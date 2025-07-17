https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/dunyaca-unlu-festivalde-sahne-yandi-dumanlar-gokyuzunu-aydinlatti-turk-oyuncu-da-festivale-1097948885.html

Dünyaca ünlü festivalde sahne yandı, dumanlar gökyüzünü aydınlattı: Türk oyuncu da festivale gidecekti, açıklama yaptı

Dünyaca ünlü festivalde sahne yandı, dumanlar gökyüzünü aydınlattı: Türk oyuncu da festivale gidecekti, açıklama yaptı

Sputnik Türkiye

Belçika'da düzenlenen ve dünyanın en büyük elektronik müzik festivalleri arasında gösterilen Tomorrowland'in ana sahnesi, çıkan yangında kullanılamaz hale... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T10:48+0300

2025-07-17T10:48+0300

2025-07-17T10:48+0300

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belçika

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yangın

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Her yıl temmuz ayında yapılan ve yüz binlerce kişiyi Belçika'nın Boom kasabasında bir araya getiren Tomorrowland festivalinin yapılacağı alanda yer alan sahne yandı.Festivalin ana sahnesi yandıBu yıl 18-20 Temmuz ve 25-27 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan festivalin ana sahnesinde çıkan yangın büyük zarara neden oldu.Yangından kaynaklı yoğun duman nedeniyle Belçika makamları, bölge sakinlerine pencereleri ve kapıları kapalı tutmalarını tavsiye etti.İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen festivalin ana sahnesi kullanılamaz hale geldi.Program devam edecekFestival komitesi, festival alanının planlandığı şekilde yarın açılacağına dair duyuru paylaştı.Tomorrowland ana sahnesinin yangın nedeniyle ciddi şekilde hasar gördüğüne işaret edilen duyuruda, yangında kimsenin yaralanmadığı belirtildi.Festival olacak mı?Duyuruda, programın düzenleneceği alanın 17 Temmuz'da ziyarete açılacağı belirtilerek, festivalin yapılacağı hafta sonu için de çözümler üretileceği bildirildi.Tomorrowland'in ana sahne dekoru her yıl belirlenen yeni tema doğrultusunda özel olarak tasarlanıyor.Yaklaşık 400 bin kişinin katıldığı festivalin kapanış gösterisinde havai fişek gösterisi de yapılıyor.Öte yandan, yangın öncesinde festival kurulumunda 1000'e yakın işçi çalışıyordu.Türk oyuncudan açıklamaDünyaca ünlü festivali izlemeye gidenler arasında oyuncu Serhan Onat da vardı.Nişanlısı Merve Küsmenoğlu ile orada olan Serhan Onat, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu ve "Herkes sormuş, biz festival alanında değildik. İyiyiz. Ölümlü bir kaza değil gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

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