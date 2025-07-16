Bakan Yumaklı Tekirdağ'da yangın bölgesinde açıklama yaptı: 'Geç saatlerde nemin yükselmesiyle daha iyi sonuç alacağız'
22:35 16.07.2025 (güncellendi: 22:42 16.07.2025)
© AP Photo / Fırat ÇakırTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
© AP Photo / Fırat Çakır
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde devam eden orman yangınına dair bölgeden açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yerleşim yerlerinde yangının enerjisinin düştüğünü ve nemin yükselmesiyle daha iyi sonuç alınacağını belirtti. Yangından etkilenenlerin durumlarına ilişkin bilgi veren Yumaklı, ayrıca durumun siyaset malzemesi yapılmasını kınadı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınının devam ettiği Şarköy'de Vali Recep Soytürk'ten bilgi aldı.
Yumaklı, yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamasında, sıcak hava, rüzgar, düşük nem nedeniyle yangının hızlı şekilde ilerlediğini söyledi.
Şenköy, Yeniköy, Kocaali, Kızılcaterzi mahallelerinde AFAD'ın 1320 bölge sakininin tahliye ettiğini ifade eden Yumaklı, "Bu vatandaşlarımızdan bir bölümü bu mahallelerde tehlike kalmaması üzerine tekrar evlerine döndü. Ancak emin olmadan tahliyeye ihtiyaç duyabilecek vatandaşlarımızın dönmesini istemiyoruz. Valiliğimiz, AFAD koordinasyonunda bu vatandaşlarımızın ilgili yerlerde konaklamalarını sağladı" dedi.
'19 vatandaşımız da farklı şikayetlerle etkilendi'
Rüzgarın kararsızlığının mücadeleyi sekteye uğrattığını anlatan Yumaklı rüzgarın bir anda ekipleri dahi alevlerin içerisinde bırakacak şekilde yeniden yükseldiğini belirterek şunları söyledi:
"Çok şükür hiçbir arkadaşımıza bir şey olmadı ancak 3 kardeşimiz dumandan etkilendiği için tedavi altında. Bir arkadaşımızın diğerlerine nispeten durumu biraz kötü ancak gidişat iyi. 19 vatandaşımız da farklı şikayetlerle etkilendiklerini söyledi. Onların da tedavileri yapıldı. Hayati tehlikesi olan bir vatandaşımız yok."
Yangına 15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopter, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle söndürme çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Yumaklı, "Bu konular siyaset malzemesi yapılmasını da anlamış değilim" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Belli bir söndürme programımız var. Hem kara hem hava araçlarını özelliklerine göre planlar, programlar ve yönlendiririz. 'Hiç kimsenin gönlünü hoş edeceğiz' diye araçlarımıza geçit yaptıracak halimiz yok. Bu konular siyaset malzemesi yapılmasını da anlamış değilim. Tüm ikazlarımıza rağmen çıkmış yangını söndürmekle uğraşıyoruz. Gencecik kardeşlerim var. Onlar o yangını söndürmek için uğraşıyorlar. Bu durumun siyaset malzemesi yapılmasını kınıyorum.
Yerleşim yerlerinde yangının enerjisi düştü. Herhangi bir sıkıntı yok, ilerleme istikameti vardı özellikle doğu kısmını önemsedik, oraya yoğunlaştık oradan da arkadaşlar çok iyi sonuçlar aldı. Havadan karadan müdahale ediyoruz. Rüzgarın hızı düştü bu bizim için çok iyi. Geç saatlerde nemin yükselmesiyle daha iyi sonuç alacağız. Saat 21.00'den sonra rüzgarın hızının saatte 10-20 kilometreye düşmesini bekliyoruz."
Bakan Yumaklı, devam eden yangınlara ilişkin şu bilgilendirmede bulundu:
"İstanbul Sultangazi Kent Ormanı'nda, Bolu Göynük'te ve yıldırım kaynaklı Muğla Yatağan'da çıkan yangınlar kontrol altında çok şükür. Şu anda Balıkesir Altıeylül Kirazköy'de 15.36'da ilk ihbarı almıştık arkadaşlar 9 dakika sonra müdahale ettiler, 6 helikopter ve kara unsurlarımızla buraya müdahale sürüyor. İnşallah arkadaşlar güzel haber verecekler. "