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Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir zanlı daha gözaltına alındı: 20 suç kaydı var
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir zanlı daha gözaltına alındı: 20 suç kaydı var
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İstanbul'da yol kenarındaki bir valiz içinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesiyle 20 suç kaydı bulunan bir zanlı gözaltına... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
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Eyüpsultan'da, 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğunu belirlenen 55 yaşındaki O.K'yi Maltepe'de gözaltına aldı. Şüphelinin emniyete götürüldülğü bildirildi.Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.Polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı ve eski polis memuru olan C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ayse-tokyaz-cinayetine-iliskin-yeni-gelisme-2-mufettis-gorevlendirildi-1097960320.html
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i̇stanbul, ayşe tokyaz, kadın cinayetleri, kadın cinayeti

Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir zanlı daha gözaltına alındı: 20 suç kaydı var

22:08 17.07.2025
Ayşe Tokyaz cinayeti
Ayşe Tokyaz cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
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İstanbul'da yol kenarındaki bir valiz içinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesiyle 20 suç kaydı bulunan bir zanlı gözaltına alındı.
Eyüpsultan'da, 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğunu belirlenen 55 yaşındaki O.K'yi Maltepe'de gözaltına aldı. Şüphelinin emniyete götürüldülğü bildirildi.
Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.
Polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı ve eski polis memuru olan C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanmıştı.
Ayşe Tokyaz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
TÜRKİYE
Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yeni gelişme: 2 müfettiş görevlendirildi
14:25
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