https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/abdli-gazeteci-rus-askerlerini-oldurmeye-haziriz-diyen-avrupa-tam-bir-cilginliga-suruklenmis-1097967295.html

ABD’li gazeteci: ‘Rus askerlerini öldürmeye hazırız’ diyen Avrupa tam bir çılgınlığa sürüklenmiş durumda

ABD’li gazeteci: ‘Rus askerlerini öldürmeye hazırız’ diyen Avrupa tam bir çılgınlığa sürüklenmiş durumda

Sputnik Türkiye

ABD’li gazeteci Thomas Fazi, Rusya'nın NATO'ya saldırmakta hiçbir mantıksal, stratejik ya da askeri çıkarının olmadığını, bunu öne süren Avrupa’nın tam bir... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T19:26+0300

2025-07-17T19:26+0300

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, ‘Almanya’nın Rus askerlerini öldürmeye hazır olduğu’ yönündeki açıklamasını sosyal medya platformu X'te yorumlayan Fazi, Avrupa'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı uzattığını ve tırmanmasına katkıda bulunduğunu belirtti.Fazi, "Avrupa tam bir çılgınlığa sürüklenmiş durumda. Rusya'nın NATO'ya saldırmakta hiçbir mantıksal, stratejik ya da askeri çıkarı olmadığı düşünüldüğünde bu durum özellikle çılgınca. Bu tür açıklamalar yanıt verdiklerini iddia ettikleri gerçekliği yaratma riski taşıdığı aşikar. Bizi yavaş yavaş uçuruma doğru sürüklüyorlar” ifadelerine yer verdi.Daha önce Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Financial Times'a verdiği demeçte “barış ve yumuşamadan ancak güç pozisyondan bahsedilebileceğini, caydırıcılığın işe yaramaması ve Rusya’nın NATO'ya saldırması durumunda, Alman askerlerinin Rus askerlerini öldürmeye hazır olacağını” söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman Savunma Bakanı'nın Alman askerlerinin Rus askerlerini öldürmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasının NATO'nun ‘çıldırdığını’ gösterdiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/rusya-disisleri-bakanligi-rusya-ukrayna-gorusmeleri-kievin-eylemleri-nedeniyle-durdu-1097966233.html

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