https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/dem-parti-imrali-heyeti-mhp-genel-baskani-devlet-bahceliyi-ziyaret-ediyor-1097932634.html

DEM Parti İmralı heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

DEM Parti İmralı heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Sputnik Türkiye

DEM Parti İmralı heyetinin bugün önemli ziyaretleri var. İmralı heyeti Meclis'te Bahçeli'yi ziyaret etti. 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T14:01+0300

2025-07-16T14:01+0300

2025-07-16T14:49+0300

poli̇ti̇ka

dem parti

devlet bahçeli

i̇mralı

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DEM Parti, ilk olarak Gelecek Partisi'ne gitti, ardından da Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.DEM-Bahçeli görüşmesiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de DEM Parti heyetini kabul etti.Heyet yarın da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek, ardından da yeniden İmralı'ya gidecekler.

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