Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/abdli-gazeteci-rus-askerlerini-oldurmeye-haziriz-diyen-avrupa-tam-bir-cilginliga-suruklenmis-1097967295.html
ABD’li gazeteci: ‘Rus askerlerini öldürmeye hazırız’ diyen Avrupa tam bir çılgınlığa sürüklenmiş durumda
ABD’li gazeteci: ‘Rus askerlerini öldürmeye hazırız’ diyen Avrupa tam bir çılgınlığa sürüklenmiş durumda
Sputnik Türkiye
ABD’li gazeteci Thomas Fazi, Rusya'nın NATO'ya saldırmakta hiçbir mantıksal, stratejik ya da askeri çıkarının olmadığını, bunu öne süren Avrupa’nın tam bir... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T19:26+0300
2025-07-17T19:24+0300
dünya
abd
rusya
ukrayna
nato
boris pistorius
financial times
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081311065_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4260216e1fd53b3691c7dab5e47e1b81.jpg
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, ‘Almanya’nın Rus askerlerini öldürmeye hazır olduğu’ yönündeki açıklamasını sosyal medya platformu X'te yorumlayan Fazi, Avrupa'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı uzattığını ve tırmanmasına katkıda bulunduğunu belirtti.Fazi, "Avrupa tam bir çılgınlığa sürüklenmiş durumda. Rusya'nın NATO'ya saldırmakta hiçbir mantıksal, stratejik ya da askeri çıkarı olmadığı düşünüldüğünde bu durum özellikle çılgınca. Bu tür açıklamalar yanıt verdiklerini iddia ettikleri gerçekliği yaratma riski taşıdığı aşikar. Bizi yavaş yavaş uçuruma doğru sürüklüyorlar” ifadelerine yer verdi.Daha önce Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Financial Times'a verdiği demeçte “barış ve yumuşamadan ancak güç pozisyondan bahsedilebileceğini, caydırıcılığın işe yaramaması ve Rusya’nın NATO'ya saldırması durumunda, Alman askerlerinin Rus askerlerini öldürmeye hazır olacağını” söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman Savunma Bakanı'nın Alman askerlerinin Rus askerlerini öldürmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasının NATO'nun ‘çıldırdığını’ gösterdiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/rusya-disisleri-bakanligi-rusya-ukrayna-gorusmeleri-kievin-eylemleri-nedeniyle-durdu-1097966233.html
rusya
ukrayna
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081311065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_84b460749c68fc1d2b2f15addeface00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, ukrayna, nato, boris pistorius, financial times, abd
abd, rusya, ukrayna, nato, boris pistorius, financial times, abd

ABD’li gazeteci: ‘Rus askerlerini öldürmeye hazırız’ diyen Avrupa tam bir çılgınlığa sürüklenmiş durumda

19:26 17.07.2025
© AFP 2023 / RONNY HARTMANNAlmanya Savunma Bakanı, Alman ordu birlikleriyle
Almanya Savunma Bakanı, Alman ordu birlikleriyle - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
© AFP 2023 / RONNY HARTMANN
Abone ol
ABD’li gazeteci Thomas Fazi, Rusya'nın NATO'ya saldırmakta hiçbir mantıksal, stratejik ya da askeri çıkarının olmadığını, bunu öne süren Avrupa’nın tam bir çılgınlığa sürüklendiğini ifade etti.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, ‘Almanya’nın Rus askerlerini öldürmeye hazır olduğu’ yönündeki açıklamasını sosyal medya platformu X'te yorumlayan Fazi, Avrupa'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı uzattığını ve tırmanmasına katkıda bulunduğunu belirtti.
Fazi, "Avrupa tam bir çılgınlığa sürüklenmiş durumda. Rusya'nın NATO'ya saldırmakta hiçbir mantıksal, stratejik ya da askeri çıkarı olmadığı düşünüldüğünde bu durum özellikle çılgınca. Bu tür açıklamalar yanıt verdiklerini iddia ettikleri gerçekliği yaratma riski taşıdığı aşikar. Bizi yavaş yavaş uçuruma doğru sürüklüyorlar” ifadelerine yer verdi.
Daha önce Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Financial Times'a verdiği demeçte “barış ve yumuşamadan ancak güç pozisyondan bahsedilebileceğini, caydırıcılığın işe yaramaması ve Rusya’nın NATO'ya saldırması durumunda, Alman askerlerinin Rus askerlerini öldürmeye hazır olacağını” söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman Savunma Bakanı'nın Alman askerlerinin Rus askerlerini öldürmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasının NATO'nun ‘çıldırdığını’ gösterdiğini ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya-Ukrayna görüşmeleri Kiev'in eylemleri nedeniyle durdu
18:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала