https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/bakan-yumakli-tekirdagda-yangin-bolgesinde-aciklama-yapti-gec-saatlerde-nemin-yukselmesiyle-daha-1097941113.html

Bakan Yumaklı Tekirdağ'da yangın bölgesinde açıklama yaptı: 'Geç saatlerde nemin yükselmesiyle daha iyi sonuç alacağız'

Bakan Yumaklı Tekirdağ'da yangın bölgesinde açıklama yaptı: 'Geç saatlerde nemin yükselmesiyle daha iyi sonuç alacağız'

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde devam eden orman yangınına dair bölgeden açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yerleşim yerlerinde yangının enerjisinin... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T22:35+0300

2025-07-16T22:35+0300

2025-07-16T22:42+0300

i̇brahim yumaklı

türki̇ye

şarköy

orman yangını

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınının devam ettiği Şarköy'de Vali Recep Soytürk'ten bilgi aldı.Yumaklı, yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamasında, sıcak hava, rüzgar, düşük nem nedeniyle yangının hızlı şekilde ilerlediğini söyledi.Şenköy, Yeniköy, Kocaali, Kızılcaterzi mahallelerinde AFAD'ın 1320 bölge sakininin tahliye ettiğini ifade eden Yumaklı, "Bu vatandaşlarımızdan bir bölümü bu mahallelerde tehlike kalmaması üzerine tekrar evlerine döndü. Ancak emin olmadan tahliyeye ihtiyaç duyabilecek vatandaşlarımızın dönmesini istemiyoruz. Valiliğimiz, AFAD koordinasyonunda bu vatandaşlarımızın ilgili yerlerde konaklamalarını sağladı" dedi.'19 vatandaşımız da farklı şikayetlerle etkilendi'Rüzgarın kararsızlığının mücadeleyi sekteye uğrattığını anlatan Yumaklı rüzgarın bir anda ekipleri dahi alevlerin içerisinde bırakacak şekilde yeniden yükseldiğini belirterek şunları söyledi:Yangına 15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopter, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle söndürme çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Yumaklı, "Bu konular siyaset malzemesi yapılmasını da anlamış değilim" diyerek şu ifadeleri kullandı:Bakan Yumaklı, devam eden yangınlara ilişkin şu bilgilendirmede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/meteorolojiden-ankara-uyarisi-gok-gurultulu-yagis-geliyor-1097935127.html

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i̇brahim yumaklı, şarköy, orman yangını