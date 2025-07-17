https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/chp-olagan-kurultay-takvimini-duyurdu-chp-ilce-ve-il-kongresi-ne-zaman-1097967422.html

CHP, Olağan Kurultay takvimini duyurdu: CHP ilçe ve il kongresi ne zaman?

CHP, Olağan Kurultay takvimini duyurdu: CHP ilçe ve il kongresi ne zaman?

Sputnik Türkiye

CHP, 39. Olağan Kurultay sürecini resmen başlattı. Parti Merkez Yönetim Kurulu’nda alınan karara göre; delege seçimleri 13 Ağustos’ta, ilçe kongreleri 13... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T19:29+0300

2025-07-17T19:29+0300

2025-07-17T19:29+0300

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CHP, 39. Olağan Kurultay sürecini başlatarak delege seçimlerinden il kongrelerine uzanan takvimi duyurdu.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 14 Temmuz 2025 tarihinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında aldığı kararla 39. Olağan Kurultay sürecini resmen başlattı. Alınan karar doğrultusunda ilçe kongresi delege seçimlerinden başlayarak il kongrelerine kadar uzanan takvim kamuoyuyla paylaşıldı.CHP Genel Merkezi tarafından il ve ilçe başkanlıklarına gönderilen yazıda, kongre sürecinin Parti Tüzüğü’nün 36. maddesi gereği yürütüldüğü belirtilerek, tüm iş ve işlemlerin CHP Kongreler Yönetmeliği’ne göre yapılacağı açıklandı. Üye çizelgelerinin askıya çıkarılması, indirimi ve itiraz süreçlerine dair detaylı takvim de ilan edildi.Takvime göre ilçe kongresi delege seçimleri 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü başlayacak ve en geç 7 Eylül 2025 Pazar günü tamamlanacak. İlçe kongreleri ise 13 Eylül 2025 Cumartesi günü başlayıp 5 Ekim 2025 Pazar günü sona erecek. İl kongreleri 11 Ekim 2025 Cumartesi günü başlayacak ve 5 Kasım 2025 Çarşamba günü sona erecek. Olağan Kurultay ise il kongrelerinin tamamlanmasının ardından Parti Meclisi’nin belirleyeceği tarihte gerçekleştirilecek.Seçim sonuçlarına ve kongre kararlarına yönelik itiraz mekanizmaları da detaylı şekilde tanımlanırken, erken seçim gibi olağanüstü bir durumun ortaya çıkması halinde kongre takvimine ara verileceği vurgulandı.

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