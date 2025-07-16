https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/hakan-calhanoglu-icin-interden-net-yanit-geldi-1097917134.html
Hakan Çalhanoğlu için Inter'den net yanıt geldi
Hakan Çalhanoğlu için Inter'den net yanıt geldi
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Hakan Çalhanoğlu için Inter Başkanı Giuseppe Marotta konuştu. "Hakan bizim oyuncumuz" diyerek söylentilere noktayı... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T08:33+0300
2025-07-16T08:33+0300
2025-07-16T08:33+0300
spor
hakan çalhanoğlu
inter
galatasaray
transfer
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Galatasaray’ın gündeminde yer alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için Inter cephesinden açıklama geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter Başkanı Giuseppe Marotta, 31 yaşındaki yıldızla ilgili transfer söylentilerine son noktayı koydu."Hakan her yönüyle bizim oyuncumuz ve sezon öncesi kampına çağrıldı" diyen Marotta, tecrübeli oyuncunun takımda kalacağını vurguladı.Football Italia'nın aktardığına göre Marotta, Hakan Çalhanoğlu’nun takımdan ayrılmasının gündemde olmadığını ve Inter’in gelecek planlarında yer aldığını ifade etti.Son iki sezonda Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi finali oynama başarısı gösteren Çalhanoğlu, geride kalan sezonda 47 maçta 11 gol ve 8 asistle dikkat çekti.Galatasaray’ın ilgisi taraftarı heyecanlandırsa da, İtalyan ekibinin kararıyla bu transferin gerçekleşmesi şimdilik mümkün görünmüyor.
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hakan çalhanoğlu, inter, galatasaray, transfer
hakan çalhanoğlu, inter, galatasaray, transfer
Hakan Çalhanoğlu için Inter'den net yanıt geldi
Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Hakan Çalhanoğlu için Inter Başkanı Giuseppe Marotta konuştu. "Hakan bizim oyuncumuz" diyerek söylentilere noktayı koydu.
Galatasaray’ın gündeminde yer alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için Inter cephesinden açıklama geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter Başkanı Giuseppe Marotta, 31 yaşındaki yıldızla ilgili transfer söylentilerine son noktayı koydu.
"Hakan her yönüyle bizim oyuncumuz ve sezon öncesi kampına çağrıldı" diyen Marotta, tecrübeli oyuncunun takımda kalacağını vurguladı.
Football Italia'nın aktardığına göre Marotta, Hakan Çalhanoğlu’nun takımdan ayrılmasının gündemde olmadığını ve Inter’in gelecek planlarında yer aldığını ifade etti.
Son iki sezonda Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi finali oynama başarısı gösteren Çalhanoğlu, geride kalan sezonda 47 maçta 11 gol ve 8 asistle dikkat çekti.
Galatasaray’ın ilgisi taraftarı heyecanlandırsa da, İtalyan ekibinin kararıyla bu transferin gerçekleşmesi şimdilik mümkün görünmüyor.