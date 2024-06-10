https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/rusya-abdli-senator-graham-ukraynayi-somurge-ulkesi-olarak-goruyor-1084686946.html
Rusya: ABD’li Senatör Graham, Ukrayna'yı sömürge ülkesi olarak görüyor
Rusya: ABD’li Senatör Graham, Ukrayna'yı sömürge ülkesi olarak görüyor
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Ukrayna’nın doğal kaynaklarının mülkiyetini tartışan ABD'li... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T14:59+0300
2024-06-10T14:59+0300
2024-06-10T14:59+0300
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Telegram kanalında Graham’in ABD’den askeri ve maddi yardım alan Ukrayna’nın doğal kaynaklarının kullanılmasıyla ilgili açıklamalarını değerlendiren Cabarov, ABD’li Cumhuriyetçi Senatörün Ukrayna’yı ABD’nin sömürge ülkesi olarak gördüğüne vurgu yaparken, “Başka bir deyişle, Ukraynalılara altın dağlar vaat eden Graham, aslında Ukrayna'yı geleceğin Amerikan kolonisi olarak görüyor. Ancak sömürgelerin kaderi her zaman aynıdır. Amerikalılar Ukrayna'nın tüm doğal kaynaklarını ‘ABD'nin dostu olma onuru’ karşılığında toplayacaklardır. Ayrıca Kiev'deki neo-Nazi rejiminin yozlaşmış üst düzey yöneticilerini de besleyeceklerdir” ifadelerini kullandı.Daha önce Graham, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı kaybetmeyi göze alamayacağını belirtmiş, bu durumda Ukrayna'nın 10-12 trilyon dolar olarak tahmin edilen doğal kaynaklarından yararlanamayacaklarının altını çizmişti.“Ukrayna bir altın madeni üzerinde oturuyor” diyen Graham, bu ülkenin tüm Avrupa'nın en zengin ülkesi olarak kabul edilebileceğini, ancak Kiev’in çatışmayı kaybederse, tüm kaynakların Rusya ve Çin'e gideceğini söylemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Graham ile ilgili geçmiş değerlendirmesinde, “Bir ülke için böyle senatörlere sahip olmaktan daha büyük bir utanç tasavvur etmek zordur” diye konuşmuştu.ABD hegemonyasının en önemli savunucularından biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, daha önce de ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'e silah teslimatını durdurduğu için eleştirerek İsrail'in Gazze'yi nükleer silahla vurma hakkı olduğunu iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/abdli-gazeteci-abdnin-kievden-zorunlu-askerlik-yasinin-dusurulmesini-talep-etmesi-igrenc-1084365604.html
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abd, ukrayna, ukrayna ordusu, abd senatosu, lindsay graham, abd hegemonyası, sömürge, sömürgecilik, vladimir cabarov, rusya federasyon konseyi
abd, ukrayna, ukrayna ordusu, abd senatosu, lindsay graham, abd hegemonyası, sömürge, sömürgecilik, vladimir cabarov, rusya federasyon konseyi
Rusya: ABD’li Senatör Graham, Ukrayna'yı sömürge ülkesi olarak görüyor
Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Ukrayna’nın doğal kaynaklarının mülkiyetini tartışan ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın, ülkeyi gelecekte bir ABD kolonisi olarak gördüğünü söyledi.
Telegram kanalında Graham’in ABD’den askeri ve maddi yardım alan Ukrayna’nın doğal kaynaklarının kullanılmasıyla ilgili açıklamalarını değerlendiren Cabarov, ABD’li Cumhuriyetçi Senatörün Ukrayna’yı ABD’nin sömürge ülkesi olarak gördüğüne vurgu yaparken, “Başka bir deyişle, Ukraynalılara altın dağlar vaat eden Graham, aslında Ukrayna'yı geleceğin Amerikan kolonisi olarak görüyor. Ancak sömürgelerin kaderi her zaman aynıdır. Amerikalılar Ukrayna'nın tüm doğal kaynaklarını ‘ABD'nin dostu olma onuru’ karşılığında toplayacaklardır. Ayrıca Kiev'deki neo-Nazi rejiminin yozlaşmış üst düzey yöneticilerini de besleyeceklerdir” ifadelerini kullandı.
Daha önce Graham, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı kaybetmeyi göze alamayacağını belirtmiş, bu durumda Ukrayna'nın 10-12 trilyon dolar olarak tahmin edilen doğal kaynaklarından yararlanamayacaklarının altını çizmişti.
“Ukrayna bir altın madeni üzerinde oturuyor” diyen Graham, bu ülkenin tüm Avrupa'nın en zengin ülkesi olarak kabul edilebileceğini, ancak Kiev’in çatışmayı kaybederse, tüm kaynakların Rusya ve Çin'e gideceğini söylemişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Graham ile ilgili geçmiş değerlendirmesinde, “Bir ülke için böyle senatörlere sahip olmaktan daha büyük bir utanç tasavvur etmek zordur” diye konuşmuştu.
ABD hegemonyasının en önemli savunucularından biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, daha önce de ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'e silah teslimatını durdurduğu için eleştirerek İsrail'in Gazze'yi nükleer silahla vurma hakkı olduğunu iddia etmişti.