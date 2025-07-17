https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/arjantinli-uzman-nato-dunyayi-buyuk-bir-savas-tehlikesinin-esigine-getirdi-1097968004.html

Arjantinli uzman: NATO dünyayı büyük bir savaş tehlikesinin eşiğine getirdi

Arjantinli uzman: NATO dünyayı büyük bir savaş tehlikesinin eşiğine getirdi

Sputnik Türkiye

Arjantinli uluslararası analist Christian Lamesa, Kuzey Atlantik İttifakı’nın küresel nitelikte olmasının dünyayı büyük bir savaş tehlikesinin eşiğine... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T20:26+0300

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2025-07-17T20:24+0300

dünya

gustavo petro

kolombiya

nato

kuzey atlantik

lahey

i̇srail

filistin

gazze

joe biden

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Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun Bogota’daki Lahey Grubu ülkelerinin olağanüstü konferansında “NATO'dan çıkmalıyız. Başka yolu yok” diyerek ‘Işık Ordusu’ adını verdiği alternatif bir uluslararası birliğin kurulması önerisini Sputnik’e değerlendiren Lamesa, Kuzey Atlantik İttifakı’nın son üç yıldır dünyayı büyük bir savaş tehlikesinin eşiğine getirmesi nedeniyle, bu tür açıklamaların yapılmasının gerekli olduğunu söyledi.Petro'nun NATO ile ilişkileri sona erdirme niyetine ilişkin sözleriyle ilgili olarak Lameza, “Atlantik örgütünün aşağılık karakterinin çok daha küresel nitelikte olması ve bizi son üç yıldır bir dünya savaşı tehlikesinin eşiğine getirmesi nedeniyle, bu tür açıklamaların yapılması gereklidir” ifadelerini kullandı.Petro’nun açıklaması, Kolombiya’nın başkenti Bogota'da sona eren ve Lahey Grubu katılımcılarının (Bolivya, Kolombiya, Küba, Honduras, Malezya, Namibya, Senegal ve Güney Afrika) İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemlerini kınadığı Gazze konulu Olağanüstü Bakanlar Konferansı sırasında geldi.Kolombiya-NATO ortaklığıNATO'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kolombiya 2017 yılında ittifakın küresel ortaklarından biri ve ilk Latin Amerikalı ortağı oldu. NATO-Kolombiya Küresel Ortaklık Anlaşması Mayıs 2018'de Brüksel'de imzalandı.Eski ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs 2022'de Kolombiya'ya NATO dışında önemli bir müttefik statüsü veren bir kararname imzaladı. Bu statü, alıcının çeşitli silah türleri edinmesine ve ortak savunma faaliyetlerine katılmasına olanak tanıyor. Ancak bu statü, ABD'yi müttefike güvenlik garantileri sağlama yükümlülüğü altına sokmuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/kolombiya-devlet-baskani-petrodan-nato-ile-iliskileri-sonlandirma-cagrisi-1097953801.html

kolombiya

kuzey atlantik

lahey

i̇srail

filistin

gazze

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