniyle lavabolarda mahsur kaldığı ve boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.Alışveriş merkezi sahibi hakkında dava açacaklarını belirten Meyyahi, yangının çıkma nedenini 48 saat içerisinde açıklayacaklarını söyledi.Meyyahi, şehirde 3 günlük yas ilan ettiklerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/bakan-kurumdan-canakkale-bolu-ve-tekirdagdaki-yanginlara-iliskin-aciklama-1097943341.html
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irak, ortadoğu, avm, yangın, yangın felaketi
irak, ortadoğu, avm, yangın, yangın felaketi
Irak'taki AVM'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi
09:52 17.07.2025 (güncellendi: 10:51 17.07.2025)
Irak’ın Kut şehri Valisi Muhammed Cemil Meyyahi, kentteki “Hypermarket” alışveriş merkezindeki yangında 50 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi.
Irak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kut şehrinde "Hypermarket" alışveriş merkezinde meydana gelen yangında 61 kişi hayatını kaybetti.
Açıklamada, hayatını kaybedenlerin çoğunun, binadaki yoğun duman nedeniyle lavabolarda mahsur kaldığı ve boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.
Alışveriş merkezi sahibi hakkında dava açacaklarını belirten Meyyahi, yangının çıkma nedenini 48 saat içerisinde açıklayacaklarını söyledi.
Meyyahi, şehirde 3 günlük yas ilan ettiklerini kaydetti.