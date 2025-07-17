https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/arjantinli-uzman-nato-dunyayi-buyuk-bir-savas-tehlikesinin-esigine-getirdi-1097968004.html
Arjantinli uzman: NATO dünyayı büyük bir savaş tehlikesinin eşiğine getirdi
Arjantinli uzman: NATO dünyayı büyük bir savaş tehlikesinin eşiğine getirdi
Sputnik Türkiye
Arjantinli uluslararası analist Christian Lamesa, Kuzey Atlantik İttifakı’nın küresel nitelikte olmasının dünyayı büyük bir savaş tehlikesinin eşiğine... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T20:26+0300
2025-07-17T20:26+0300
2025-07-17T20:24+0300
dünya
gustavo petro
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nato
kuzey atlantik
lahey
i̇srail
filistin
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Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun Bogota’daki Lahey Grubu ülkelerinin olağanüstü konferansında “NATO'dan çıkmalıyız. Başka yolu yok” diyerek ‘Işık Ordusu’ adını verdiği alternatif bir uluslararası birliğin kurulması önerisini Sputnik’e değerlendiren Lamesa, Kuzey Atlantik İttifakı’nın son üç yıldır dünyayı büyük bir savaş tehlikesinin eşiğine getirmesi nedeniyle, bu tür açıklamaların yapılmasının gerekli olduğunu söyledi.Petro'nun NATO ile ilişkileri sona erdirme niyetine ilişkin sözleriyle ilgili olarak Lameza, “Atlantik örgütünün aşağılık karakterinin çok daha küresel nitelikte olması ve bizi son üç yıldır bir dünya savaşı tehlikesinin eşiğine getirmesi nedeniyle, bu tür açıklamaların yapılması gereklidir” ifadelerini kullandı.Petro’nun açıklaması, Kolombiya’nın başkenti Bogota'da sona eren ve Lahey Grubu katılımcılarının (Bolivya, Kolombiya, Küba, Honduras, Malezya, Namibya, Senegal ve Güney Afrika) İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemlerini kınadığı Gazze konulu Olağanüstü Bakanlar Konferansı sırasında geldi.Kolombiya-NATO ortaklığıNATO'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kolombiya 2017 yılında ittifakın küresel ortaklarından biri ve ilk Latin Amerikalı ortağı oldu. NATO-Kolombiya Küresel Ortaklık Anlaşması Mayıs 2018'de Brüksel'de imzalandı.Eski ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs 2022'de Kolombiya'ya NATO dışında önemli bir müttefik statüsü veren bir kararname imzaladı. Bu statü, alıcının çeşitli silah türleri edinmesine ve ortak savunma faaliyetlerine katılmasına olanak tanıyor. Ancak bu statü, ABD'yi müttefike güvenlik garantileri sağlama yükümlülüğü altına sokmuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/kolombiya-devlet-baskani-petrodan-nato-ile-iliskileri-sonlandirma-cagrisi-1097953801.html
kolombiya
kuzey atlantik
lahey
i̇srail
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gustavo petro, kolombiya, nato, kuzey atlantik, lahey, i̇srail, filistin, gazze, joe biden
gustavo petro, kolombiya, nato, kuzey atlantik, lahey, i̇srail, filistin, gazze, joe biden
Arjantinli uzman: NATO dünyayı büyük bir savaş tehlikesinin eşiğine getirdi
Arjantinli uluslararası analist Christian Lamesa, Kuzey Atlantik İttifakı’nın küresel nitelikte olmasının dünyayı büyük bir savaş tehlikesinin eşiğine getirdiğini belirtti.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun Bogota’daki Lahey Grubu ülkelerinin olağanüstü konferansında “NATO'dan çıkmalıyız. Başka yolu yok” diyerek ‘Işık Ordusu’ adını verdiği alternatif bir uluslararası birliğin kurulması önerisini Sputnik’e değerlendiren Lamesa, Kuzey Atlantik İttifakı’nın son üç yıldır dünyayı büyük bir savaş tehlikesinin eşiğine getirmesi nedeniyle, bu tür açıklamaların yapılmasının gerekli olduğunu söyledi.
Başkan Petro'nun Lahey Grubu'nun Filistin konulu bakanlar konferansında Kolombiya'nın NATO'nun küresel bir ortağı olduğuna ilişkin sözleri, İsrail devletinin Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırımda bu ittifaka üye ülkelerin oynadığı utanç verici rol açısından mantıklı, kesinlikle haklı ve doğrudur.
Petro'nun NATO ile ilişkileri sona erdirme niyetine ilişkin sözleriyle ilgili olarak Lameza, “Atlantik örgütünün aşağılık karakterinin çok daha küresel nitelikte olması ve bizi son üç yıldır bir dünya savaşı tehlikesinin eşiğine getirmesi nedeniyle, bu tür açıklamaların yapılması gereklidir” ifadelerini kullandı.
Petro’nun açıklaması, Kolombiya’nın başkenti Bogota'da sona eren ve Lahey Grubu katılımcılarının (Bolivya, Kolombiya, Küba, Honduras, Malezya, Namibya, Senegal ve Güney Afrika) İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemlerini kınadığı Gazze konulu Olağanüstü Bakanlar Konferansı sırasında geldi.
NATO'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kolombiya 2017 yılında ittifakın küresel ortaklarından biri ve ilk Latin Amerikalı ortağı oldu. NATO-Kolombiya Küresel Ortaklık Anlaşması Mayıs 2018'de Brüksel'de imzalandı.
Eski ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs 2022'de Kolombiya'ya NATO dışında önemli bir müttefik statüsü veren bir kararname imzaladı. Bu statü, alıcının çeşitli silah türleri edinmesine ve ortak savunma faaliyetlerine katılmasına olanak tanıyor. Ancak bu statü, ABD'yi müttefike güvenlik garantileri sağlama yükümlülüğü altına sokmuyor.