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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/iraktaki-avm-yangininda-en-50-kisi-hayatini-kaybetti-1097946481.html
Irak'taki AVM'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi
Irak'taki AVM'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Irak’ın Kut şehri Valisi Muhammed Cemil Meyyahi, kentteki “Hypermarket” alışveriş merkezindeki yangında 50 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Hayatını... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T09:52+0300
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Irak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kut şehrinde "Hypermarket" alışveriş merkezinde meydana gelen yangında 61 kişi hayatını kaybetti.Açıklamada, hayatını kaybedenlerin çoğunun, binadaki yoğun duman nedeniyle lavabolarda mahsur kaldığı ve boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.Alışveriş merkezi sahibi hakkında dava açacaklarını belirten Meyyahi, yangının çıkma nedenini 48 saat içerisinde açıklayacaklarını söyledi.Meyyahi, şehirde 3 günlük yas ilan ettiklerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/bakan-kurumdan-canakkale-bolu-ve-tekirdagdaki-yanginlara-iliskin-aciklama-1097943341.html
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irak, ortadoğu, avm, yangın, yangın felaketi
irak, ortadoğu, avm, yangın, yangın felaketi

Irak'taki AVM'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi

09:52 17.07.2025 (güncellendi: 10:51 17.07.2025)
© Fotoğraf : Sosyal medyaIrak'taki AVM yangınında en 50 kişi hayatını kaybetti
Irak'taki AVM yangınında en 50 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Irak’ın Kut şehri Valisi Muhammed Cemil Meyyahi, kentteki “Hypermarket” alışveriş merkezindeki yangında 50 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi.
Irak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kut şehrinde "Hypermarket" alışveriş merkezinde meydana gelen yangında 61 kişi hayatını kaybetti.
Açıklamada, hayatını kaybedenlerin çoğunun, binadaki yoğun duman nedeniyle lavabolarda mahsur kaldığı ve boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.
Alışveriş merkezi sahibi hakkında dava açacaklarını belirten Meyyahi, yangının çıkma nedenini 48 saat içerisinde açıklayacaklarını söyledi.
Meyyahi, şehirde 3 günlük yas ilan ettiklerini kaydetti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
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