https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/unlu-yonetmen-uluc-bayraktara-mahkemeden-iyi-haber-evine-kavusacak-1097935238.html
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar'a mahkemeden iyi haber: Evine kavuşacak
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar'a mahkemeden iyi haber: Evine kavuşacak
Sputnik Türkiye
Son olarak Eşref Rüya dizisinin yönetmenliğini üstlenen ünlü yönetmen Uluç Bayraktar kiracısını tahliye etmek için açtığı davayı kazandı. Bayraktar eve... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T15:21+0300
2025-07-16T15:21+0300
2025-07-16T15:21+0300
yaşam
kiracı
ev sahibi
kira anlaşmazlığı
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Ezel, Karadayı, Çarpışma gibi birçok yapımda imzası olan ve son olarak Eşref Rüya dizisinin yönetmenliğini üstlenen Uluç Bayraktar, kiracısına açtığı tahliye davasını kazandı. Ünlü yönetmen, 105 bin liraya kira verdiğini ve eve ihtiyacı olduğunu belirtirken, kiracısının Beyoğlu'ndaki eve 20 bin lira kira verdiğini kaydetmişti. 105 bin lira kira ödüyorum demiştiGeçtiğimiz şubat ayında kiracısı ile mahkemelik olan ünlü yönetmen, 2016 yılında Beyoğlu'ndaki evini kiraya verdiğini ve daireden çıkmayan kiracısının 20 bin liraya evinde oturduğunu belirtmişti. Tahliye davası açan Bayraktar, kendisinin başka bir evde 105 bin lira kira vererek oturduğunu, mağdur duruma düştüğü için 'ihtiyaçtan' dolayı dava açmaya mecbur kaldığını belirtmişti. Sabah'ın haberine göre, mahkeme Ulaş Bayraktar'ı haklı buldu ve evinin tahliyesine karar verdi. Ünlü yönetmen evine taşınabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/yargitay-kiracilarla-ilgili-kritik-bir-karara-imza-atti-kiracilar-dikkat-evler-tahliye-edilecek-1097917862.html
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kiracı, ev sahibi , kira anlaşmazlığı
kiracı, ev sahibi , kira anlaşmazlığı
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar'a mahkemeden iyi haber: Evine kavuşacak
Son olarak Eşref Rüya dizisinin yönetmenliğini üstlenen ünlü yönetmen Uluç Bayraktar kiracısını tahliye etmek için açtığı davayı kazandı. Bayraktar eve ihtiyacının olduğunu kendisinin kirada oturduğunu ifade etmişti.
Ezel, Karadayı, Çarpışma gibi birçok yapımda imzası olan ve son olarak Eşref Rüya dizisinin yönetmenliğini üstlenen Uluç Bayraktar, kiracısına açtığı tahliye davasını kazandı. Ünlü yönetmen, 105 bin liraya kira verdiğini ve eve ihtiyacı olduğunu belirtirken, kiracısının Beyoğlu'ndaki eve 20 bin lira kira verdiğini kaydetmişti.
105 bin lira kira ödüyorum demişti
Geçtiğimiz şubat ayında kiracısı ile mahkemelik olan ünlü yönetmen, 2016 yılında Beyoğlu'ndaki evini kiraya verdiğini ve daireden çıkmayan kiracısının 20 bin liraya evinde oturduğunu belirtmişti. Tahliye davası açan Bayraktar, kendisinin başka bir evde 105 bin lira kira vererek oturduğunu, mağdur duruma düştüğü için 'ihtiyaçtan' dolayı dava açmaya mecbur kaldığını belirtmişti.
Sabah'ın haberine göre, mahkeme Ulaş Bayraktar'ı haklı buldu ve evinin tahliyesine karar verdi. Ünlü yönetmen evine taşınabilecek.