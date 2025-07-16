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DEM Parti İmralı heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
DEM Parti İmralı heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Sputnik Türkiye
DEM Parti İmralı heyetinin bugün önemli ziyaretleri var. İmralı heyeti Meclis'te Bahçeli'yi ziyaret etti. 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T14:01+0300
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dem parti
devlet bahçeli
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DEM Parti, ilk olarak Gelecek Partisi'ne gitti, ardından da Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.DEM-Bahçeli görüşmesiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de DEM Parti heyetini kabul etti.Heyet yarın da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek, ardından da yeniden İmralı'ya gidecekler.
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dem parti, devlet bahçeli, i̇mralı
dem parti, devlet bahçeli, i̇mralı

DEM Parti İmralı heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

14:01 16.07.2025 (güncellendi: 14:49 16.07.2025)
© Mehmet Ali ÖzcanDEM Parti İmralı heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor
DEM Parti İmralı heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© Mehmet Ali Özcan
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Ayrıntılar geliyor
DEM Parti İmralı heyetinin bugün önemli ziyaretleri var. İmralı heyeti Meclis'te Bahçeli'yi ziyaret etti.
DEM Parti, ilk olarak Gelecek Partisi'ne gitti, ardından da Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

DEM-Bahçeli görüşmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de DEM Parti heyetini kabul etti.

Heyet yarın da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek, ardından da yeniden İmralı'ya gidecekler.
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