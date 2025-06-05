https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/gazze-seridindeki-cadir-kampta-barinan-filistinliler-hic-hayat-yok-1096822520.html
Gazze Şeridi'ndeki çadır kampta barınan Filistinliler: Hiç hayat yok
Gazze Şeridi'ndeki çadır kampta barınan Filistinliler: Hiç hayat yok
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'ndeki insani durum felaketin eşiğine dayandı. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T14:17+0300
2025-06-05T14:17+0300
2025-06-05T14:17+0300
i̇srail- filistin çatışması
i̇srail-filistin
gazze şeridi
gazze
i̇srail
filistin
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Sputnik, yıkılmış bir mahallenin kalıntıları üzerine kurulmuş, 100’den fazla çadırdan oluşan yerinden edilmiş kişiler için kamplardan birini ziyaret etti. Kampta hijyenik koşullar olmadığı gibi elektrik te yok, ayrıca yiyecek ve su sorunları mevcut.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/100-yasindaki-filistin-sakini-ile-kizi-sputnike-konustu-su-an-ikinci-nakba-olayi-yasiyoruz-1096416194.html
gazze şeridi
gazze
i̇srail
filistin
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Gazze Şeridi'ndeki çadır kampta barınan Filistinliler: Hiç hayat yok
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'ndeki çadır kampta barınan Filistinliler: Hiç hayat yok
2025-06-05T14:17+0300
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PT1M45S
Sputnik Türkiye
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i̇srail-filistin, gazze şeridi, gazze, i̇srail, filistin
i̇srail-filistin, gazze şeridi, gazze, i̇srail, filistin
Gazze Şeridi'ndeki çadır kampta barınan Filistinliler: Hiç hayat yok
Gazze Şeridi'ndeki insani durum felaketin eşiğine dayandı.
Sputnik, yıkılmış bir mahallenin kalıntıları üzerine kurulmuş, 100’den fazla çadırdan oluşan yerinden edilmiş kişiler için kamplardan birini ziyaret etti. Kampta hijyenik koşullar olmadığı gibi elektrik te yok, ayrıca yiyecek ve su sorunları mevcut.