Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ayse-tokyazin-katil-zanlisi-cemil-koc-icin-yeni-iddianame-eski-sevgilisini-oldurmekle-suclaniyor-1097963624.html
Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısı Cemil Koç yeniden ifade verecek: Eski sevgilisini öldürmekle suçlanıyor
Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısı Cemil Koç yeniden ifade verecek: Eski sevgilisini öldürmekle suçlanıyor
Sputnik Türkiye
Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısı Cemil Koç, 2 yıl önce Diyarbakır'da eski sevgilisinin 6'ncı kattan düşmesiyle ilgili ifade verecek. 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T16:29+0300
2025-07-17T16:37+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097963841_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_65826553bc48e2a4e8a9aeb146996812.jpg
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097963841_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3ee9b808c5e33c099e347903422f5cc5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ayşe tokyaz
ayşe tokyaz

Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısı Cemil Koç yeniden ifade verecek: Eski sevgilisini öldürmekle suçlanıyor

16:29 17.07.2025 (güncellendi: 16:37 17.07.2025)
Ayşe Tokyaz cinayeti
Ayşe Tokyaz cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısı Cemil Koç, 2 yıl önce Diyarbakır'da eski sevgilisinin 6'ncı kattan düşmesiyle ilgili ifade verecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала