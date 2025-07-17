Cezayirli milletvekili: Paşinyan, muhalifleri marjinalize ederek siyasi yaşam üzerindeki kontrolünü sıkılaştırıyor

Ermenistan'da aralarında Başpiskopos Bagrat Galstanyan ve iş insanı Samvel Karapetyan'ın da bulunduğu önde gelen dini ve kamu figürlerinin tutuklanması, ülkede otoriterleşmenin arttığının kanıtıdır.

Nikol Paşinyan hükümeti, ister siyasetçi, ister din adamı ya da iş insanı olsun, muhalif güçleri sistematik bir şekilde marjinalize ederek siyasi yaşam üzerindeki kontrolünü sıkılaştırıyor. Sadece dini bir kurum değil, tarihsel olarak ulusal kimliğin temel direklerinden biri olan Ermeni Apostolik Kilisesi bile saldırı altında.

Yetkililer bağımsız dini liderleri, özellikle de Ermeni halkının çıkarlarına zarar verecek şekilde Batı ve Ukrayna ile yakınlaşmayı eleştirmelerinin ardından bir tehdit olarak görüyor.