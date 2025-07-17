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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ingiltere-ile-almanya-tarihi-bir-dostluk-ve-savunma-isbirligi-anlasmasi-imzaladi-1097964295.html
İngiltere ile Almanya, tarihi bir dostluk ve savunma işbirliği anlaşması imzaladı
İngiltere ile Almanya, tarihi bir dostluk ve savunma işbirliği anlaşması imzaladı
Sputnik Türkiye
Moskova'nın tüm beyanlarına rağmen Rusya tehdidini ısrarla öne çıkaran ülkelerden İngiltere ve Almanya, sözde Rus tehdidinin de anıldığı bir anlaşma yaptı. 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T16:51+0300
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Alman mevkidaşı Friedrich Merz, tarihi bir dostluk ve savunma işbirliği anlaşmasına imza attı.Londra'da bir araya gelen Starmer ve Merz'in imzaladığı belgenin ilk paragraflarında, stratejik işbirliğinin ana nedeni olarak Rusya'dan söz ediliyor.Taraflar, 'jeopolitik durumdaki köklü değişiklikler' ile 'güvenliğe yönelik en ciddi ve yakın tehdidin' Rusya'dan kaynaklandığı inancıyla savunma işbirliği konusundaki anlaşmayı imzaladılar.Londra'daki Victoria ve Albert Müzesi'nde düzenlenen imza töreninden sonra konuşan Starmer, "Bu, iki ülke arasında türünün ilk örneği olan bir anlaşma. Savunma, güvenlik, ticaret, ekonomi ve enerji alanlarında müttefiklerin önemini vurguluyor. Bu anlaşmaya çok şey dahil edildi. Bu yüzden gerçekten tarihi bir anlaşma" dedi.Alman Başbakan Starmer da, "Bugün Dışişleri Bakanları ile birlikte bu anlaşmayı imzalama fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Bu, Alman-İngiliz ilişkileri açısından tarihi bir gün. Şahsen benim için de, İngiliz ve Alman tarihini birbirine sıkı sıkıya bağlayan iki ismin yer aldığı bu müzede bulunmak büyük bir onur" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin NATO'ya saldırmasının hiçbir anlamı olmadığını, Batılı siyasetçilerin bu konudaki imalara, kendi halklarını hayali bir Rus tehdidiyle korkutmak için ihtiyaç duyduklarını defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/peskov-ukraynayla-ucuncu-tur-muzakerelerin-tarihi-takaslar-sona-erdiginde-belirlenecek-1097955812.html
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avrupa, keir starmer, friedrich merz, almanya, rusya, moskova, nato, i̇ngiltere, vladimir putin
avrupa, keir starmer, friedrich merz, almanya, rusya, moskova, nato, i̇ngiltere, vladimir putin

İngiltere ile Almanya, tarihi bir dostluk ve savunma işbirliği anlaşması imzaladı

16:51 17.07.2025
© Thomas Krychstarmer merz
starmer merz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
© Thomas Krych
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Moskova'nın tüm beyanlarına rağmen Rusya tehdidini ısrarla öne çıkaran ülkelerden İngiltere ve Almanya, sözde Rus tehdidinin de anıldığı bir anlaşma yaptı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Alman mevkidaşı Friedrich Merz, tarihi bir dostluk ve savunma işbirliği anlaşmasına imza attı.

Londra'da bir araya gelen Starmer ve Merz'in imzaladığı belgenin ilk paragraflarında, stratejik işbirliğinin ana nedeni olarak Rusya'dan söz ediliyor.

Taraflar, 'jeopolitik durumdaki köklü değişiklikler' ile 'güvenliğe yönelik en ciddi ve yakın tehdidin' Rusya'dan kaynaklandığı inancıyla savunma işbirliği konusundaki anlaşmayı imzaladılar.

Londra'daki Victoria ve Albert Müzesi'nde düzenlenen imza töreninden sonra konuşan Starmer, "Bu, iki ülke arasında türünün ilk örneği olan bir anlaşma. Savunma, güvenlik, ticaret, ekonomi ve enerji alanlarında müttefiklerin önemini vurguluyor. Bu anlaşmaya çok şey dahil edildi. Bu yüzden gerçekten tarihi bir anlaşma" dedi.

Alman Başbakan Starmer da, "Bugün Dışişleri Bakanları ile birlikte bu anlaşmayı imzalama fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Bu, Alman-İngiliz ilişkileri açısından tarihi bir gün. Şahsen benim için de, İngiliz ve Alman tarihini birbirine sıkı sıkıya bağlayan iki ismin yer aldığı bu müzede bulunmak büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin NATO'ya saldırmasının hiçbir anlamı olmadığını, Batılı siyasetçilerin bu konudaki imalara, kendi halklarını hayali bir Rus tehdidiyle korkutmak için ihtiyaç duyduklarını defalarca dile getirmişti.
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