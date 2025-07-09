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Bir sigara grubuna daha zam: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları listesi güncellendi
Bir sigara grubuna daha zam: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları listesi güncellendi
Sputnik Türkiye
Sigara fiyatları Temmuz 2025 itibarıyla yeniden zamlandı. Philip Morris grubu, 9 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere sigara fiyatlarını artırdı. En ucuz... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
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Sigara fiyatlarında artış dalgası sürüyor. Son olarak Philip Morris grubu, 9 Temmuz 2025 itibarıyla sigaraya zam yaptığını duyurdu. Zam haberini, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. Dündar, "PM sigara gurubuna zam geldi" diye yazdı. Geçtiğimiz günlerde de bazı sigara gruplarında 5 TL artışa gidilmişti.Zam sonrası Philip Morris grubunda:Bu fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.Sigara zammı 2025: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları ne kadar?Temmuz ayının ilk haftasında, diğer sigara gruplarında da benzer fiyat artışları görüldü. İşte 8 Temmuz 2025 güncel sigara fiyatları:
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Bir sigara grubuna daha zam: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları listesi güncellendi

11:25 09.07.2025
© AAsigara
sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© AA
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Sigara fiyatları Temmuz 2025 itibarıyla yeniden zamlandı. Philip Morris grubu, 9 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere sigara fiyatlarını artırdı. En ucuz sigara 85 TL, en pahalı sigara 94 TL oldu. İşte güncel zamlı sigara fiyatları listesi...
Sigara fiyatlarında artış dalgası sürüyor. Son olarak Philip Morris grubu, 9 Temmuz 2025 itibarıyla sigaraya zam yaptığını duyurdu. Zam haberini, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. Dündar, "PM sigara gurubuna zam geldi" diye yazdı. Geçtiğimiz günlerde de bazı sigara gruplarında 5 TL artışa gidilmişti.
Zam sonrası Philip Morris grubunda:
En ucuz sigara: 85 TL
En pahalı sigara: 94 TL
Bu fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Sigara zammı 2025: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları ne kadar?

Temmuz ayının ilk haftasında, diğer sigara gruplarında da benzer fiyat artışları görüldü. İşte 8 Temmuz 2025 güncel sigara fiyatları:

Sigara Grubu

En Ucuz Sigara

En Pahalı Sigara

Imperial Tobacco

78 TL

91 TL

BAT Grubu

80 TL

96 TL

JTI Grubu

79 TL

91 TL

Philip Morris

85 TL

94 TL

Rakı fiyatları 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
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Rakıya zam geldi: Bir grubun fiyatı değişti
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