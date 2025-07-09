https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bir-sigara-grubuna-daha-zam-en-ucuz-ve-pahali-sigara-fiyatlari-listesi-guncellendi-1097728374.html
Bir sigara grubuna daha zam: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları listesi güncellendi
Bir sigara grubuna daha zam: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları listesi güncellendi
Sputnik Türkiye
Sigara fiyatları Temmuz 2025 itibarıyla yeniden zamlandı. Philip Morris grubu, 9 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere sigara fiyatlarını artırdı. En ucuz... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T11:25+0300
2025-07-09T11:25+0300
2025-07-09T11:25+0300
ekonomi̇
sigara
philip morris
sigara fiyatları
güncel sigara fiyatları
sigara fiyatları 2025
sigara zammı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/02/1069055414_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_993049e3e1c111b880ea989835868d23.jpg
Sigara fiyatlarında artış dalgası sürüyor. Son olarak Philip Morris grubu, 9 Temmuz 2025 itibarıyla sigaraya zam yaptığını duyurdu. Zam haberini, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. Dündar, "PM sigara gurubuna zam geldi" diye yazdı. Geçtiğimiz günlerde de bazı sigara gruplarında 5 TL artışa gidilmişti.Zam sonrası Philip Morris grubunda:Bu fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.Sigara zammı 2025: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları ne kadar?Temmuz ayının ilk haftasında, diğer sigara gruplarında da benzer fiyat artışları görüldü. İşte 8 Temmuz 2025 güncel sigara fiyatları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/rakiya-zam-geldi-bir-grubun-fiyati-degisti-1097689354.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/02/1069055414_112:0:760:486_1920x0_80_0_0_6e6f9ffbed5cb9a00a08e14a45e15915.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sigara fiyatları temmuz 2025, philip morris sigara zammı, güncel sigara fiyatları, erol dündar açıklama, 9 temmuz sigara fiyatları, en ucuz sigara ne kadar, philip morris fiyat listesi, imperial tobacco, bat grubu zam, jti güncel fiyat
sigara fiyatları temmuz 2025, philip morris sigara zammı, güncel sigara fiyatları, erol dündar açıklama, 9 temmuz sigara fiyatları, en ucuz sigara ne kadar, philip morris fiyat listesi, imperial tobacco, bat grubu zam, jti güncel fiyat
Bir sigara grubuna daha zam: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları listesi güncellendi
Sigara fiyatları Temmuz 2025 itibarıyla yeniden zamlandı. Philip Morris grubu, 9 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere sigara fiyatlarını artırdı. En ucuz sigara 85 TL, en pahalı sigara 94 TL oldu. İşte güncel zamlı sigara fiyatları listesi...
Sigara fiyatlarında artış dalgası sürüyor. Son olarak Philip Morris grubu, 9 Temmuz 2025 itibarıyla sigaraya zam yaptığını duyurdu. Zam haberini, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. Dündar, "PM sigara gurubuna zam geldi" diye yazdı. Geçtiğimiz günlerde de bazı sigara gruplarında 5 TL artışa gidilmişti.
Zam sonrası Philip Morris grubunda:
Bu fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.
Sigara zammı 2025: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları ne kadar?
Temmuz ayının ilk haftasında, diğer sigara gruplarında da benzer fiyat artışları görüldü. İşte 8 Temmuz 2025 güncel sigara fiyatları:
Sigara Grubu
En Ucuz Sigara
En Pahalı Sigara
Imperial Tobacco
78 TL
91 TL
BAT Grubu
80 TL
96 TL
JTI Grubu
79 TL
91 TL
Philip Morris
85 TL
94 TL