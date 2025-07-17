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Galatasaray'a müjde: Guardiola'dan onay geldi
Galatasaray'a müjde: Guardiola'dan onay geldi
Sputnik Türkiye
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan’ı gündemine almıştı. Transferde Sarı-kırmızılılara İngiltere'den... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T07:27+0300
2025-07-17T07:27+0300
spor
galatasaray
i̇lkay gündoğan
manchester city
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Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Galatasaray’a İngiltere’den müjdeli haber geldi. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan’ın ayrılığına onay verdiği basına yansıdı.Sport’un haberine göre, geçtiğimiz sezon Barcelona’dan bonservissiz olarak Manchester City’ye transfer olan İlkay, İngiliz ekibinde 54 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Galatasaray, transfer listesinde yer alan deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/hakan-calhanoglu-icin-interden-net-yanit-geldi-1097917134.html
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galatasaray, i̇lkay gündoğan, manchester city
galatasaray, i̇lkay gündoğan, manchester city

Galatasaray'a müjde: Guardiola'dan onay geldi

07:27 17.07.2025
© AA / Riccardo De LucaIlkay Gundogan
Ilkay Gundogan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
© AA / Riccardo De Luca
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Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan’ı gündemine almıştı. Transferde Sarı-kırmızılılara İngiltere'den sevindiren haber geldi.
Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Galatasaray’a İngiltere’den müjdeli haber geldi.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan’ın ayrılığına onay verdiği basına yansıdı.
Sport’un haberine göre, geçtiğimiz sezon Barcelona’dan bonservissiz olarak Manchester City’ye transfer olan İlkay, İngiliz ekibinde 54 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray, transfer listesinde yer alan deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor.
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