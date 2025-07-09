https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bir-sigara-grubuna-daha-zam-en-ucuz-ve-pahali-sigara-fiyatlari-listesi-guncellendi-1097728374.html

Bir sigara grubuna daha zam: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları listesi güncellendi

Bir sigara grubuna daha zam: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları listesi güncellendi

Sputnik Türkiye

Sigara fiyatları Temmuz 2025 itibarıyla yeniden zamlandı. Philip Morris grubu, 9 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere sigara fiyatlarını artırdı. En ucuz... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T11:25+0300

2025-07-09T11:25+0300

2025-07-09T11:25+0300

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sigara

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sigara zammı

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Sigara fiyatlarında artış dalgası sürüyor. Son olarak Philip Morris grubu, 9 Temmuz 2025 itibarıyla sigaraya zam yaptığını duyurdu. Zam haberini, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. Dündar, "PM sigara gurubuna zam geldi" diye yazdı. Geçtiğimiz günlerde de bazı sigara gruplarında 5 TL artışa gidilmişti.Zam sonrası Philip Morris grubunda:Bu fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.Sigara zammı 2025: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları ne kadar?Temmuz ayının ilk haftasında, diğer sigara gruplarında da benzer fiyat artışları görüldü. İşte 8 Temmuz 2025 güncel sigara fiyatları:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/rakiya-zam-geldi-bir-grubun-fiyati-degisti-1097689354.html

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