https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/trump-patriot-fuzelerinin-ukraynaya-tesliminin-basladigini-duyurdu-almanyadan-gidiyor--1097917344.html
Trump, Patriot füzelerinin Ukrayna’ya tesliminin başladığını duyurdu: ‘Almanya’dan gidiyor’
Trump, Patriot füzelerinin Ukrayna’ya tesliminin başladığını duyurdu: ‘Almanya’dan gidiyor’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Patriot hava savunma füzelerinin Ukrayna’ya tesliminin artık başladığını, teslimatın Almanya’dan yapıldığını belirtti. 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T08:53+0300
2025-07-16T08:53+0300
2025-07-16T08:59+0300
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Pensilvanya'dan Washington'a dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya Patriot hava savunma füzelerinin sevkiyatının artık başladığını duyurdu.Trump, Patriot füzelerinin Ukrayna’ya sevkiyatının ne zaman başlayacağı sorusuna, “Artık gönderiliyorlar. Almanya'dan gidiyorlar. Sonra Almanya'nın stokları ikame edilecek. Her halükarda ABD parasını tam alıyor” dedi.Dün Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Patriot’ların Kiev’e tesliminin aylar alabileceğini itiraf etmişti.Daha önce ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği ile ellerindeki Amerikan silahının Ukrayna’ya gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Trump, maliyetinin Avrupa tarafından karşılanacağını kaydetmişti. Yeni teslimatların sadece Patriot füzelerini değil hava savunma sistemlerini de kapsayacağı belirtilmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ukrayna-ispanyol-parali-askerlerin-cenazelerini-ailelerine-teslim-etmeyi-reddediyor-1097916074.html
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abd, donald trump, ukrayna, patriot, almanya
Trump, Patriot füzelerinin Ukrayna’ya tesliminin başladığını duyurdu: ‘Almanya’dan gidiyor’
08:53 16.07.2025 (güncellendi: 08:59 16.07.2025)
ABD Başkanı Trump, Patriot hava savunma füzelerinin Ukrayna’ya tesliminin artık başladığını, teslimatın Almanya’dan yapıldığını belirtti.
Pensilvanya'dan Washington'a dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya Patriot hava savunma füzelerinin sevkiyatının artık başladığını duyurdu.
Trump, Patriot füzelerinin Ukrayna’ya sevkiyatının ne zaman başlayacağı sorusuna, “Artık gönderiliyorlar. Almanya'dan gidiyorlar. Sonra Almanya'nın stokları ikame edilecek. Her halükarda ABD parasını tam alıyor” dedi.
Dün Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Patriot’ların Kiev’e tesliminin aylar alabileceğini itiraf etmişti.
Daha önce ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği ile ellerindeki Amerikan silahının Ukrayna’ya gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Trump, maliyetinin Avrupa tarafından karşılanacağını kaydetmişti. Yeni teslimatların sadece Patriot füzelerini değil hava savunma sistemlerini de kapsayacağı belirtilmişti.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.