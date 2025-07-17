https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/galatasaraya-mujde-guardioladan-onay-geldi-1097944734.html

Galatasaray'a müjde: Guardiola'dan onay geldi

Galatasaray'a müjde: Guardiola'dan onay geldi

Sputnik Türkiye

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan’ı gündemine almıştı. Transferde Sarı-kırmızılılara İngiltere'den... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T07:27+0300

2025-07-17T07:27+0300

2025-07-17T07:27+0300

spor

galatasaray

i̇lkay gündoğan

manchester city

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Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Galatasaray’a İngiltere’den müjdeli haber geldi. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan’ın ayrılığına onay verdiği basına yansıdı.Sport’un haberine göre, geçtiğimiz sezon Barcelona’dan bonservissiz olarak Manchester City’ye transfer olan İlkay, İngiliz ekibinde 54 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Galatasaray, transfer listesinde yer alan deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor.

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galatasaray, i̇lkay gündoğan, manchester city