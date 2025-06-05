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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/gazze-seridindeki-cadir-kampta-barinan-filistinliler-hic-hayat-yok-1096822520.html
Gazze Şeridi'ndeki çadır kampta barınan Filistinliler: Hiç hayat yok
Gazze Şeridi'ndeki çadır kampta barınan Filistinliler: Hiç hayat yok
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'ndeki insani durum felaketin eşiğine dayandı. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
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Sputnik, yıkılmış bir mahallenin kalıntıları üzerine kurulmuş, 100’den fazla çadırdan oluşan yerinden edilmiş kişiler için kamplardan birini ziyaret etti. Kampta hijyenik koşullar olmadığı gibi elektrik te yok, ayrıca yiyecek ve su sorunları mevcut.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/100-yasindaki-filistin-sakini-ile-kizi-sputnike-konustu-su-an-ikinci-nakba-olayi-yasiyoruz-1096416194.html
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Gazze Şeridi'ndeki çadır kampta barınan Filistinliler: Hiç hayat yok
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'ndeki çadır kampta barınan Filistinliler: Hiç hayat yok
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Gazze Şeridi'ndeki çadır kampta barınan Filistinliler: Hiç hayat yok

14:17 05.06.2025
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Gazze Şeridi'ndeki insani durum felaketin eşiğine dayandı.
Sputnik, yıkılmış bir mahallenin kalıntıları üzerine kurulmuş, 100’den fazla çadırdan oluşan yerinden edilmiş kişiler için kamplardan birini ziyaret etti. Kampta hijyenik koşullar olmadığı gibi elektrik te yok, ayrıca yiyecek ve su sorunları mevcut.
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