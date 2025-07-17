https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ayse-tokyaz-cinayetiyle-ilgili-bir-zanli-daha-gozaltina-alindi-20-suc-kaydi-var-1097968883.html

Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir zanlı daha gözaltına alındı: 20 suç kaydı var

Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir zanlı daha gözaltına alındı: 20 suç kaydı var

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yol kenarındaki bir valiz içinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesiyle 20 suç kaydı bulunan bir zanlı gözaltına... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T22:08+0300

2025-07-17T22:08+0300

2025-07-17T22:08+0300

türki̇ye

i̇stanbul

ayşe tokyaz

kadın cinayetleri

kadın cinayeti

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Eyüpsultan'da, 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğunu belirlenen 55 yaşındaki O.K'yi Maltepe'de gözaltına aldı. Şüphelinin emniyete götürüldülğü bildirildi.Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.Polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı ve eski polis memuru olan C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ayse-tokyaz-cinayetine-iliskin-yeni-gelisme-2-mufettis-gorevlendirildi-1097960320.html

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i̇stanbul, ayşe tokyaz, kadın cinayetleri, kadın cinayeti