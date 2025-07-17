Abdulkadir Selvi: Tülay Hatimoğulları süreci sabote etmeye mi çalışıyor?
© Hakan FirikHatimoğulları
© Hakan Firik
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Abdulkadir Selvi DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın son dönemdeki tutumunu değerlendirdi.
Hürriyet yazarı Selvi, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın söylemlerini eleştirdi ve "Tülay Hatimoğulları eski kodlarla siyaset yapmaya devam ederse tasfiye olur" dedi.
'Tülay Hanım sürekli olarak maksimalist taleplerde bulunmayı bir kenara bırakmalı'
"DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nı dinlerken gözlerim yerinden oynayacak gibi oluyor" diyerek bugünkü yazısında başlayan gazeteci Abdulkadir Selvi, Terörsüz Türkiye süresine ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın tavrına yönelik bir değerlendirme yazısı yazdı.
Selvi'nin yazısından öne çıkan başlıklar şöyle:
Tülay Hatimoğulları ne zaman bir açıklama yapsa; PKK’nın silah bırakma süreciyle yumuşayan iklim değişiyor. Ortam geriliyor. ‘Yoksa bu süreç de başarılı olamayacak mı? PKK silah bırakmayacak mı? Bu süreç sabote edilecek mi?’ gibi kaygı ön plana çıkıyor. Terörsüz Türkiye sürecine karşı olanlar ise Tülay Hatimoğulları’nın bir sözünü alıp sürecin aleyhinde kullanmaya çalışıyorlar. Tülay Hatimoğulları açıklamalarıyla sürece karşı olanların eline malzeme veriyor. O zaman acaba Tülay Hatimoğulları da bu sürece karşı mı sorusu akla geliyor. Tülay Hatimoğulları’nın süreçten rahatsız olduğu kulislere yayılıyor. Öcalan’ın iradesine karşı olduğu konuşuluyor.
Tülay Hanım sürekli olarak maksimalist taleplerde bulunmayı bir kenara bırakmalı. Eski dili terk edip, sürecin ruhuna uygun olan, sürece zarar vermeyecek olan bir üslubu benimsemeli. Çünkü kendisi önemli bir koltukta oturuyor.
Yeni süreç siyasete de yeni bir format attı. Çünkü paradigmalar değişti. Yeni süreç, DEM Parti’ye de yeni siyaseti dayatıyor. DEM Parti de yeni dönemin ruhuna uygun bir siyaseti benimseyecek. Yeni dönemin dili farklı. Yeni dönemin siyasi kodları farklı. Yeni dönem barış siyasetini gerektiriyor. Barış siyasetinin karşısında kim durursa kaybetmeye mahkûm. Tülay Hatimoğulları eski kodlarla siyaset yapmaya devam ederse tasfiye olur. Yeni döneme ilişkin siyaset üretirse katkısı büyük olur.