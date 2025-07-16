https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/hakan-calhanoglu-icin-interden-net-yanit-geldi-1097917134.html

Hakan Çalhanoğlu için Inter'den net yanıt geldi

Hakan Çalhanoğlu için Inter'den net yanıt geldi

Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Hakan Çalhanoğlu için Inter Başkanı Giuseppe Marotta konuştu. "Hakan bizim oyuncumuz" diyerek söylentilere noktayı... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T08:33+0300

2025-07-16T08:33+0300

2025-07-16T08:33+0300

spor

hakan çalhanoğlu

inter

galatasaray

transfer

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Galatasaray’ın gündeminde yer alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için Inter cephesinden açıklama geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter Başkanı Giuseppe Marotta, 31 yaşındaki yıldızla ilgili transfer söylentilerine son noktayı koydu."Hakan her yönüyle bizim oyuncumuz ve sezon öncesi kampına çağrıldı" diyen Marotta, tecrübeli oyuncunun takımda kalacağını vurguladı.Football Italia'nın aktardığına göre Marotta, Hakan Çalhanoğlu’nun takımdan ayrılmasının gündemde olmadığını ve Inter’in gelecek planlarında yer aldığını ifade etti.Son iki sezonda Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi finali oynama başarısı gösteren Çalhanoğlu, geride kalan sezonda 47 maçta 11 gol ve 8 asistle dikkat çekti.Galatasaray’ın ilgisi taraftarı heyecanlandırsa da, İtalyan ekibinin kararıyla bu transferin gerçekleşmesi şimdilik mümkün görünmüyor.

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hakan çalhanoğlu, inter, galatasaray, transfer