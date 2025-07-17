https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/abdli-gazeteci-rus-askerlerini-oldurmeye-haziriz-diyen-avrupa-tam-bir-cilginliga-suruklenmis-1097967295.html
ABD’li gazeteci: ‘Rus askerlerini öldürmeye hazırız’ diyen Avrupa tam bir çılgınlığa sürüklenmiş durumda
ABD’li gazeteci: ‘Rus askerlerini öldürmeye hazırız’ diyen Avrupa tam bir çılgınlığa sürüklenmiş durumda
Sputnik Türkiye
ABD’li gazeteci Thomas Fazi, Rusya'nın NATO'ya saldırmakta hiçbir mantıksal, stratejik ya da askeri çıkarının olmadığını, bunu öne süren Avrupa’nın tam bir... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T19:26+0300
2025-07-17T19:26+0300
2025-07-17T19:24+0300
dünya
abd
rusya
ukrayna
nato
boris pistorius
financial times
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081311065_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4260216e1fd53b3691c7dab5e47e1b81.jpg
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, ‘Almanya’nın Rus askerlerini öldürmeye hazır olduğu’ yönündeki açıklamasını sosyal medya platformu X'te yorumlayan Fazi, Avrupa'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı uzattığını ve tırmanmasına katkıda bulunduğunu belirtti.Fazi, "Avrupa tam bir çılgınlığa sürüklenmiş durumda. Rusya'nın NATO'ya saldırmakta hiçbir mantıksal, stratejik ya da askeri çıkarı olmadığı düşünüldüğünde bu durum özellikle çılgınca. Bu tür açıklamalar yanıt verdiklerini iddia ettikleri gerçekliği yaratma riski taşıdığı aşikar. Bizi yavaş yavaş uçuruma doğru sürüklüyorlar” ifadelerine yer verdi.Daha önce Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Financial Times'a verdiği demeçte “barış ve yumuşamadan ancak güç pozisyondan bahsedilebileceğini, caydırıcılığın işe yaramaması ve Rusya’nın NATO'ya saldırması durumunda, Alman askerlerinin Rus askerlerini öldürmeye hazır olacağını” söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman Savunma Bakanı'nın Alman askerlerinin Rus askerlerini öldürmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasının NATO'nun ‘çıldırdığını’ gösterdiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/rusya-disisleri-bakanligi-rusya-ukrayna-gorusmeleri-kievin-eylemleri-nedeniyle-durdu-1097966233.html
rusya
ukrayna
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081311065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_84b460749c68fc1d2b2f15addeface00.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, rusya, ukrayna, nato, boris pistorius, financial times, abd
abd, rusya, ukrayna, nato, boris pistorius, financial times, abd
ABD’li gazeteci: ‘Rus askerlerini öldürmeye hazırız’ diyen Avrupa tam bir çılgınlığa sürüklenmiş durumda
ABD’li gazeteci Thomas Fazi, Rusya'nın NATO'ya saldırmakta hiçbir mantıksal, stratejik ya da askeri çıkarının olmadığını, bunu öne süren Avrupa’nın tam bir çılgınlığa sürüklendiğini ifade etti.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, ‘Almanya’nın Rus askerlerini öldürmeye hazır olduğu’ yönündeki açıklamasını sosyal medya platformu X'te yorumlayan Fazi, Avrupa'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı uzattığını ve tırmanmasına katkıda bulunduğunu belirtti.
Fazi, "Avrupa tam bir çılgınlığa sürüklenmiş durumda. Rusya'nın NATO'ya saldırmakta hiçbir mantıksal, stratejik ya da askeri çıkarı olmadığı düşünüldüğünde bu durum özellikle çılgınca. Bu tür açıklamalar yanıt verdiklerini iddia ettikleri gerçekliği yaratma riski taşıdığı aşikar. Bizi yavaş yavaş uçuruma doğru sürüklüyorlar” ifadelerine yer verdi.
Daha önce Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Financial Times'a verdiği demeçte “barış ve yumuşamadan ancak güç pozisyondan bahsedilebileceğini, caydırıcılığın işe yaramaması ve Rusya’nın NATO'ya saldırması durumunda, Alman askerlerinin Rus askerlerini öldürmeye hazır olacağını” söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman Savunma Bakanı'nın Alman askerlerinin Rus askerlerini öldürmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasının NATO'nun ‘çıldırdığını’ gösterdiğini ifade etmişti.