https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ayse-tokyazin-katil-zanlisi-cemil-koc-icin-yeni-iddianame-eski-sevgilisini-oldurmekle-suclaniyor-1097963624.html
Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısı Cemil Koç yeniden ifade verecek: Eski sevgilisini öldürmekle suçlanıyor
Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısı Cemil Koç yeniden ifade verecek: Eski sevgilisini öldürmekle suçlanıyor
Sputnik Türkiye
Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısı Cemil Koç, 2 yıl önce Diyarbakır'da eski sevgilisinin 6'ncı kattan düşmesiyle ilgili ifade verecek. 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T16:29+0300
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2025-07-17T16:37+0300
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ayşe tokyaz
Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısı Cemil Koç yeniden ifade verecek: Eski sevgilisini öldürmekle suçlanıyor
16:29 17.07.2025 (güncellendi: 16:37 17.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısı Cemil Koç, 2 yıl önce Diyarbakır'da eski sevgilisinin 6'ncı kattan düşmesiyle ilgili ifade verecek.