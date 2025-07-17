https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/borsa-gune-sert-yukselisle-basladi-iste-bist-100de-one-cikan-sektorler-1097949953.html
Borsa güne sert yükselişle başladı: İşte BIST 100’de öne çıkan sektörler
Borsa güne sert yükselişle başladı: İşte BIST 100’de öne çıkan sektörler
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın yeni gününe pozitif bir başlangıç yaptı. ABD'deki siyasi gelişmeler ve yoğun veri gündemi piyasaların yönü üzerinde... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T10:59+0300
2025-07-17T10:59+0300
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ekonomi̇
fed
borsa i̇stanbul
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
borsa
borsa i̇stanbul anonim şirketi
bi̇st
bist-100
bist-50
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın yeni işlem gününe yüzde 0,77 artışla 10.199,25 puandan başladı. Açılışta önceki kapanışa göre 77,74 puanlık bir artış kaydedildi. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 1,02 değer kaybıyla 10.121,52 puandan kapatmıştı.Sektörel performans: Ulaştırma zirvedeAçılış itibarıyla tüm sektör endekslerinde artış gözlendi. Bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi ise yüzde 0,70 oranında değer kazandı. Sektörel bazda en çok prim yapan alan ise yüzde 1,39 ile ulaştırma oldu.Küresel gündemde Fed ve Trump gölgesiKüresel piyasalarda ise dalgalı bir seyir söz konusu. ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı son açıklamalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına dair endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Bu gelişme, küresel yatırımcı duyarlılığı üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.Bugünün gündemi: Gözler verilerdeAnalistlere göre yatırımcılar, bugün yurt içinde açıklanacak kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut satışları ve konut fiyat endeksi gibi önemli verilere odaklanmış durumda. Küresel ölçekte ise Avro Bölgesi TÜFE verileri ile ABD perakende satışları dikkatle izlenecek.Teknik görünüm: Direnç ve destek seviyeleriUzmanlar, teknik analiz açısından BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 puan seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puan aralıklarının ise destek konumunda olduğunu ifade ediyor. Ayrıca jeopolitik gelişmeler ve ticaret tarifelerine ilişkin haber akışının endeksin yönü üzerinde etkili olabileceği öngörülüyor.
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fed, borsa i̇stanbul, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, borsa, borsa i̇stanbul anonim şirketi, bi̇st, bist-100, bist-50
fed, borsa i̇stanbul, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, borsa, borsa i̇stanbul anonim şirketi, bi̇st, bist-100, bist-50
Borsa güne sert yükselişle başladı: İşte BIST 100’de öne çıkan sektörler
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın yeni gününe pozitif bir başlangıç yaptı. ABD'deki siyasi gelişmeler ve yoğun veri gündemi piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın yeni işlem gününe yüzde 0,77 artışla 10.199,25 puandan başladı. Açılışta önceki kapanışa göre 77,74 puanlık bir artış kaydedildi. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 1,02 değer kaybıyla 10.121,52 puandan kapatmıştı.
Sektörel performans: Ulaştırma zirvede
Açılış itibarıyla tüm sektör endekslerinde artış gözlendi. Bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi ise yüzde 0,70 oranında değer kazandı. Sektörel bazda en çok prim yapan alan ise yüzde 1,39 ile ulaştırma oldu.
Küresel gündemde Fed ve Trump gölgesi
Küresel piyasalarda ise dalgalı bir seyir söz konusu. ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı son açıklamalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına dair endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Bu gelişme, küresel yatırımcı duyarlılığı üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
Bugünün gündemi: Gözler verilerde
Analistlere göre yatırımcılar, bugün yurt içinde açıklanacak kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut satışları ve konut fiyat endeksi gibi önemli verilere odaklanmış durumda. Küresel ölçekte ise Avro Bölgesi TÜFE verileri ile ABD perakende satışları dikkatle izlenecek.
Teknik görünüm: Direnç ve destek seviyeleri
Uzmanlar, teknik analiz açısından BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 puan seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puan aralıklarının ise destek konumunda olduğunu ifade ediyor. Ayrıca jeopolitik gelişmeler ve ticaret tarifelerine ilişkin haber akışının endeksin yönü üzerinde etkili olabileceği öngörülüyor.