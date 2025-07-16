https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/unlu-yonetmen-uluc-bayraktara-mahkemeden-iyi-haber-evine-kavusacak-1097935238.html

Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar'a mahkemeden iyi haber: Evine kavuşacak

Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar'a mahkemeden iyi haber: Evine kavuşacak

Sputnik Türkiye

Son olarak Eşref Rüya dizisinin yönetmenliğini üstlenen ünlü yönetmen Uluç Bayraktar kiracısını tahliye etmek için açtığı davayı kazandı. Bayraktar eve... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T15:21+0300

2025-07-16T15:21+0300

2025-07-16T15:21+0300

yaşam

kiracı

ev sahibi

kira anlaşmazlığı

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Ezel, Karadayı, Çarpışma gibi birçok yapımda imzası olan ve son olarak Eşref Rüya dizisinin yönetmenliğini üstlenen Uluç Bayraktar, kiracısına açtığı tahliye davasını kazandı. Ünlü yönetmen, 105 bin liraya kira verdiğini ve eve ihtiyacı olduğunu belirtirken, kiracısının Beyoğlu'ndaki eve 20 bin lira kira verdiğini kaydetmişti. 105 bin lira kira ödüyorum demiştiGeçtiğimiz şubat ayında kiracısı ile mahkemelik olan ünlü yönetmen, 2016 yılında Beyoğlu'ndaki evini kiraya verdiğini ve daireden çıkmayan kiracısının 20 bin liraya evinde oturduğunu belirtmişti. Tahliye davası açan Bayraktar, kendisinin başka bir evde 105 bin lira kira vererek oturduğunu, mağdur duruma düştüğü için 'ihtiyaçtan' dolayı dava açmaya mecbur kaldığını belirtmişti. Sabah'ın haberine göre, mahkeme Ulaş Bayraktar'ı haklı buldu ve evinin tahliyesine karar verdi. Ünlü yönetmen evine taşınabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/yargitay-kiracilarla-ilgili-kritik-bir-karara-imza-atti-kiracilar-dikkat-evler-tahliye-edilecek-1097917862.html

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kiracı, ev sahibi , kira anlaşmazlığı