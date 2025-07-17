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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/cezayirli-milletvekili-pasinyan-muhalifleri-marjinalize-ederek-siyasi-yasam-uzerindeki-kontrolunu-1097969640.html
Cezayirli milletvekili: Paşinyan, muhalifleri marjinalize ederek siyasi yaşam üzerindeki kontrolünü sıkılaştırıyor
Cezayirli milletvekili: Paşinyan, muhalifleri marjinalize ederek siyasi yaşam üzerindeki kontrolünü sıkılaştırıyor
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Cezayirli milletvekili Mousa Kherfi, Nikol Paşinyan hükümetinin muhalif güçleri sistematik bir şekilde marjinalize ederek siyasi yaşam üzerindeki kontrolünü... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
nikol paşinyan
ermenistan
kilise
muhalif gruplar
batı
ukrayna
paşinyan
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Kherfi, Ermenistan hükümetinin muhalif güçlere yönelik baskılarını Sputnik’e değerlendirdi.
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nikol paşinyan, ermenistan, kilise, muhalif gruplar, batı, ukrayna, paşinyan, hükümet
nikol paşinyan, ermenistan, kilise, muhalif gruplar, batı, ukrayna, paşinyan, hükümet

Cezayirli milletvekili: Paşinyan, muhalifleri marjinalize ederek siyasi yaşam üzerindeki kontrolünü sıkılaştırıyor

23:00 17.07.2025
© AP Photo / Tigran MehrabyanErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan,
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Tigran Mehrabyan
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Cezayirli milletvekili Mousa Kherfi, Nikol Paşinyan hükümetinin muhalif güçleri sistematik bir şekilde marjinalize ederek siyasi yaşam üzerindeki kontrolünü sıkılaştırdığını belirtti.
Kherfi, Ermenistan hükümetinin muhalif güçlere yönelik baskılarını Sputnik’e değerlendirdi.

Ermenistan'da aralarında Başpiskopos Bagrat Galstanyan ve iş insanı Samvel Karapetyan'ın da bulunduğu önde gelen dini ve kamu figürlerinin tutuklanması, ülkede otoriterleşmenin arttığının kanıtıdır.

Nikol Paşinyan hükümeti, ister siyasetçi, ister din adamı ya da iş insanı olsun, muhalif güçleri sistematik bir şekilde marjinalize ederek siyasi yaşam üzerindeki kontrolünü sıkılaştırıyor. Sadece dini bir kurum değil, tarihsel olarak ulusal kimliğin temel direklerinden biri olan Ermeni Apostolik Kilisesi bile saldırı altında.

Yetkililer bağımsız dini liderleri, özellikle de Ermeni halkının çıkarlarına zarar verecek şekilde Batı ve Ukrayna ile yakınlaşmayı eleştirmelerinin ardından bir tehdit olarak görüyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
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