https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/bakan-kurumdan-canakkale-bolu-ve-tekirdagdaki-yanginlara-iliskin-aciklama-1097943341.html
Bakan Kurum'dan Çanakkale, Bolu ve Tekirdağ'daki yangınlara ilişkin açıklama
Bakan Kurum'dan Çanakkale, Bolu ve Tekirdağ'daki yangınlara ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Çanakkale Ayvacık'ta, Bolu Mudurnu'da ve Tekirdağ Şarköy'deki yangınlarda mevcut yerlerdeki yangınlara... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T02:46+0300
2025-07-17T02:46+0300
2025-07-17T02:51+0300
türki̇ye
murat kurum
bolu
tekirdağ
çanakkale
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çanakkale, Bolu ve Tekirdağ'da meydana gelen yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.Yangınlar nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, ekiplerin, yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladığını bildirdi.Kurum, açıklamasına şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/bakan-yumakli-tekirdagda-yangin-bolgesinde-aciklama-yapti-gec-saatlerde-nemin-yukselmesiyle-daha-1097941113.html
türki̇ye
bolu
tekirdağ
çanakkale
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murat kurum, bolu, tekirdağ, çanakkale, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
murat kurum, bolu, tekirdağ, çanakkale, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
Bakan Kurum'dan Çanakkale, Bolu ve Tekirdağ'daki yangınlara ilişkin açıklama
02:46 17.07.2025 (güncellendi: 02:51 17.07.2025)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Çanakkale Ayvacık'ta, Bolu Mudurnu'da ve Tekirdağ Şarköy'deki yangınlarda mevcut yerlerdeki yangınlara yönelik hasar tespit çalışmalarından elde edilen verileri paylaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çanakkale, Bolu ve Tekirdağ'da meydana gelen yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Yangınlar nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, ekiplerin, yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladığını bildirdi.
Kurum, açıklamasına şöyle devam etti:
"Şu ana kadar Çanakkale Ayvacık'taki Naldöken Mahallesi'nde 2 konut ile 5 ahır, Bolu Mudurnu'daki Çamyurdu köyünde 6 konut, 1 ahır ve 9 samanlık, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği Tekirdağ Şarköy'de ise 1 bağ evi ve 3 samanlık ağır hasarlı olarak tespit edildi. Çalışmalarımız tamamlanınca ne gerekiyorsa hızlıca adımları atacağız."