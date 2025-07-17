https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/chp-lideri-ozel-hakkinda-bir-sorusturma-daha-acildi-1097942919.html

CHP lideri Özel hakkında bir soruşturma daha açıldı

CHP lideri Özel hakkında bir soruşturma daha açıldı

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Silivri’de yaptığı konuşma nedeniyle 'kamu görevlisine hakaret' ve 'tehdit' suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı. 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T00:46+0300

2025-07-17T00:46+0300

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poli̇ti̇ka

türkiye

özgür özel

silivri

chp

i̇bb

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i̇bb meclisi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Silivri’de yaptığı açıklamada bir savcıya yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada “CHP Genel başkanı Özgür Özel hakkında 16/07/2025 tarihinde ilimiz Silivri içerisinde yapmış olduğu basın açıklamasında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı’ya yönelik sözlerine nedeniyle kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca adı geçen şahsın bu söylemlerinden sonra Cumhuriyet Savcımızı hedef alan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara yönelik ayrıca soruşturma başlatılmıştır'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/tbb-baskan-vekilligine-vahap-secer-secildi-1097938694.html

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türkiye, özgür özel, silivri, chp, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi