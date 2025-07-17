Abdulkadir Selvi: Tülay Hatimoğulları süreci sabote etmeye mi çalışıyor?

Tülay Hatimoğulları ne zaman bir açıklama yapsa; PKK’nın silah bırakma süreciyle yumuşayan iklim değişiyor. Ortam geriliyor. ‘Yoksa bu süreç de başarılı olamayacak mı? PKK silah bırakmayacak mı? Bu süreç sabote edilecek mi?’ gibi kaygı ön plana çıkıyor. Terörsüz Türkiye sürecine karşı olanlar ise Tülay Hatimoğulları’nın bir sözünü alıp sürecin aleyhinde kullanmaya çalışıyorlar. Tülay Hatimoğulları açıklamalarıyla sürece karşı olanların eline malzeme veriyor. O zaman acaba Tülay Hatimoğulları da bu sürece karşı mı sorusu akla geliyor. Tülay Hatimoğulları’nın süreçten rahatsız olduğu kulislere yayılıyor. Öcalan’ın iradesine karşı olduğu konuşuluyor.