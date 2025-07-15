https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/mitten-9-ilde-es-zamanli-feto-operasyonu-market-zinciri-ve-tatliciya-kayyum-atandi-1097888326.html
MİT'ten 9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: Market zinciri ve tatlıcıya kayyum atandı
MİT'ten 9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: Market zinciri ve tatlıcıya kayyum atandı
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı, FETÖ'ye yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 26 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, market zinciri HAKMAR... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T08:19+0300
2025-07-15T08:19+0300
2025-07-15T08:37+0300
türki̇ye
fetö
hakmar
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Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla, FETÖ’nün finans ayağına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Market zinciri üzerinden para transferiSoruşturma kapsamında, yaklaşık 800 şubesi bulunan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D., ihraç polis memuru ve örgüt kuryesi olarak görev yapan C.G. ile birlikte, örgüte maddi destek sağlayan toplam 26 kişi şafak operasyonu ile gözaltına alındı.Z.D.’nin evinde yapılan aramada, FETÖ bağlantılı çok sayıda materyal ele geçirildi. Yapılan tespitlere göre Z.D., FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasından aldığı talimatlarla Türkiye’deki örgüt mensuplarına düzenli para transferi gerçekleştiriyordu. HAKMAR Şirketler Grubu’nun bu amaçla kaynak olarak kullanıldığı ortaya çıktı.HAKMAR ve TATBAK'a kayyumZ.D. hakkında çok sayıda ihbar bulunduğu, “kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik” gibi gerekçelerle FETÖ’ye yardım topladığı saptandı. Ayrıca örgüt üyeliğinden kaydı olan isimleri HAKMAR bünyesinde istihdam etmeye devam ettiği belirlendi.Sancaktepe’deki HAKMAR genel merkez binasında yapılan incelemelerde, örgütsel teamüle uygun şifreli kapılar, üst düzey güvenlik önlemleri ve örgütsel toplantıların yapıldığı mekânlar tespit edildi. Bu merkezlerin örgütün yeniden yapılanması için kullanıldığı değerlendiriliyor.Uzun süredir takibe alınan ihraç polis C.G.’nin HAKMAR’da illegal çalıştığı ve Z.D.'nin talimatlarıyla il il gezerek örgüt mensuplarına nakit dağıttığı belirlendi.FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile 9 ilde operasyon düzenlenen HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/izmir-merkezli-60-ilde-feto-operasyonu-371-kisi-icin-gozalti-karari-1097887781.html
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fetö, hakmar, milli i̇stihbarat teşkilatı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
fetö, hakmar, milli i̇stihbarat teşkilatı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
MİT'ten 9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: Market zinciri ve tatlıcıya kayyum atandı
08:19 15.07.2025 (güncellendi: 08:37 15.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Milli İstihbarat Teşkilatı, FETÖ'ye yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 26 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, market zinciri HAKMAR ve tatlıcı TATBAK'a kayyum atandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla, FETÖ’nün finans ayağına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Market zinciri üzerinden para transferi
Soruşturma kapsamında, yaklaşık 800 şubesi bulunan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D., ihraç polis memuru ve örgüt kuryesi olarak görev yapan C.G. ile birlikte, örgüte maddi destek sağlayan toplam 26 kişi şafak operasyonu ile gözaltına alındı.
Z.D.’nin evinde yapılan aramada, FETÖ bağlantılı çok sayıda materyal ele geçirildi. Yapılan tespitlere göre Z.D., FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasından aldığı talimatlarla Türkiye’deki örgüt mensuplarına düzenli para transferi gerçekleştiriyordu. HAKMAR Şirketler Grubu’nun bu amaçla kaynak olarak kullanıldığı ortaya çıktı.
HAKMAR ve TATBAK'a kayyum
Z.D. hakkında çok sayıda ihbar bulunduğu, “kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik” gibi gerekçelerle FETÖ’ye yardım topladığı saptandı. Ayrıca örgüt üyeliğinden kaydı olan isimleri HAKMAR bünyesinde istihdam etmeye devam ettiği belirlendi.
Sancaktepe’deki HAKMAR genel merkez binasında yapılan incelemelerde, örgütsel teamüle uygun şifreli kapılar, üst düzey güvenlik önlemleri ve örgütsel toplantıların yapıldığı mekânlar tespit edildi. Bu merkezlerin örgütün yeniden yapılanması için kullanıldığı değerlendiriliyor.
Uzun süredir takibe alınan ihraç polis C.G.’nin HAKMAR’da illegal çalıştığı ve Z.D.'nin talimatlarıyla il il gezerek örgüt mensuplarına nakit dağıttığı belirlendi.
FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile 9 ilde operasyon düzenlenen HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı.