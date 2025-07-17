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Bakan Kurum'dan Çanakkale, Bolu ve Tekirdağ'daki yangınlara ilişkin açıklama
Bakan Kurum'dan Çanakkale, Bolu ve Tekirdağ'daki yangınlara ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Çanakkale Ayvacık'ta, Bolu Mudurnu'da ve Tekirdağ Şarköy'deki yangınlarda mevcut yerlerdeki yangınlara... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çanakkale, Bolu ve Tekirdağ'da meydana gelen yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.Yangınlar nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, ekiplerin, yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladığını bildirdi.Kurum, açıklamasına şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/bakan-yumakli-tekirdagda-yangin-bolgesinde-aciklama-yapti-gec-saatlerde-nemin-yukselmesiyle-daha-1097941113.html
türki̇ye
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murat kurum, bolu, tekirdağ, çanakkale, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
murat kurum, bolu, tekirdağ, çanakkale, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

Bakan Kurum'dan Çanakkale, Bolu ve Tekirdağ'daki yangınlara ilişkin açıklama

02:46 17.07.2025 (güncellendi: 02:51 17.07.2025)
© AA / Mehmet BayrakÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
© AA / Mehmet Bayrak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Çanakkale Ayvacık'ta, Bolu Mudurnu'da ve Tekirdağ Şarköy'deki yangınlarda mevcut yerlerdeki yangınlara yönelik hasar tespit çalışmalarından elde edilen verileri paylaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çanakkale, Bolu ve Tekirdağ'da meydana gelen yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Yangınlar nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, ekiplerin, yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladığını bildirdi.
Kurum, açıklamasına şöyle devam etti:
"Şu ana kadar Çanakkale Ayvacık'taki Naldöken Mahallesi'nde 2 konut ile 5 ahır, Bolu Mudurnu'daki Çamyurdu köyünde 6 konut, 1 ahır ve 9 samanlık, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği Tekirdağ Şarköy'de ise 1 bağ evi ve 3 samanlık ağır hasarlı olarak tespit edildi. Çalışmalarımız tamamlanınca ne gerekiyorsa hızlıca adımları atacağız."
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
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