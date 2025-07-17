https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/abdli-sunucu-credico-lindsey-graham-ilgiye-susamis-bir-delidir-1097958383.html
ABD'li sunucu Credico: Lindsey Graham ilgiye susamış bir delidir
ABD'li sunucu Credico: Lindsey Graham ilgiye susamış bir delidir
Sputnik Türkiye
ABD’li sunucu Randy Credico, Rusya karşıtı tutumuyla tanınan Senatör Lindsey Graham'ın* dikkat çekmek için her şeyi söyleyebilen bir deli olduğunu belirtti. 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T13:35+0300
2025-07-17T13:35+0300
2025-07-17T13:35+0300
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Graham'ın davranışları nedeniyle arkasından güldüğünü ileri süren Credico, ABD’li senatörün ilgiye susamış bir deli olduğunu, ABD’de birçok kişinin Rusya ile bağdaştırdığı siyah havyarı yiyenlere yüzde 1000 yaptırım uygulanmasını talep etmesinin kendisini hiç şaşırtmayacağını vurguladı.ABD’li sunucu ayrıca Trump’ın bu durumdan kurtulmanın bir yolunu bulmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.Credico, “Avrupa iflas etti. Neden? Çünkü tüm bu yaptırımları onlar uyguladı! İflas ettiklerini biliyorsunuz. Paraları yok. Dolayısıyla tüm bunlar giderek sıfırlanıyor ve sona eriyor” ifadelerini kullandı.Credico, “Avrupa iflas etti. Neden? Çünkü tüm bu yaptırımları onlar uyguladı! İflas ettiklerini biliyorsunuz. Paraları yok. Dolayısıyla tüm bunlar giderek sıfırlanıyor ve sona eriyor” ifadelerini kullandı.Ukraynalı eski milletvekili: Graham Ukrayna’ya lobicilikten mali kazanç sağlıyorDiğer yandan Ukraynalı eski milletvekili Spiridon Kilinkarov, Senatör Graham'ın Ukrayna'nın en büyük lobicilerinden biri olduğunu ve bundan mali kazanç sağladığını ileri sürdü.Kilinkarov'a göre Graham'ın eylemleri, Ukrayna'ya yardımcı olmuyor, sadece kendi çıkarlarına hizmet ediyor.Graham, kısa süre önce, Trump'ın Rusya'ya yönelik gümrük vergisi tehditlerini ABD'nin İran'a uyguladığı baskılara benzeterek, Ukrayna konusunda bir anlaşma sağlanmazsa agresif önlemler alınabileceği mesajını vermişti. ABD'li senatör, Rusya’nın Ukrayna'ya yardım etmeyen ticaret ortaklarının ABD’nin yüzde 500 oranında gümrük vergisine tabi tutulacağını söylemişti.ABD Ordusu'ndan emekli Yarbay Earl Rasmussen, Graham'ın Rusya'ya yönelik yüzde 500 ikincil tarife fikrinin Küresel Güney'den çok Batı'ya zarar vereceğini ifade etmişti.* Rusya'da terörist ve aşırılıkçılarının listesine eklenmiştir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/rusya-abdli-senator-graham-ukraynayi-somurge-ulkesi-olarak-goruyor-1084686946.html
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abd, sunucu, abd, lindsey graham, rusya, donald trump, yaptırım, ukrayna, abd ordusu
abd, sunucu, abd, lindsey graham, rusya, donald trump, yaptırım, ukrayna, abd ordusu
ABD'li sunucu Credico: Lindsey Graham ilgiye susamış bir delidir
ABD’li sunucu Randy Credico, Rusya karşıtı tutumuyla tanınan Senatör Lindsey Graham'ın* dikkat çekmek için her şeyi söyleyebilen bir deli olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Graham'ın davranışları nedeniyle arkasından güldüğünü ileri süren Credico, ABD’li senatörün ilgiye susamış bir deli olduğunu, ABD’de birçok kişinin Rusya ile bağdaştırdığı siyah havyarı yiyenlere yüzde 1000 yaptırım uygulanmasını talep etmesinin kendisini hiç şaşırtmayacağını vurguladı.
ABD’li sunucu ayrıca Trump’ın bu durumdan kurtulmanın bir yolunu bulmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.
Credico, “Avrupa iflas etti. Neden? Çünkü tüm bu yaptırımları onlar uyguladı! İflas ettiklerini biliyorsunuz. Paraları yok. Dolayısıyla tüm bunlar giderek sıfırlanıyor ve sona eriyor” ifadelerini kullandı.
Credico, “Avrupa iflas etti. Neden? Çünkü tüm bu yaptırımları onlar uyguladı! İflas ettiklerini biliyorsunuz. Paraları yok. Dolayısıyla tüm bunlar giderek sıfırlanıyor ve sona eriyor” ifadelerini kullandı.
Ukraynalı eski milletvekili: Graham Ukrayna’ya lobicilikten mali kazanç sağlıyor
Diğer yandan Ukraynalı eski milletvekili Spiridon Kilinkarov, Senatör Graham'ın Ukrayna'nın en büyük lobicilerinden biri olduğunu ve bundan mali kazanç sağladığını ileri sürdü.
Kilinkarov'a göre Graham'ın eylemleri, Ukrayna'ya yardımcı olmuyor, sadece kendi çıkarlarına hizmet ediyor.
Graham, kısa süre önce, Trump'ın Rusya'ya yönelik gümrük vergisi tehditlerini ABD'nin İran'a uyguladığı baskılara benzeterek, Ukrayna konusunda bir anlaşma sağlanmazsa agresif önlemler alınabileceği mesajını vermişti. ABD'li senatör, Rusya’nın Ukrayna'ya yardım etmeyen ticaret ortaklarının ABD’nin yüzde 500 oranında gümrük vergisine tabi tutulacağını söylemişti.
ABD Ordusu'ndan emekli Yarbay Earl Rasmussen, Graham'ın Rusya'ya yönelik yüzde 500 ikincil tarife fikrinin Küresel Güney'den çok Batı'ya zarar vereceğini ifade etmişti.
* Rusya'da terörist ve aşırılıkçılarının listesine eklenmiştir.